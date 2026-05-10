Dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, son zamanlarda sağlık durumuyla alakalı üzücü gelişmelerle gündemden düşmüyor. Hayranlarından büyük destek gören Zayn Malik, Filistin'e yönelik öyle bir hamle yaptı ki, bir kere daha kendine hayran bıraktı. Çok kısa sürede viral olan çağrısı sonrası, ünlü sanatçıya destek mesajları yağmaya başladı. Sosyal medya üzerinden Zayn Malik'e gelen binlerce geçmiş olsun mesajı gelmeye devam ederken, dünya starı, kendisine gönderilen çiçekler için hayranlarına farklı bir çağrıda bulundu. 'Çiçek göndermeyin' diyen Malik, hayranlarından bakın ne istedi. İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Zayn Malik'ten duygulandıran Filistin çağrısı! Sevenlerinden tek isteği bakın ne çıktı Dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin ardından hayranlarından Filistin'deki ihtiyaç sahipleri için bağış yapmalarını istedi. Zayn Malik, kendisine gönderilen çiçekler yerine Filistin'deki ihtiyaç sahibi insanlar, özellikle çocuklar ve aileler için bağış yapılmasını talep etti. Malik ailesi, gösterilen sevgi ve destek için minnettar olduklarını belirterek, bir çiçek bedeli kadar bağışın daha anlamlı olacağını vurguladı. Sosyal medya üzerinden yapılan bu çağrı, kısa sürede viral oldu ve büyük destek gördü.

ZAYN MALİK'TEN DUYGULANDIRAN FİLİSTİN ÇAĞRISI!

Bir süredir gözlerden uzak kalan dünyaca ünlü Zayn Malik için her geçen gün hayran desteği artmaya devam ediyor.

Hem Zayn Malik'in hem de ailesinin yaptığı Filistin çağrısı ise milyonları duygulandırdı. Yapılan açıklamada kendisine gönderilen çiçek ve hediyeler yerine Filistin'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren insanlar için bağış yapılmasını isteyen Zayn Malik, bir kere daha milyonların gönlünde taht kurdu.

Özellikle çocuklar ve ihtiyaç sahibi aileler için başlatılan yardım çalışmalarına dikkat çeken Zayn Malik'in Filistin çağrısı kısa sürede geniş yankı buldu.

SEVENLERİNDEN TEK İSTEĞİ BAKIN NE ÇIKTI

Zayn Malik ve ailesi gönderilen çiçekler yerine, Filistin için yürütülen yardım kuruluşlarına bağış yapılmasının çok daha anlamlı olacağını dile getirdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda 'Zayn Malik ve ailesi için gönderilen çiçek taleplerinin yoğunluğu nedeniyle ne yazık ki artık yeni sipariş kabul etmiyoruz. Gösterilen sevgi ve destek için gerçekten minnettarız.

Eğer anlamlı bir jest yapmak isterseniz, Malik ailesi aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Filistin Projesi’ne bağış yapılmasını memnuniyetle karşılayacaktır. Bir çiçek için harcayacağınız miktarı bağışlayabilir ve destek mesajınızı bırakabilirsiniz.

Bağış kampanyası aile tarafından takip edilecek olup, nazik sözleriniz ve katkılarınız büyük anlam taşıyacaktır' ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYA ZAYN MALİK'İN FİLİSTİN ÇAĞRISIYLA ÇALKALANIYOR

Zayn Malik'in hayranlarına yönelik yaptığı Filistin çağrısı kısa sürede gündemin merkezine yerleşti. Paylaşım sonrası özellikle X ve Instagram'da binlerce kullanıcı Filistin çağrısına duyarsız kalmadı.

Kuzeni Sasha Malik'in sosyal medya paylaşımıyla milyonlara duyurulan Filistin çağrısı, çok kısa bir sürede büyük destek gördü.