Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir araya gelmişlerdi! Görüşmenin ayrıntıları belli oldu 

20 Temmuz 2024 22:59 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 23:20

Türk müziğinin iki önemli ismi, Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses yıllar süren küslüğün ardından bir araya geldi. 2009 yılında canlı yayında yaşanan tartışma sonrası araları açılan iki sanatçı, geçmişe sünger çekti.

Tatlıses'in programına konuk olan Yıldız Tilbe, programda yaşanan tartışmalardan dolayı önce programı terk etti ardından da Tatlıses'le bir daha konuşmadı.

YILLAR SONRA BARIŞ POZU

Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen şaşırtıcı hamle. İki ünlü şarkıcı Bodrum'da bir araya gelerek yılların küslüğünü bitirdi. Tilbe, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hem magazin dünyasını hem de ortak sevenlerini heyecanlandırdı.

İşte Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses'in o pozu:

10 Haber'de yer alan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Tatlıses, telefon konuşması sırasında “Yıldız kızım” diyerek duygulandı ve ağladı.

Çeşme’de bulunan Tilbe, hemen aracına binerek Bodrum’daki Tatlıses’in yanına gitmeye karar verdi.

Uçağa binmek yerine dört saat süren yolculuğu arabayla yaptı ve Tatlıses’in yanında oldu

Tatlıses, Yıldız Tilbe’yi karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemezken, "Böyle çabuk geleceğini beklemiyordum" dediği öğrenildi.