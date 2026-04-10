Yoğun bakımdaki İbrahim Tatlıses ses kaydı gönderdi: Melek ve Tuğçe olmasa Dilan ve Ahmet'i hastaneye almazdım

Ahmet Tatlıses hastaneye kaldırılan babası İbrahim Tatlıses'i görmeye gitmiş ve tansiyonunun yükselmesiyle müşahede altına alınmıştı. Ahmet Tatlıses bugün bağlandığı canlı yayında İbrahim Tatlıses'in yanında bulunan 2-3 kişiyi işaret ederek "Hastaneye kaldırmışlar beni aramıyorlar. İbrahim Bey evde 2-3 gündür kötüymüş hastaneye götürmemişler" diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu. Bugün ise İbrahim Tatlıses gönderdiği ses kaydında oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak'a ateş püskürdü.
İBRAHİM TATLISES SES KAYDI GÖNDERDİ ÇOCUKLARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
İbrahim Tatlıses Gel Konuşalım programına gönderdiği ses kaydında oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak'a ateş püskürdü. İbrahim Tatlıses menajeri Tuğçe ve kızı Melek Zübeyde olmasa Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'i hastaneye almayacağını söyledi.
"AHMET TATLISES'İN AMACI VASİM OLARAK ATANMAK"
Oğlu Ahmet Tatlıses'e ateş püsküren İbrahim Tatlıses, "Ahmet'in amacı akli melekeleri yerinde değil' diyerek vasim olarak atanmak" dedi.
Son sağlık durumundan bahseden İbrahim Tatlıses "Turp gibiyim" dedi. İbrahim Tatlıses yarın safra kesesin ameliyatı olacak.
Kardeşlerinin hepsiyle konuştuğunu ve hepsinin kendisini saygıyla dinlediğini belirten Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in yanındaki kişileri işaret etti ve "2-3 gün evde bekletiliyor. Sonra kötüleşince hastaneye götürüyorlar" dedi. Babasını hala çalıştırdıklarını belirten Ahmet Tatlıses ben yurtdışında yaşananları anlatmıyorum, isim de vermiyorum ama her şeyi İbrahim Tatlıses'in yanındakiler yapıyor" dedi.