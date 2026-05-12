Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Aziz Yıldırım'dan 30 Milyon Euro'luk golcü bombası! Başkan seçildiği gibi açıklayacak

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran’daki tarihi kongre öncesi nefesler tutulurken, başkan adaylarından Aziz Yıldırım vites yükseltti. Yıldırım’ın, Borussia Dortmund’un yıldızı için kesenin ağzını sonuna kadar açtığı ve transferi bitirme noktasına geldiği iddia edildi. İşte detaylar...

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 10:18

’de kulübün geleceğinin oylanacağı 6-7 Haziran tarihlerindeki olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde, başkan adayları ve Hakan Safi arasındaki rekabet saha dışından masasına taşındı. İki adayın da üyelerin desteğini almak adına dünya çapında yıldızlarla temas kurduğu bu dönemde, Aziz Yıldırım cephesinden taraftarı heyecanlandıracak dev bir hamle geldi.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın, seçilmesi halinde Serhou Guirassy'yi 30 milyon euro karşılığında transfer etmeyi planladığı belirtiliyor.
Aziz Yıldırım, forvet hattı için ilk sırada Borussia Dortmund'da forma giyen Serhou Guirassy'yi listesine aldı.
Alman ekibinin Guirassy için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve Aziz Yıldırım'ın bu bedeli ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.
Guirassy, bu sezon 45 resmi maçta 21 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde Jan Oblak, Romelu Lukaku ve Alexander Sörloth gibi isimler de yer alıyor.
Ayrıca, eski futbolcu Kim Min-jae'nin de Fenerbahçe'ye geri döndürülmesi için çalışmalar yapılıyor.
LİSTENİN BİR NUMARASI: SERHOU GUİRASSY

Yıldırım'ın forvet hattı için belirlediği listenin en tepesinde, bu sezon Almanya Bundesliga’da fırtınalar estiren Serhou Guirassy yer alıyor. Borussia Dortmund formasıyla sergilediği performansla devlerin radarına giren Gineli golcü için Aziz Yıldırım'ın şartları zorladığı öğrenildi.

DORTMUND 30 MİLYON İSTİYOR

Alman ekibinin bu transfer için kapıyı 30 milyon eurodan açtığı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre Aziz Yıldırım, bu rekor bedeli ödemeye hazır olduğunu ve seçilmesi halinde transferi derhal resmileştireceğini kurmaylarına iletti.

DORTMUND FORMASIYLA DEVLEŞTİ

Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olan 30 yaşındaki santrfor, bu sezon Alman deviyle çıktığı 45 resmi maçta 21 gol ve 6 asistlik muazzam bir skor katkısı sağladı. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guirassy, fizik gücü ve bitiriciliğiyle "şampiyonluk getirecek golcü" profilinin tam karşılığı olarak görülüyor.

OyuncuYaşPozisyonPiyasa DeğeriKulüpSözleşme Bitiş TarihiBu Sezon Performansı (Maç)Bu Sezon Performansı (Gol)Bu Sezon Performansı (Asist)ÖzelliklerProfil
Guirassy30Santrfor40 milyon euroAlman Devi202845216Fizik gücü ve bitiricilikŞampiyonluk getirecek golcü
YILDIZLAR KARMASI: OBLAK, LUKAKU, SÖRLOTH...

Aziz Yıldırım'ın ajandası sadece Guirassy ile sınırlı değil. Kulübü eski şaşalı günlerine döndürmeyi hedefleyen Yıldırım’ın listesinde adeta bir "Şampiyonlar Ligi" kadrosu saklı. Kaleyi dünyanın en iyilerinden birine teslim etmek isteyen Yıldırım, Atletico Madrid’in file bekçisi Jan Oblak için devrede. Hücum hattını tamamen yenilemeyi planlayan tecrübeli başkan, Guirassy'nin yanına veya alternatifine Romelu Lukaku ve Alexander Sörloth'u da ekledi.

SAVUNMAYA "ESKİ DOST" HAMLESİ

Taraftarın sevgilisi olan Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi için formüller aranıyor. Fenerbahçe’de yarışı tüm hızıyla sürerken, taraftarların gözü kulağı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’den gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

