Yıldız Tilbe'nin yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi! Turuncu saçlarıyla bambaşka biri oldu

Sıra dışı tarzıyla her dönem adından söz ettirmeyi başaran Yıldız Tilbe, uzun ve katlı saçlarına yaptığı cesur dokunuşla hayranlarının karşısına çıktı. Kuaför salonunda yeni saçlarını sergileyen sanatçının neşeli tavırları da ilgi gördü. Özellikle kuaförüyle arasında geçen eğlenceli diyalog, sosyal medyada beğeni topladı.

YILDIZ TİLBE'NİN YENİ İMAJI GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Her dönem kendine has giyim tarzı ve saç modelleriyle konuşulan Yıldız Tilbe, bu kez saç renginde radikal bir değişikliğe gitti. Uzun ve katlı saçlarını turuncu tonlarına boyatan sanatçı, kuaför salonunda aynanın karşısına geçerek yeni görünümünü takipçileriyle paylaştı.

Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Tilbe'nin enerjik ve keyifli halleri de gözlerden kaçmadı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, hayranları ünlü şarkıcının cesur tarzına övgüler yağdırdı.

KUAFÖRÜYLE ARASINDAKİ DİYALOG GÜLÜMSETTİ

Saçlarına şekil verildiği sırada kuaförüyle sohbet eden Yıldız Tilbe, esprili kişiliğini bir kez daha ortaya koydu. Ünlü sanatçı, kuaförüne dönerek "Kaç yaşındayım?" diye sordu.

Kuaföründen gelen "28 diyebilirim" cevabı karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Tilbe, "Tamam, anlaştık" diyerek kahkahalara boğuldu. O anlarda sergilediği samimi tavırlar izleyenleri de güldürdü.

SOSYAL MEDYADA YENİ İMAJINA ÖVGÜ YAĞDI

Yıldız Tilbe'nin turuncu saçlarıyla verdiği pozlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sanatçının alışılmışın dışındaki tercihi takipçileri arasında gündem olurken, pek çok kişi yeni görünümünü beğendiğini dile getirdi.



Yıllardır kendine özgü tarzından ödün vermeyen Yıldız Tilbe, bu kez de imaj değişikliğiyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı.