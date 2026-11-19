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Bir bebeğe isim seçmek, anne ve baba adayları için heyecanlı olduğu kadar özen isteyen bir süreç. Kulağa hoş gelmesi, anlamı ve aile için taşıdığı özel değer, isim tercihlerinde belirleyici olabiliyor. Türkiye'de son yıllarda hem geleneksel hem de modern isimler popülerliğini korurken bazı isimler tercih sıralamasında üst basamaklara yükseliyor. 2025 yılına ait en güncel resmi doğum verilerinde kız bebeklerde Alya, erkek bebeklerde ise Alparslan ilk sırada yer aldı. Peki, 2026'da öne çıkan kız ve erkek bebek isimleri hangileri, bu isimlerin anlamları neler? İşte detaylar...
2026 yılında kız bebek bekleyen ailelerin araştırdığı isimler arasında hem zarif ve kısa seçenekler hem de geleneksel isimler öne çıkıyor. En güncel resmi sıralama olan 2025 verilerinde ilk sırayı Alya alırken Defne ve Gökçe de en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. İşte kız bebeklerde öne çıkan isimler ve anlamları:
Duru: Berrak, temiz ve bulanık olmayan.
Erkek bebek isimlerinde ise güçlü, tarihî ve geleneksel çağrışımlar taşıyan seçenekler dikkat çekiyor. 2025 yılı resmî verilerinde Alparslan ilk sırada bulunurken Göktuğ ve Metehan onu takip ediyor. Yusuf ve Kerem gibi uzun yıllardır kullanılan isimler de popülerliğini koruyor.
Bebek isimlerinde geleneksel ve modern tercihler bir arada dikkat çekiyor. Kızlarda Alya, Defne ve Gökçe; erkeklerde Alparslan, Göktuğ ve Metehan son tamamlanmış resmi sıralamada ilk üçte yer alıyor. Bu isimlerin hem anlamları hem de kulağa hoş gelen söylenişleri ailelerin tercihlerini etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.
Bebek ismi seçmek, anne ve baba adayları için hayat boyu hatırlanacak en özel kararlardan biri. Kimi aileler anlamı güçlü ve köklü isimlere yönelirken kimi aileler daha modern, kısa ve farklı seçenekleri tercih ediyor. Alya'dan Alparslan'a, Defne'den Göktuğ'a kadar pek çok isim, anlamlarıyla anne-baba adaylarının ilgisini çekiyor. En önemlisi ise yalnızca popüler olanı değil, anlamı ve hikâyesiyle ailenin içine sinen ismi seçmek.