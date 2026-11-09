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Mavi Kadin Anne Çocuk
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 13:55

Erkek çocukları için en anlamlı en değişik en popüler isimler 2026

Bebek bekleyen aileler için isim seçimi heyecanlı olduğu kadar önemli bir karar. Bir ömür boyu taşınacak ismin hem güzel bir anlam taşıması hem kulağa hoş gelmesi hem de farklı olması isteniyor. 2026 yılında erkek çocuklarına isim arayan anne ve babalar ise geleneksel Türk isimlerinden tarihi kahramanları hatırlatan seçeneklere, kısa ve modern isimlerden az duyulan özel isimlere kadar pek çok alternatifi değerlendiriyor. Peki, 2026 yılında erkek çocukları için hangi isimler öne çıkıyor? İşte anlamlarıyla dikkat çeken en popüler, en farklı ve en özel erkek bebek isimleri...

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Erkek çocukları için en anlamlı en değişik en popüler isimler 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 13:55

2026 yılında erkek bebek bekleyen aileler, çocuklarına hem anlamı güzel hem de farklı bir isim vermek için araştırmalarını sürdürüyor. Güçlü anlamlarıyla öne çıkan geleneksel isimlerden modern ve az duyulan seçeneklere kadar pek çok isim anne ve babaların radarına giriyor. İşte 2026 yılında erkek çocukları için tercih edilebilecek en anlamlı, en farklı ve en popüler isimler...

2026'NIN EN POPÜLER ERKEK İSİMLERİ HANGİLERİ?

Türkiye'de erkek bebek isimleri arasında son yıllarda güçlü, köklü ve anlamlı isimlerin öne çıktığı görülüyor. Özellikle Türk tarihinden gelen isimler, doğayla bağlantılı seçenekler ve kısa, akılda kalıcı isimler ailelerin ilgisini çekiyor.

Erkek çocukları için en anlamlı en değişik en popüler isimler 2026

TÜİK'in Nüfus İstatistikleri Portalı'nda yayımlanan 2025 yılı verilerine göre erkek bebeklere en çok verilen isim Alparslan oldu. Alparslan'ı Göktuğ ve Metehan takip etti. Yusuf, Kerem, Miran, Ömer Asaf, Ömer, Atlas ve Aras da en çok tercih edilen isimler arasında yer aldı. Bu veriler, 2026 yılında isim arayan aileler için de önemli bir fikir veriyor. Ancak 2026 yılının tamamına ilişkin kesin yıllık sıralama henüz bulunmadığından, 2025 verileri son açıklanan resmî karşılaştırma olarak değerlendiriliyor.

GÜÇLÜ ANLAMLARIYLA ÖNE ÇIKAN ERKEK İSİMLERİ

Çocuklarına güçlü bir anlam taşıyan isim vermek isteyen aileler için Türkçe kökenli ve tarihî çağrışımları bulunan seçenekler dikkat çekiyor.

Erkek çocukları için en anlamlı en değişik en popüler isimler 2026

İşte anlamlarıyla öne çıkan erkek isimleri:

•    Alparslan: Yiğit, cesur ve güçlü aslan.
•    Göktuğ: Gök ve tuğ kelimelerinin birleşiminden oluşan, Türk kültürünü hatırlatan isim.
•    Metehan: Türk tarihinin önemli hükümdarlarından Mete Han'ı hatırlatan isim.
•    Alp: Yiğit, cesur ve kahraman.
•    Yiğit: Cesur, korkusuz ve gözü pek.
•    Aybars: Ay ve pars kelimeleriyle ilişkilendirilen güçlü bir Türkçe isim.
•    Yaman: Güçlü, becerikli ve etkili.
•    Sarp: Dik, çetin ve aşılması zor.
•    Tunga: Eski Türk kültüründe kahramanlık ve yiğitlikle ilişkilendirilen isim.
•    Börü: Eski Türkçede kurt anlamına gelen isim.
Bu seçenekler özellikle geleneksel Türk isimlerine ilgi duyan anne ve babaların değerlendirebileceği alternatifler arasında bulunuyor.

Erkek çocukları için en anlamlı en değişik en popüler isimler 2026

MODERN VE FARKLI ERKEK İSİMLERİ ARAYANLARA ÖZEL ÖNERİLER

Klasik isimlerden uzaklaşmak ve çocuklarına daha farklı bir isim vermek isteyen aileler de oldukça fazla seçeneğe sahip. Kısa söylenişleri, akılda kalıcı yapıları ve dikkat çeken anlamlarıyla öne çıkan isimler, 2026 yılı için değerlendirilebilecek alternatifler arasında.

Erkek çocukları için en anlamlı en değişik en popüler isimler 2026

•    Atlas: Yunan mitolojisinde dünyayı omuzlarında taşıdığı anlatılan Titan'ın adı; aynı zamanda harita kitabı anlamında kullanılır.
•    Aras: Türkiye'den de geçen Aras Nehri'nin adı.
•    Kuzey: Ana yönlerden kuzey.
    Poyraz: Kuzeydoğudan esen rüzgâr.
•    Ayaz: Duru, soğuk ve kuru hava.
•    Çınar: Uzun ömürlü, büyük ve görkemli bir ağaç.
•    Doruk: Bir dağın veya yüksekliğin en üst noktası.
•    Ilgaz: Aynı zamanda bir dağ silsilesinin adı.
•    Uraz: Eski Türkçe kullanımlarda talih ve bahtla ilişkilendirilen isim.
•    Kutay: Kut ve ay kelimelerinin birleşiminden oluşan, kutlu ve ayla ilgili çağrışımlar taşıyan isim.
•    Tan: Güneş doğmadan önceki aydınlık.
•    Ege: Türkiye'nin batısındaki bölgenin ve denizin adı.
Özellikle Atlas, Aras, Kuzey, Ayaz ve Poyraz gibi isimler kısa ve kolay hatırlanan seçenekler arayan ailelerin listesine girebilir.

Erkek çocukları için en anlamlı en değişik en popüler isimler 2026

EN ANLAMLI VE MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK ERKEK İSİMLERİ

Bazı aileler için isim seçiminde en önemli kriter manevi anlam ve kültürel bağ oluyor. Bu nedenle dini ve geleneksel isimler de popülerliğini koruyor.

İşte anlamlarıyla dikkat çeken seçenekler:
•    Yusuf: Hz. Yusuf'un adıdır; güzellik, sabır ve güzel ahlakla ilişkilendirilir.
•    Ömer: Uzun ömürlü, yaşayan ve gelişip serpilen anlamlarıyla açıklanır.
•    Kerem: Cömertlik, iyilik ve eli açıklık.
•    Emir: Buyruk, komut ve yönetici.
•    Hamza: Arapça kökenli, güçlü ve dayanıklı anlamlarıyla ilişkilendirilen isim.
•    Ali: Yüce, yüksek ve ulu.
•    Asaf: Geleneksel kaynaklarda bilgelik ve vezirlikle ilişkilendirilen isim.
•    Miraç: Yükselme ve göğe çıkma anlamıyla dini bir çağrışım taşır.
•    Eymen: Uğurlu, hayırlı ve bereketli.
•    Mert: Dürüst, güvenilir ve sözünün eri.
Özellikle Yusuf, Ömer, Ali, Kerem ve Hamza gibi isimler geleneksel değerleri yaşatmak isteyen aileler için güçlü seçenekler sunuyor.
 

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#Anne Çocuk
#Mavi Kadin
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