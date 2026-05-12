Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Avrupa'da kira fiyatları cep yakıyor! Asgari ücreti katladı

Avrupa'da birçok kentte kira fiyatları asgari ücreti aştı. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın barınma maliyetleri nedeniyle üstündeki baskı artıyor. Özellikle Avrupa'nın büyük şehirlerinde kira-maaş dengesi tamamen bozuldu.

Avrupa'da kira fiyatları cep yakıyor! Asgari ücreti katladı
Avrupa’da birçok ülkede asgari ücreti aşarken, milyonlarca çalışan barınma maliyetleri nedeniyle gelir baskısı yaşıyor. Kıtada, özellikle büyük şehirlerde maaş-kira dengesi bozuldu. Prag, Lizbon, Budapeşte, Bratislava, Sofya, Atina ve Riga’da kira gideri asgari ücretin yüzde 150’sini aştı

Avrupa'da birçok ülkede kira fiyatları asgari ücreti aşarak milyonlarca çalışanı barınma maliyetleri nedeniyle gelir baskısı altına alıyor.
Avrupa'da, özellikle büyük şehirlerde maaş-kira dengesi bozuldu.
Prag, Lizbon, Budapeşte, Bratislava, Sofya, Atina ve Riga gibi şehirlerde kira gideri asgari ücretin yüzde 150'sini aştı.
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun verilerine göre, AB ülkelerinin büyük bölümünde iki odalı bir konutun ortalama kira bedeli brüt asgari ücreti aşıyor.
Verilere göre yaklaşık 13 milyon asgari ücretli finansal baskı altında.
AB genelinde konut ve fatura giderleri hane bütçesinin yüzde 23.6'sını oluşturuyor.
Paris ve Madrid gibi metropollerde de kira giderleri asgari ücreti karşılama konusunda yetersiz kalıyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da yükselen kira fiyatları ile arasındaki makas her yıl giderek açılıyor. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (ETUC) yayımladığı son verilere göre; Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bölümünde iki odalı bir konutun ortalama kira bedeli brüt asgari ücretini aştığını ortaya koydu.

Avrupa'da kira fiyatları cep yakıyor! Asgari ücreti katladı

Özellikle Avrupa'nın büyük şehirlerinde yaşayan düşük gelirli çalışanlar için barınma maliyetleri ciddi bir ekonomik yük haline geldi. Verilerde; yaklaşık 13 milyon asgari ücretlinin finansal baskı altında olduğu belirtildi. AB genelinde konut ve fatura giderlerinin hane bütçesindeki payı yüzde 23.6 seviyesine ulaşırken, birçok başkentte kira bedelleri çalışanların toplam gelirini aşmış durumda.

ZİRVE PRAG'DA

Verilere göre en dikkat çekici tablo Çekya'nın başkenti Prag'da ortaya çıktı. Şehirde ortalama kira 1.710 euroya yükselirken, brüt asgari ücret 924 euroda kaldı. Benzer bir durum Portekiz'in başkenti Lizbon'da da görüldü. Ortalama 1.710 euroluk kira bedeline karşılık asgari ücretin 1.073 euro seviyesinde kalmasıyla kira yükü maaşın yüzde 168'ine ulaştı.

Avrupa'da kira fiyatları cep yakıyor! Asgari ücreti katladı

Budapeşte, Bratislava, Sofya, Atina ve Riga gibi şehirlerde de kira giderleri asgari ücretin yüzde 150'sini aşarak dikkat çekti. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kira oranı yüzde 159 olarak hesaplanırken, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bu oran yüzde 158 seviyesinde ölçüldü.

Avrupa'da kira fiyatları cep yakıyor! Asgari ücreti katladı

MAAŞLAR YETMİYOR!

Avrupa'nın önde gelen metropollerinden Paris ve Madrid'de de tablo değişmedi. Paris'te 1.823 euroluk asgari ücrete karşılık ortalama kira 2.523 euroya çıkarken, Madrid'de 1.381 euroluk asgari ücret 1.721 euroluk kira giderini karşılamaya yetmedi. Analiz edilen başkentler arasında asgari ücretin kirayı karşılama oranının en yüksek olduğu şehir ise Brüksel oldu. Belçika'nın başkentinde 2.112 euro olan asgari ücret, 1.476 euro tutarındaki ortalama kiranın yaklaşık yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de ise kiranın asgari ücret içindeki payı yüzde 76 seviyesinde kaldı. Ülke genelindeki ortalamalar incelendiğinde ise Polonya, Fransa ve Yunanistan'da başkent dışındaki bölgelerde barınma maliyetlerinin asgari ücret karşısındaki yükünün daha düşük olduğu görüldü.

