Şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmış daha sonra adli kontrol şartıyla bırakılmıştı. Ancak Peru’daki içtiği çayın adını duyulunca mahkemelik oldu. 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yusuf Güney, magazin gündemine bomba gibi düştü.

YUSUF GÜNEY'İN PERU YOLCULUĞU MAHKEMELİK OLDU!

Geçtiğimiz 2025 yılında yasaklı madde soruşturması kapsamın gözaltına alınan Yusuf Güney, magazin gündeminin yakından takip ettiği isimlerden birisi haline geliyor. Yasaklı madde soruşturması kapsamında yapılan bazı testler de çıkan pozitiflik durumu sonrası Peru yolculuğunda tükettiği çayın içinde ilişkili madde bulunduğu ifade edildi.

Katıldığı bir programda Peru’da içtiği bir bitkiden dolayı mahkemelik olduğunu iddia ederek yaşadıklarını açıkladı. Mahkeme Yusuf Güney’in adli kontrollerinin devamına ve mütalaa hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesini talep etti. Bu olay sonrası Yusuf Güney’den açıklamalar peş peşe geldi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkeme’sinde görülen duruşmada söz alan Yusuf Güney, gurbetçi bir aileden geldiğini Türkiye’yi çok sevdiğini ve hayalinin de Türkiye’ye geri dönmek olduğunu söyledi. Kendisi hakkında açıklamalarda bulundu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olay sonrası Yusuf Güney’in yaptığı açıklama da merak konusu oldu.

Yusuf Güney, “Ben 19 yıldır İngiliz vatandaşlığına geçebilme imkanıma rağmen Türkiye vatandaşlığını bırakmadım. Türklüğü savunan bir insanım, Türkiye'yi terk etmem söz konusu değildir. Bu ülkeyi bırakıp bir yere gitme ihtimalim zaten yok ama 3-5 zar zor gelen yurtdışı konserlerime de gidemeyecek durumdayım. Gerçekten zor durumdayım, vicdanınıza bırakmak istiyorum." Dedi.

10 YIL HAPİS İSTEMİ, ŞAŞIRTAN ÇAY SAVUNMASI

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney’in yapmış olduğu açıklama sonrası kendisi için 10 yıla kadar hapis cezası istemi gündeme bomba gibi düştü. Şaşırtan çay savunması sonrası mahkemelik olan Güney, Türkiye’ye olan hayranlığını ifade ederken Sabah Gazetesi’ne göre, Yusuf Güney’in avukatı Feyza Kayadibi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avukat, Yusuf Güney'in her zaman örnek bir birey olduğunu belirterek, "Müvekkil Ayahuska bitkisini kadim bir ilaç olarak biliyordur. Bir kasıtla hareket etmemiştir. Bu bitkinin yasaklanmış olduğunu da bilmesi mümkün değildir. Özendirme kastı yoktur. Beraatına ve adli kontrollerinin kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu.

Şimdilerde konuyla ilgili merak edilenler araştırılırken makheme Yusuf Güney’in adlı kontrollerinin devamına ve dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmederek soruşturmayı erteledi.