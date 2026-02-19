Yoğun bakımda 6 aydır yatan İbrahim Yıldız için kritik süreç! Acil kan duyurusu yapıldı

Duy Beni dizisiyle adından söz ettiren genç oyuncu İbrahim Yıldız, aylardır hastanede yaşam mücvadelesi veriyor. Yoğun bakımda tedavisi süren Yıldız için, ailesi tarafından acil kan çağrısı yapıldı. Gelen son bilgiler ise gerekli kanın temin edildiği yönünde. İşte İbrahim Yıldız'a dair son gelişmeler...

YOĞUN BAKIMDA 6 AYDIR YATAN İBRAHİM YILDIZ İÇİN KRİTİK SÜREÇ!

Üzerine ağaç devrilmes sonucu ağır yaralanan İbrahim Yıldız, herkesi endişelendirmişti. 6 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç oyuncunun ailesi tarafından kan bağışı duyurusu geniş yankı uyandırdı.

Yakın çevresinin yaptığı 0 Rh+ kan çağrısı, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. İbrahim Yıldız'ın tedavi süreci hassasiyetini korurken, oyuncunun sağlık durumu da yakından takip ediliyor.

ACİL KAN DUYURUSU YAPILDI!

Geçtiğimiz aylarda üzerine ağaç devrilmesi sonrası çok ağır yaralanan Yıldız, doktorların üstün çabalarıyla hayata tutunmayı başarmıştı. O günden beri yoğun bakım ünitesinde yatan başarılı oyuncu için kritik süreç, 0 RH+ kan bağışı çağrısıyla duyuruldu.

Gelen son bilgiler ise İbrahim Yıldız için gerekli olan kanın temin edildiği yönünde. Yetkililer tarafından şu an için yeni bir kan bağışına gerek kalmadığı duyuruldu. Yıldız'ın yakın çevresi ise herkese teşekkürlerini sunarak, kritik sürecin hala devam etmekte olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYADAN YANINDAYIZ YORUMLARI YAĞIYOR

İbrahim Yıldız'ın fanları ve sevenleri, sosyal medyada genç oyuncuya yanındayız mesajları yağdırıyor. Meslektaşları ve ailesi sağlığına kavuşacağı günü umutla beklerken, sevenleri de 'Güçlü kal', 'Dualarımız seninle', 'Pes etme' gibi yorumları peş peşe sıralıyor.

İBRAHİM YILDIZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 15 saat süren ameliyat geçiren İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağacın altında kalarak, feci şekilde yaralanmıştı. Genç oyuncu şu güne kadar oynadığı rollerle performansından söz ettirmişti. İşte İbrahim Yıldız'ın rol aldığı başlıca diziler...

Duy Beni - Dağhan Kara

Bir Zamanlar Kıbrıs - Çoban Sefer

Kuzey Yıldızı İlk Aşk - 2020

Tek Yürek - Osman Saruhan

Tombala - 2019

Muhteşem Yüzyıl Kösem - Hasan