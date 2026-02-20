Menü Kapat
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Şubat 2026 Cuma kim kazandı? Yemekteyiz 200 bin TL'yi kim aldı?

TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de tüm haftanın meyvesi Cuma günü 200 bin TL olarak geri dönüyor. Hafta içi hazırlanan iddialı menüler, bugün 200 bin TL'nin sahibini belirleyecek. Peki Yemekteyiz kim birinci oldu? 20 Şubat 2026 Cuma Yemekteyiz 200 bin TL'yi kim aldı? İşte haftanın kazanan ismi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Şubat 2026 Cuma kim kazandı? Yemekteyiz 200 bin TL'yi kim aldı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de beklenen gün geldi çattı. Büyük final gününde 200 bin TL'nin sahibi de merak ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e dair arama motorlarında 'Yemekteyiz kim kazandı?', 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz 200 bin TL kimin oldu?' gibi sorular cevap arıyor. Peki Yemekteyiz haftanın kazanan ismi kim oldu? İşte 200 bin TL'yi alan yarışmacı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 20 ŞUBAT 2026 CUMA KİM KAZANDI?

TV8 ekranalrında hafta içi her gün 16:00'da yayınlanan Yemekteyiz, milyonları ekran başına bağlamaya devam ediyor. Tüm hafta değerlendirilen tabaklar, iddialı menüler ve sunumlar, Cuma günü yapılan oylamalarla, haftanın kazanan ismini belirliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Şubat 2026 Cuma kim kazandı? Yemekteyiz 200 bin TL'yi kim aldı?

Yemekteyiz'de bu hafta yine oldukça eğlenceli ve iddialı yarışmacılar vardı. Farlı kültürlerin lezzetleri sofraları süslerken, eleştiriler de yağmur gibi yağdı. Heyecanla beklenen final gününün gelmesiyle, tüm gözler de puan tablosuna çevrildi. Peki Yemekteyiz'de 200 bin TL'nin sahibi açıklandı mı? Haftanın kazanan ismi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Şubat 2026 Cuma kim kazandı? Yemekteyiz 200 bin TL'yi kim aldı?

YEMEKTEYİZ 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 16 ila 20 Şubat haftası sona erdi. Cuma günü yarışan keman sanatçısı Efe Efeoğlu'nun tüm haftanın dengelerini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusuyken, gün sonu haftanın kazanan isminin açıklanıp açıklanmadığı da merak ediliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Şubat 2026 Cuma kim kazandı? Yemekteyiz 200 bin TL'yi kim aldı?

TV8'in yıllardır beğenilerek izlenen yarışması Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi henüz açıklanmadı. Yemekteyiz'de tüm puanlar verilip, puan tablosu oluştuğu zaman 200 bin TL'nin sahibi de netleşmiş olacak. Haftanın kazanan ismi açıklandığı zaman haberimiz güncellenecektir.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Şubat 2026 Cuma kim kazandı? Yemekteyiz 200 bin TL'yi kim aldı?

YEMEKTEYİZ 16 - 20 ŞUBAT 2026 KİMLER YARIŞTI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta hangi yarışmacının hangi gün yarıştığına yeniden bir göz atalım...

1. gün yarışan isim - Fatma İpekoğlu

2. gün yarışan isim - Fatime Soltanzade

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Şubat 2026 Cuma kim kazandı? Yemekteyiz 200 bin TL'yi kim aldı?

3. gün yarışan isim - Aynur Şengül

4. gün yarışan isim - Levent Bülbül

5. gün yarışan isim - Efe Efeoğlu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Şubat 2026 Cuma kim kazandı? Yemekteyiz 200 bin TL'yi kim aldı?

YEMEKTEYİZ 13 ŞUBAT 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Yemekteyiz'de geçen hafta yarışan ve aşçı olan Serkan Bey haftanın en lezzetli yemeğini yaparak birinci seçildi. Serkan Erkılıç, hem Zuhal Topal'dan hem de rakip yarışmacılardan toplam 43 puan alarak 200 bin TL ödülün sahibi oldu.

Yemekteyiz Fatma İpekoğlu kimdir, kaç yaşında? Rizeli yarışmacı ekranlara damga vurdu!
Yemekteyiz Efe Efeoğlu kimdir, mesleği nedir? Dedesi Zeki Müren'e ders veren TRT sanatçısı çıktı!
#Efe Efeoğlu
#Yemekteyiz Kazanan
#Zuhal Topal Yemekteyiz
#200 Bin Tl Kimin Oldu
#16-20 Şubat 2026
#Magazin
