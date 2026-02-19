Yoğun bakımda 6 aydır yatan İbrahim Yıldız için kritik süreç! Acil kan duyurusu yapıldı

Kategoriler
Duy Beni dizisiyle adından söz ettiren genç oyuncu İbrahim Yıldız, aylardır hastanede yaşam mücvadelesi veriyor. Yoğun bakımda tedavisi süren Yıldız için, ailesi tarafından acil kan çağrısı yapıldı. Gelen son bilgiler ise gerekli kanın temin edildiği yönünde. İşte İbrahim Yıldız'a dair son gelişmeler...
Üzerine ağaç devrilmes sonucu ağır yaralanan İbrahim Yıldız, herkesi endişelendirmişti. 6 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç oyuncunun ailesi tarafından kan bağışı duyurusu geniş yankı uyandırdı.
Yakın çevresinin yaptığı 0 Rh+ kan çağrısı, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. İbrahim Yıldız'ın tedavi süreci hassasiyetini korurken, oyuncunun sağlık durumu da yakından takip ediliyor.
Geçtiğimiz aylarda üzerine ağaç devrilmesi sonrası çok ağır yaralanan Yıldız, doktorların üstün çabalarıyla hayata tutunmayı başarmıştı. O günden beri yoğun bakım ünitesinde yatan başarılı oyuncu için kritik süreç, 0 RH+ kan bağışı çağrısıyla duyuruldu.
Gelen son bilgiler ise İbrahim Yıldız için gerekli olan kanın temin edildiği yönünde. Yetkililer tarafından şu an için yeni bir kan bağışına gerek kalmadığı duyuruldu. Yıldız'ın yakın çevresi ise herkese teşekkürlerini sunarak, kritik sürecin hala devam etmekte olduğunu söyledi.
İbrahim Yıldız'ın fanları ve sevenleri, sosyal medyada genç oyuncuya yanındayız mesajları yağdırıyor. Meslektaşları ve ailesi sağlığına kavuşacağı günü umutla beklerken, sevenleri de 'Güçlü kal', 'Dualarımız seninle', 'Pes etme' gibi yorumları peş peşe sıralıyor.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 15 saat süren ameliyat geçiren İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağacın altında kalarak, feci şekilde yaralanmıştı. Genç oyuncu şu güne kadar oynadığı rollerle performansından söz ettirmişti. İşte İbrahim Yıldız'ın rol aldığı başlıca diziler...
Duy Beni - Dağhan Kara
Bir Zamanlar Kıbrıs - Çoban Sefer
Kuzey Yıldızı İlk Aşk - 2020
Tek Yürek - Osman Saruhan
Tombala - 2019
Muhteşem Yüzyıl Kösem - Hasan