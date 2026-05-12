Uyuşturucu operasyonunda tutuklanmıştı! Yusuf Güney hakkında karar verildi

YouTube videosunda Ayahuasca çayını özendirici açıklamaları sebebiyle tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

AYAHUASCA ÇAYINDA YASAKLI MADDE

Yapılan araştırmalarda; Ayahuasca çayının içerisinde DMT maddesi bulunduğu, DMT maddesinin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna göre yasaklı maddelerden olduğu tespit edildi.

AYAHUASCA ÇAYI NEDİR?

Ayahuasca çayı, Amazon bölgesine özgü iki bitkinin (Banisteriopsis caapi ve Psychotria viridis) kaynatılmasıyla hazırlanan, DMT içeriği sayesinde güçlü halüsinasyonlar ve derin zihinsel/ruhsal deneyimler yaratan psikoaktif bir içecektir; etkileri saatler sürebilir ve gerçeklik algısını ciddi şekilde değiştirebilir, ancak sık görülen mide bulantısı ve kusmanın yanı sıra panik, psikolojik sorunların tetiklenmesi ve bazı ilaçlarla tehlikeli etkileşimler gibi riskler taşır; geleneksel olarak Peru, Brezilya ve Kolombiya gibi ülkelerde şamanik ritüellerde kullanılırken, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yasal olarak yasaklı veya sıkı denetime tabidir.