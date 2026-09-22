Hamile kadınların yüzde 80’i bu sorunu yaşıyor! Bilim insanları nedenini sonunda buldu

Hamilelik sırasında eşyaların yerini unutmak, odaya neden girdiğini hatırlayamamak veya konuşmanın ortasında ne diyeceğini bilememek gibi durumların sebebi belli oldu. Fareler ve 70 kadın üzerinde yürütülen araştırma, uzun süre yüksek seyreden östrojen seviyelerinin hafızayla bağlantılı belirli bir sinir devresini etkilediğini gösteriyor.

Science Bulletin dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, vücuttaki temel süreçleri düzenleyen hipotalamus ile hafıza oluşumunda önemli rol oynayan hipokampus arasındaki bağlantıya odaklandı.

HAMİLELİKTE UNUTKANLIĞIN SEBEBİ NE?

Elde edilen sonuçlara göre yüksek östrojen seviyeleri hipotalamustaki nöronları uyarıyor. Nöronların oluşturduğu sinyaller ise hipokampusun aktivitesini baskılayarak geçici hafıza sorunlarına yol açabiliyor.

Hamileliğin özellikle son dönemlerinde daha belirgin hale gelen zihinsel bulanıklığın doğum sonrasında devam ettiği ardından kademeli olarak azaldığı belirtiliyor. Etkilerin kısa ve uzun süreli hafızanın yanı sıra mekansal, sosyal ve sözel hafızada da görülebildiği aktarılıyor.

Araştırmanın liderlerinden Baylor College of Medicine'da endokrinoloji ve moleküler biyoloji alanında çalışan tıp profesörü Dr. Zheng Sun, yaşanan değişikliklerin ciddi veya tıbbi açıdan engelleyici olmadığını söyledi.

Sun, “Tipi" örnekler arasında bir odaya neden girdiğini unutmak, bir eşyayı yanlış yere koymak, konuşmanın akışını kaybetmek veya randevular için hatırlatıcıya ihtiyaç duymak yer alıyor. Oldukça yaygın. Hamile kadınların yaklaşık yüzde 80'i değişiklikleri fark ediyor ancak oran büyük ölçüde nesnel testlerden ziyade kişilerin kendi bildirimlerini ve öznel deneyimlerini yansıtıyor" dedi.

Araştırmacılar bu sonuçların, hamilelik sırasında genel bilişsel kapasitenin azaldığı anlamına gelmediğine de dikkat çekti.

Bilim insanları daha ayrıntılı test için sürekli yüksek östrojen seviyelerini taklit edecek şekilde düzenlenen laboratuvar fareleri üzerinde deneyler gerçekleştirdi. Farelerde ruh hali değişiklikleri görülmezken geçici hafıza sorunları tespit edildi. Ergenlik, adet döngüsü ve hamilelikte önemli rol oynayan östrojenin seviyesi, fetüsün gelişimini desteklemek amacıyla hamilelik boyunca yükseliyor ve üçüncü trimesterde en yüksek seviyelere ulaşıyor.

Araştırmada "estrogen receptor alpha" adı verilen proteinin hormonal sinyalleri doğrudan hipotalamustaki hücrelere ilettiği belirlendi. Hipotalamusta bulunan çok sayıdaki GABAerjik nöron normal şartlarda baskılayıcı sinyaller gönderirken, yüksek östrojen seviyelerinin farelerde söz konusu sinyalleri aşırı şekilde aktive ettiği görüldü.