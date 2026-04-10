Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yoğun bakımdaki İbrahim Tatlıses ses kaydı gönderdi: Melek ve Tuğçe olmasa Dilan ve Ahmet'i hastaneye almazdım

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses yarın safra kesesi ameliyatına alınacak. Hastaneye ilk gidenler arasında kızı Dilan çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses olurken, İbrahim Tatlıses bugün gönderdiği ses kaydında "Melek ve Tuğçe olmasa Dilan ve Ahmet'i hastaneye almazdım" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 11:49

hastaneye kaldırılan babası 'i görmeye gitmiş ve tansiyonunun yükselmesiyle müşahede altına alınmıştı. Ahmet Tatlıses bugün bağlandığı canlı yayında İbrahim Tatlıses'in yanında bulunan 2-3 kişiyi işaret ederek "Hastaneye kaldırmışlar beni aramıyorlar. İbrahim Bey evde 2-3 gündür kötüymüş hastaneye götürmemişler" diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu. Bugün ise İbrahim Tatlıses gönderdiği ses kaydında oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı 'a ateş püskürdü.

HABERİN ÖZETİ

İbrahim Tatlıses, hastaneye kaldırılmasının ardından canlı yayında babasının yanında bulunan kişileri işaret ederek hastaneye kaldırılmadığına dair iddialarda bulunan oğlu Ahmet Tatlıses'e ve kızı Dilan Çıtak'a ateş püskürdü.
İbrahim Tatlıses, Gel Konuşalım programına gönderdiği ses kaydında oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak'a tepki gösterdi.
İbrahim Tatlıses, menajeri Tuğçe ve kızı Melek Zübeyde olmasa Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'i hastaneye almayacağını söyledi.
İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'in amacının 'vasim olarak atanmak' olduğunu belirtti.
İbrahim Tatlıses, sağlık durumunun iyi olduğunu ve yarın safra kesesi ameliyatı olacağını açıkladı.
Ahmet Tatlıses, babasının 2-3 gün evde bekletildiğini ve yanındaki kişilerin babasını hala çalıştırdığını iddia etti.
İBRAHİM TATLISES SES KAYDI GÖNDERDİ ÇOCUKLARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İbrahim Tatlıses Gel Konuşalım programına gönderdiği ses kaydında oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak'a ateş püskürdü. İbrahim Tatlıses menajeri Tuğçe ve kızı Melek Zübeyde olmasa Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'i hastaneye almayacağını söyledi.

"AHMET TATLISES'İN AMACI VASİM OLARAK ATANMAK"

Oğlu Ahmet Tatlıses'e ateş püsküren İbrahim Tatlıses, "Ahmet'in amacı akli melekeleri yerinde değil' diyerek vasim olarak atanmak" dedi.

İBRAHİM TATLISES SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Son sağlık durumundan bahseden İbrahim Tatlıses "Turp gibiyim" dedi. İbrahim Tatlıses yarın safra kesesin ameliyatı olacak.

"İBRAHİM TATLISES'İ BİLEREK HASTANEYE GÖTÜRMEDİLER" İDDİASI

Kardeşlerinin hepsiyle konuştuğunu ve hepsinin kendisini saygıyla dinlediğini belirten Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in yanındaki kişileri işaret etti ve "2-3 gün evde bekletiliyor. Sonra kötüleşince hastaneye götürüyorlar" dedi. Babasını hala çalıştırdıklarını belirten Ahmet Tatlıses ben yurtdışında yaşananları anlatmıyorum, isim de vermiyorum ama her şeyi İbrahim Tatlıses'in yanındakiler yapıyor" dedi.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
