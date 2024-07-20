Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir araya gelmişlerdi! Görüşmenin ayrıntıları belli oldu
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, 15 yıl süren küslüğün ardından bir araya geldi. Tatlıses’in kalp ameliyatı öncesi görüntülerini izleyen Tilbe barışmaya karar verdiği öğrenildi.
Türk müziğinin iki önemli ismi, Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses yıllar süren küslüğün ardından bir araya geldi. 2009 yılında canlı yayında yaşanan tartışma sonrası araları açılan iki sanatçı, geçmişe sünger çekti.
Tatlıses'in programına konuk olan Yıldız Tilbe, programda yaşanan tartışmalardan dolayı önce programı terk etti ardından da Tatlıses'le bir daha konuşmadı.
YILLAR SONRA BARIŞ POZU
Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen şaşırtıcı hamle. İki ünlü şarkıcı Bodrum'da bir araya gelerek yılların küslüğünü bitirdi. Tilbe, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hem magazin dünyasını hem de ortak sevenlerini heyecanlandırdı.
İşte Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses'in o pozu:
10 Haber'de yer alan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Tatlıses, telefon konuşması sırasında “Yıldız kızım” diyerek duygulandı ve ağladı.
Çeşme’de bulunan Tilbe, hemen aracına binerek Bodrum’daki Tatlıses’in yanına gitmeye karar verdi.
Uçağa binmek yerine dört saat süren yolculuğu arabayla yaptı ve Tatlıses’in yanında oldu
Tatlıses, Yıldız Tilbe’yi karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemezken, "Böyle çabuk geleceğini beklemiyordum" dediği öğrenildi.