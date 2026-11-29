Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile hayatını birleştirdi. Spor dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğün töreni, bu kez konuşulan hediyelerle gündeme geldi. Takım arkadaşı Victor Osimhen'in genç çifte 75 milyon TL değerinde lüks bir otomobil aldığı öne sürülürken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in verdiği iddia edilen hediyeler de dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Yunus Akgün'ün düğününde milyonluk hediyeler! Osimhen'den 75 milyon TL'lik otomobil Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca evlenirken, törende verilen lüks hediyelere dair iddialar gündem oldu. Takım arkadaşı Victor Osimhen'in çifte 75 milyon TL değerinde lüks bir otomobil hediye ettiği öne sürüldü. Hediye edildiği iddia edilen lüks otomobilin marka ve modeline dair bir bilgi yer almadı. Nikâh şahitleri arasında bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in çifte 20 adet Cumhuriyet altını ve 100 bin euro takdim ettiği iddia edildi. Düğün törenine spor dünyasından çok sayıda ünlü isim ve takım arkadaşları katıldı.

YUNUS AKGÜN VE TUĞÇE ALACA DÜNYAEVİNE GİRDİ

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile düzenlenen düğün töreninde hayatını birleştirdi. Takım arkadaşlarının da katıldığı törenden renkli kareler paylaşılırken, Victor Osimhen'in genç çifte aldığı öne sürülen 75 milyon TL değerindeki otomobil düğünün en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

VICTOR OSIMHEN'DEN 75 MİLYON TL'LİK DÜĞÜN HEDİYESİ

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in, yakın arkadaşı Yunus Akgün'e düğün hediyesi olarak lüks bir otomobil aldığı ileri sürüldü. Aracın değerinin 75 milyon TL olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Osimhen'in takım arkadaşına böylesine değerli bir hediye aldığı yönündeki paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, otomobilin marka ve modeline ilişkin ise paylaşımda herhangi bir bilgi yer almadı.

OSIMHEN'İN MİLYONLUK HEDİYE İDDİASI SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Yunus Akgün'ün düğününde gündeme gelen 75 milyon TL değerindeki otomobil iddiası, futbolseverlerin de ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Osimhen'in takım arkadaşına aldığı öne sürülen hediyeyi konuşurken, paylaşımın ardından lüks otomobilin özellikleri de merak konusu oldu.

DURSUN ÖZBEK'TEN YUNUS AKGÜN'E 20 CUMHURİYET ALTINI VE 100 BİN EURO

Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca'nın düğününde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in verdiği hediye de gündem oldu. Çiftin nikâh şahitleri arasında yer alan Özbek'in, genç çifte 20 adet Cumhuriyet altını ve 100 bin euro takdim ettiği iddia edildi. Özbek'in milyonluk hediyesi, düğünün ardından en çok konuşulan ayrıntılardan biri oldu.

Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'nın düğünü, futbol dünyasından gelen dikkat çekici hediyelerle de gündeme geldi. Victor Osimhen'in 75 milyon TL'lik otomobil aldığı, Dursun Özbek'in ise genç çifte altın ve euro hediye ettiği iddiaları sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.