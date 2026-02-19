Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Yoğun bakımda 6 aydır yatan İbrahim Yıldız için kritik süreç! Acil kan duyurusu yapıldı

Genç oyuncu İbrahim Yıldız, geçirdiği talihsiz kaza sonrası aylardır yoğun bakımda yatıyordu. Tedavisi süren 27 yaşındaki Yıldız için, kritik süreç başladı. Genç oyuncu için acil kan duyurusu yapıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yoğun bakımda 6 aydır yatan İbrahim Yıldız için kritik süreç! Acil kan duyurusu yapıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 21:00

Duy Beni dizisiyle adından söz ettiren genç oyuncu İbrahim Yıldız, aylardır hastanede yaşam mücvadelesi veriyor. Yoğun bakımda tedavisi süren Yıldız için, ailesi tarafından acil kan çağrısı yapıldı. Gelen son bilgiler ise gerekli kanın temin edildiği yönünde. İşte İbrahim Yıldız'a dair son gelişmeler...

YOĞUN BAKIMDA 6 AYDIR YATAN İBRAHİM YILDIZ İÇİN KRİTİK SÜREÇ!

Üzerine ağaç devrilmes sonucu ağır yaralanan İbrahim Yıldız, herkesi endişelendirmişti. 6 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç oyuncunun ailesi tarafından duyurusu geniş yankı uyandırdı.

Yoğun bakımda 6 aydır yatan İbrahim Yıldız için kritik süreç! Acil kan duyurusu yapıldı

Yakın çevresinin yaptığı 0 Rh+ kan çağrısı, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. İbrahim Yıldız'ın tedavi süreci hassasiyetini korurken, oyuncunun da yakından takip ediliyor.

Yoğun bakımda 6 aydır yatan İbrahim Yıldız için kritik süreç! Acil kan duyurusu yapıldı

ACİL KAN DUYURUSU YAPILDI!

Geçtiğimiz aylarda üzerine ağaç devrilmesi sonrası çok ağır yaralanan Yıldız, doktorların üstün çabalarıyla hayata tutunmayı başarmıştı. O günden beri ünitesinde yatan başarılı oyuncu için kritik süreç, 0 RH+ kan bağışı çağrısıyla duyuruldu.

Yoğun bakımda 6 aydır yatan İbrahim Yıldız için kritik süreç! Acil kan duyurusu yapıldı

Gelen son bilgiler ise İbrahim Yıldız için gerekli olan kanın temin edildiği yönünde. Yetkililer tarafından şu an için yeni bir kan bağışına gerek kalmadığı duyuruldu. Yıldız'ın yakın çevresi ise herkese teşekkürlerini sunarak, kritik sürecin hala devam etmekte olduğunu söyledi.

Yoğun bakımda 6 aydır yatan İbrahim Yıldız için kritik süreç! Acil kan duyurusu yapıldı

SOSYAL MEDYADAN YANINDAYIZ YORUMLARI YAĞIYOR

İbrahim Yıldız'ın fanları ve sevenleri, sosyal medyada genç oyuncuya yanındayız mesajları yağdırıyor. Meslektaşları ve ailesi sağlığına kavuşacağı günü umutla beklerken, sevenleri de 'Güçlü kal', 'Dualarımız seninle', 'Pes etme' gibi yorumları peş peşe sıralıyor.

Yoğun bakımda 6 aydır yatan İbrahim Yıldız için kritik süreç! Acil kan duyurusu yapıldı

İBRAHİM YILDIZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 15 saat süren ameliyat geçiren İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağacın altında kalarak, feci şekilde yaralanmıştı. Genç oyuncu şu güne kadar oynadığı rollerle performansından söz ettirmişti. İşte İbrahim Yıldız'ın rol aldığı başlıca diziler...

Yoğun bakımda 6 aydır yatan İbrahim Yıldız için kritik süreç! Acil kan duyurusu yapıldı

Duy Beni - Dağhan Kara

Bir Zamanlar Kıbrıs - Çoban Sefer

Kuzey Yıldızı İlk Aşk - 2020

Tek Yürek - Osman Saruhan

Tombala - 2019

Muhteşem Yüzyıl Kösem - Hasan

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rüya Gibi dizisinin yıldız ismi Şebnem Bozoklu, final kararını sosyal medya hesabından duyurdu! Proje için sona gelindi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzak Şehir dizisi bu kez izleyicileri fena kızdırdı! Rekor kıran diziye sosyal medyadan tepki yağdı
ETİKETLER
#sağlık durumu
#yoğun bakım
#kan bağışı
#Duy Beni
#İbrahim Yıldız
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.