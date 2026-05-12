Aziz Yıldırım'dan 30 Milyon Euro'luk golcü bombası! Başkan seçildiği gibi açıklayacak

Fenerbahçe’de kulübün geleceğinin oylanacağı 6-7 Haziran tarihlerindeki olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki rekabet saha dışından transfer masasına taşındı. İki adayın da üyelerin desteğini almak adına dünya çapında yıldızlarla temas kurduğu bu dönemde, Aziz Yıldırım cephesinden taraftarı heyecanlandıracak dev bir hamle geldi.
Yıldırım'ın forvet hattı için belirlediği listenin en tepesinde, bu sezon Almanya Bundesliga’da fırtınalar estiren Serhou Guirassy yer alıyor. Borussia Dortmund formasıyla sergilediği performansla devlerin radarına giren Gineli golcü için Aziz Yıldırım'ın şartları zorladığı öğrenildi.
Alman ekibinin bu transfer için kapıyı 30 milyon eurodan açtığı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre Aziz Yıldırım, bu rekor bedeli ödemeye hazır olduğunu ve seçilmesi halinde transferi derhal resmileştireceğini kurmaylarına iletti.
Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olan 30 yaşındaki santrfor, bu sezon Alman deviyle çıktığı 45 resmi maçta 21 gol ve 6 asistlik muazzam bir skor katkısı sağladı. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guirassy, fizik gücü ve bitiriciliğiyle "şampiyonluk getirecek golcü" profilinin tam karşılığı olarak görülüyor.
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Piyasa Değeri
|Kulüp
|Sözleşme Bitiş Tarihi
|Bu Sezon Performansı (Maç)
|Bu Sezon Performansı (Gol)
|Bu Sezon Performansı (Asist)
|Özellikler
|Profil
|Guirassy
|30
|Santrfor
|40 milyon euro
|Alman Devi
|2028
|45
|21
|6
|Fizik gücü ve bitiricilik
|Şampiyonluk getirecek golcü
Aziz Yıldırım'ın ajandası sadece Guirassy ile sınırlı değil. Kulübü eski şaşalı günlerine döndürmeyi hedefleyen Yıldırım’ın listesinde adeta bir "Şampiyonlar Ligi" kadrosu saklı. Kaleyi dünyanın en iyilerinden birine teslim etmek isteyen Yıldırım, Atletico Madrid’in file bekçisi Jan Oblak için devrede. Hücum hattını tamamen yenilemeyi planlayan tecrübeli başkan, Guirassy'nin yanına veya alternatifine Romelu Lukaku ve Alexander Sörloth'u da ekledi.
Taraftarın sevgilisi olan Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi için formüller aranıyor. Fenerbahçe’de seçim yarışı tüm hızıyla sürerken, taraftarların gözü kulağı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’den gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.