Yüzüklerin Efendisi ve Titanik'in yıldızı Bernard Hill hayatını kaybetti
Efsane filmler Titanik ve Yüzüklerin Efendisi yıldızı Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrollerini paylaştığı, 1997 yapımı Oscar ödüllü epik romantik Titanik'te Kaptan Edward Smith'i canlandıran, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ise Kral Théoden'i oynayan Bernard Hill 79 yaşında hayatını kaybetti.
Hill'in menajeri Lou Coulson, pazar sabahı erken saatlerde öldüğünü doğruladı.
Barbara Dickson kötü haberi verdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Bernard Hill'in ölümünü büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. 1974-1975 yılları arasında John, Paul, George, Ringo ve Bert'in , Willy Russell'ın muhteşem gösterisinde birlikte çalıştık . Gerçekten muhteşem bir aktör. Onunla yollarımızın kesişmesi bir ayrıcalıktı.''
BERNARD HILL KİMDİR?
Bernard Hill, İngiliz aktör. Özellikle Titanik'teki Kaptan Edward Smith ve Yüzüklerin Efendisi film üçlemesindeki Kral Théoden rolleriyle tanınır.
17 Aralık 1944 tarihinde dünyaya gelen Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti. Doğum yeri Blackley, Manchester, Birleşik Krallık olarak verilmiştir.
Aldığı ödüller: Beyaz Perde Sanatçıları Derneği En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülü, Film Eleştirmenleri En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülü