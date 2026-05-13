Survivor 2026 Yunan yarışmasında performansıyla dikkat çeken Stavros Floros, 2 gün önce yaşadığı kazayla yürekleri ağıza getirmişti. Bir ayağının ampute olması sonucunda yoğun bakımda tedavi süreci devam ediyordu. Sevenleri ve ailesi Stavros’tan gelecek sevindirici haberi duyurdu. Stravos Floros uyanır uyanmaz annesiyle iletişime geçti. O anlara dair detaylar Yunan basınında aktarıldı.

HABERİN ÖZETİ Yunan yarışmacı Stavros Floros’tan sevindirici haber! Stavros’un annesine ilk sözleri Survivor 2026 Yunan yarışmacısı Stavros Floros, geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda tedavi görürken annesiyle iletişime geçti ve durumu hakkında bilgi verdi. Stavros Floros, Survivor 2026 Yunan yarışmasında performansıyla dikkat çekmişti. Floros, 2 gün önce yaşadığı kazada ağır yaralandı ve bir ayağı ampute edildi. Yoğun bakımda tedavi süreci devam eden Floros, annesiyle telefonla görüştü. Annesi, oğlunun moralinin iyi olduğunu ve ilk sözlerinin 'Anne, neden üzülüyorsun? Ben yaşıyorum!' olduğunu aktardı. Kaza, Dominik Cumhuriyeti'ndeki Agios Dominikos kıyılarında, çekimlere ara verdiği sırada denizde iken bir tur teknesinin çarpmasıyla meydana geldi.

STAVROS FLOROS’UN ANNESİ KONUŞTU!

Yunan yarışmacı Stavros Floros’un geçirdiği kaza sonrası sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Yarışma programıyla adını geniş kitlelere duyuran Floros’un ağır yaralandığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı iddiaları sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Olay sonrası Acun Medya da resmi bir açıklama yaparak Stavros Floros’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü duyurmuştu.

Günlerdir Yunan yarışmacının sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama beklenirken, sevindiren haber annesinden geldi. Yunan televizyon kanalında canlı yayına bağlanan anne Floros, oğluyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Hastanenin görüntülü konuşmaya izin vermediğini belirten anne, Stavros’un moralinin iyi olduğunu ifade etti.

Anne Floros açıklamasında, “Oğlumla normal bir telefon görüşmesi yaptım. Hastane görüntülü konuşmaya izin vermedi. Hayatta olduğu için mutlu. Bana, ‘Anne, neden üzülüyorsun? Ben yaşıyorum! Diğer her şeye sonra bakarız’ dedi. Çok uzun konuşmadık, onu yormak istemedik” ifadelerini kullandı.

Annesinin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Stavros Floros’un hayranları da geçmiş olsun mesajları paylaşmaya devam etti. Ünlü yarışmacının tedavisinin sürdüğü ve doktorların gözetiminde tutulduğu öğrenildi.

STAVROS FLOROS'A NE OLMUŞTU?

Dominik Cumhuriyeti'ndeki Agios Dominikos kıyılarında, yarışmacı Stavros Floros'un çekimlere ara verdiği sırada denizde olduğu sırada meydana geldiği bildirildi. Yunan medyasından gelen haberlere göre, geçen bir turist teknesi Floros'a çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Yunan yarışmacının bir ayağının ampute edildiğini ve diğer ayağında da ciddi yaralanmalar olduğunu ifade edildi. Floros’un tedavi süreci yoğun bakımda ünitesinde devam etmektedir.