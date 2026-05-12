Magazin
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanmıştı! Yusuf Güney hakkında karar verildi

Ayahuasca çayını özendirici açıklamaları nedeniyle tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, mahkeme kararıyla ev hapsi uygulanarak tahliye edildi.

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 10:55

YouTube videosunda Ayahuasca çayını özendirici açıklamaları sebebiyle tutuklanan şarkıcı , şartıyla tahliye edildi.

HABERİN ÖZETİ

Uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
Şarkıcı Yusuf Güney uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla tutuklandı.
Yusuf Güney, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
AYAHUASCA ÇAYINDA YASAKLI MADDE

Yapılan araştırmalarda; Ayahuasca çayının içerisinde DMT maddesi bulunduğu, DMT maddesinin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna göre yasaklı maddelerden olduğu tespit edildi.

AYAHUASCA ÇAYI NEDİR?

Ayahuasca çayı, Amazon bölgesine özgü iki bitkinin (Banisteriopsis caapi ve Psychotria viridis) kaynatılmasıyla hazırlanan, DMT içeriği sayesinde güçlü halüsinasyonlar ve derin zihinsel/ruhsal deneyimler yaratan psikoaktif bir içecektir; etkileri saatler sürebilir ve gerçeklik algısını ciddi şekilde değiştirebilir, ancak sık görülen mide bulantısı ve kusmanın yanı sıra panik, psikolojik sorunların tetiklenmesi ve bazı ilaçlarla tehlikeli etkileşimler gibi riskler taşır; geleneksel olarak Peru, Brezilya ve Kolombiya gibi ülkelerde şamanik ritüellerde kullanılırken, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yasal olarak yasaklı veya sıkı denetime tabidir.

