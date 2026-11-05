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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 13:39

Yıldız Tilbe'nin yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi! Turuncu saçlarıyla bambaşka biri oldu

Türk müziğinin kendine özgü tarzı ve enerjisiyle yıllardır gündemden düşmeyen isimlerinden Yıldız Tilbe, bu kez şarkılarıyla değil, geçirdiği imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Saçlarını turuncu tonlarına boyatan ünlü sanatçının son hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, yeni görünümünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Yıldız Tilbe'nin yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi! Turuncu saçlarıyla bambaşka biri oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 13:39

Sıra dışı tarzıyla her dönem adından söz ettirmeyi başaran Yıldız Tilbe, uzun ve katlı saçlarına yaptığı cesur dokunuşla hayranlarının karşısına çıktı. salonunda yeni saçlarını sergileyen sanatçının neşeli tavırları da ilgi gördü. Özellikle kuaförüyle arasında geçen eğlenceli diyalog, sosyal medyada beğeni topladı.

YILDIZ TİLBE'NİN YENİ İMAJI GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Her dönem kendine has giyim tarzı ve saç modelleriyle konuşulan , bu kez saç renginde radikal bir değişikliğe gitti. Uzun ve katlı saçlarını turuncu tonlarına boyatan sanatçı, kuaför salonunda aynanın karşısına geçerek yeni görünümünü takipçileriyle paylaştı.

Yıldız Tilbe'nin yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi! Turuncu saçlarıyla bambaşka biri oldu

Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Tilbe'nin enerjik ve keyifli halleri de gözlerden kaçmadı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, hayranları ünlü şarkıcının cesur tarzına övgüler yağdırdı.

Yıldız Tilbe'nin yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi! Turuncu saçlarıyla bambaşka biri oldu

KUAFÖRÜYLE ARASINDAKİ DİYALOG GÜLÜMSETTİ

Saçlarına şekil verildiği sırada kuaförüyle sohbet eden Yıldız Tilbe, esprili kişiliğini bir kez daha ortaya koydu. Ünlü sanatçı, kuaförüne dönerek "Kaç yaşındayım?" diye sordu. 

Yıldız Tilbe'nin yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi! Turuncu saçlarıyla bambaşka biri oldu

Kuaföründen gelen "28 diyebilirim" cevabı karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Tilbe, "Tamam, anlaştık" diyerek kahkahalara boğuldu. O anlarda sergilediği samimi tavırlar izleyenleri de güldürdü.

Yıldız Tilbe'nin yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi! Turuncu saçlarıyla bambaşka biri oldu

SOSYAL MEDYADA YENİ İMAJINA ÖVGÜ YAĞDI

Yıldız Tilbe'nin turuncu saçlarıyla verdiği pozlar kullanıcılarının ilgisini çekti. Sanatçının alışılmışın dışındaki tercihi takipçileri arasında gündem olurken, pek çok kişi yeni görünümünü beğendiğini dile getirdi.

Yıldız Tilbe'nin yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi! Turuncu saçlarıyla bambaşka biri oldu


Yıllardır kendine özgü tarzından ödün vermeyen Yıldız Tilbe, bu kez de imaj değişikliğiyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı.

 

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ETİKETLER
#kuaför
#yıldız tilbe
#sosyal medya
#Magazin
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