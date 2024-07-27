Yıllar sonra ortaya çıkan Kadir Ezildi'nin babası hakkındaki yorumlara öfke kustu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Temmuz 2024 15:27 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 15:49
En Hamarat benim ve Temizlik Benim İşim programlarıyla sevilen fenomen Kadir Ezildi’nin görüşmediği doktor babası Mehmet Ezildi, hakkında yapılan yorumlara isyan etti.
Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Nişan törenine babasını çağırmayan Kadir Ezildi, katıldığı programda yıllardır babasıyla görüşmediğini açıklamıştı. Gelen yorumlar sonrası açıklama yapan Mehmet Ezildi, "Hakkımda hakaret içerikli yorum yapanlarla ilgili yasal süreç başlatılmıştır" dedi.
KADİR EZİLDİ'NİN BABASI GELEN YORUMLARA DAYANAMADI
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Ezildi, "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.
Kaynak: tgrthaber.com