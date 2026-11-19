Bir bebeğe isim seçmek, anne ve baba adayları için heyecanlı olduğu kadar özen isteyen bir süreç. Kulağa hoş gelmesi, anlamı ve aile için taşıdığı özel değer, isim tercihlerinde belirleyici olabiliyor. Türkiye'de son yıllarda hem geleneksel hem de modern isimler popülerliğini korurken bazı isimler tercih sıralamasında üst basamaklara yükseliyor. 2025 yılına ait en güncel resmi doğum verilerinde kız bebeklerde Alya, erkek bebeklerde ise Alparslan ilk sırada yer aldı. Peki, 2026'da öne çıkan kız ve erkek bebek isimleri hangileri, bu isimlerin anlamları neler? İşte detaylar...

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HABERİN ÖZETİ 2026 en popüler kız ve erkek bebek isimleri: En çok tercih edilen isimler ve anlamları 2025 yılı resmi doğum verilerine göre Türkiye'de kız bebeklerde Alya, erkek bebeklerde ise Alparslan en çok tercih edilen isimler olarak ilk sırada yer almıştır. Kız bebeklerde Alya'nın ardından Defne ve Gökçe en çok tercih edilen isimler arasındadır. Erkek bebeklerde Alparslan'ı Göktuğ ve Metehan isimleri takip etmektedir. Kız bebek isimleri arasında Zeynep, Asel, Umay, Asya, Elisa, İnci ve Duru öne çıkmaktadır. Erkek bebek isimleri arasında Yusuf, Kerem, Miran, Ömer, Atlas, Aras ve Miraç gibi isimler yer almaktadır. Tercih edilen bebek isimlerinde hem geleneksel hem de modern seçenekler dikkat çekmektedir.

2026 EN POPÜLER KIZ BEBEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

2026 yılında kız bebek bekleyen ailelerin araştırdığı isimler arasında hem zarif ve kısa seçenekler hem de geleneksel isimler öne çıkıyor. En güncel resmi sıralama olan 2025 verilerinde ilk sırayı Alya alırken Defne ve Gökçe de en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. İşte kız bebeklerde öne çıkan isimler ve anlamları:

Alya: Yüksek, yüce ve göğe doğru yükselen.

Defne: Yaprakları güzel kokan, her mevsim yeşil kalan ağaç.

Gökçe: Güzel, hoş ve gök rengini çağrıştıran.

Zeynep: Değerli taş ve mücevher anlamlarıyla ilişkilendirilen isim.

Asel: Bal.

Umay: Eski Türk kültüründe çocukları koruduğuna inanılan figürün adı.

Asya: Dünyanın en büyük kıtasının adı.

Elisa: İbranice kökenli Elisabeth adıyla bağlantılı, farklı kaynaklarda farklı anlamlarla açıklanan isim.

İnci: Deniz canlılarının içinde oluşan değerli, parlak süs tanesi.

Duru: Berrak, temiz ve bulanık olmayan.

2026 EN POPÜLER ERKEK BEBEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Erkek bebek isimlerinde ise güçlü, tarihî ve geleneksel çağrışımlar taşıyan seçenekler dikkat çekiyor. 2025 yılı resmî verilerinde Alparslan ilk sırada bulunurken Göktuğ ve Metehan onu takip ediyor. Yusuf ve Kerem gibi uzun yıllardır kullanılan isimler de popülerliğini koruyor.

Alparslan: Yiğit, cesur ve yürekli kimse; yiğit aslan.

Göktuğ: Gök ve tuğ kelimelerinden oluşan, tarihî sancak ve hâkimiyet simgelerini çağrıştıran isim.

Metehan: Türk tarihindeki hükümdar Mete Han ile ilişkilendirilen isim.

Yusuf: İbranice kökenli, artırmak ve çoğaltmak anlamlarıyla ilişkilendirilen isim.

Kerem: Cömertlik, eli açıklık ve soyluluk.

Miran: Beyler ve hükümdarlar anlamlarıyla kullanılan isim.

Ömer: Ömür ve yaşamla ilişkilendirilen isim.

Atlas: Haritalar kitabı; Yunan mitolojisinde göğü taşıyan figürün adı.

Aras: Aynı zamanda Doğu Anadolu'dan doğan bir nehrin adı.

Miraç: Yükselme ve yukarı çıkma anlamlarıyla ilişkilendirilen isim.

2026 BEBEK İSİMLERİNDE HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

Bebek isimlerinde geleneksel ve modern tercihler bir arada dikkat çekiyor. Kızlarda Alya, Defne ve Gökçe; erkeklerde Alparslan, Göktuğ ve Metehan son tamamlanmış resmi sıralamada ilk üçte yer alıyor. Bu isimlerin hem anlamları hem de kulağa hoş gelen söylenişleri ailelerin tercihlerini etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

Bebek ismi seçmek, anne ve baba adayları için hayat boyu hatırlanacak en özel kararlardan biri. Kimi aileler anlamı güçlü ve köklü isimlere yönelirken kimi aileler daha modern, kısa ve farklı seçenekleri tercih ediyor. Alya'dan Alparslan'a, Defne'den Göktuğ'a kadar pek çok isim, anlamlarıyla anne-baba adaylarının ilgisini çekiyor. En önemlisi ise yalnızca popüler olanı değil, anlamı ve hikâyesiyle ailenin içine sinen ismi seçmek.