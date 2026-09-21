Havalar bir anda değiştiğinde neden sürekli hapşırdığımızı, burnumuzun aktığını ya da gözlerimizin kaşındığını hiç düşündünüz mü? Özellikle mevsim geçişlerinde ortaya çıkan bu şikâyetlerin arkasında yalnızca hava sıcaklığındaki değişim bulunmuyor. Polen yoğunluğu, küf sporları, nem ve sıcaklık değişimleri de vücudumuzun verdiği tepkiyi etkileyebiliyor. Ben de mevsim geçişlerinde alerjilerin neden arttığını ve vücudumuzun bu değişime nasıl tepki verdiğini sizler için araştırdım.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Havalar değişti, alerjiler başladı! Mevsim geçişinde vücudumuz neden böyle tepki veriyor? Mevsim geçişlerinde değişen polen yoğunluğu, küf sporları, sıcaklık ve nem değişimleri vücudun bağışıklık tepkisini tetikleyerek alerjik belirtilerin artmasına yol açmaktadır. Polen ve küf gibi alerjenler vücut tarafından zararlı algılandığında histamin salgılanır ve hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve sulanma görülür. Sıcaklık ve nemdeki ani değişimler burun yollarını hassaslaştırdığı için alerjisi olmayan kişilerde de benzer burun şikâyetleri ortaya çıkabilir. Polen yoğunluğunun arttığı günlerde kapalı alanlarda kalmak, eve gelince kıyafet değiştirmek ve duş almak teması azaltarak belirtileri düşürmeye yardımcı olur. Prof. Dr. Şadan Soyyiğit, korunma yöntemlerinin yanı sıra medikal tedavinin önemini ve kontrol altına alınamayan durumlarda alerjene özgü immünoterapinin gündeme gelebileceğini belirtmektedir.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE ALERJİ NEDEN ARTAR?

Mevsim geçişlerinde alerji belirtilerinin artmasının en önemli nedenlerinden biri, havadaki polen miktarının mevsime göre değişmesi. Polenler, alerjik bünyeye sahip kişilerde bağışıklık sisteminin tepki vermesine neden olabiliyor. Bunun sonucunda hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve gözlerde kaşıntı gibi şikâyetler ortaya çıkabiliyor.

Sıcaklık ve nemdeki ani değişimler de burun yollarını hassaslaştırabiliyor. Ayrıca küf gibi alerjenler de mevsim değişiklikleriyle birlikte bazı kişilerde şikâyetleri artırabiliyor. Bu nedenle özellikle alerjiye yatkın kişilerde mevsim geçişleri daha belirgin belirtilere yol açabiliyor. Ancak her hapşırma veya burun akıntısının nedeni alerji olmayabiliyor. Sıcaklık değişimi gibi çevresel etkenler, alerji olmadan da benzer burun şikâyetlerini tetikleyebiliyor.

MEVSİM GEÇİŞİNDE VÜCUDUMUZ NEDEN BÖYLE TEPKİ VERİYOR?

Mevsim geçişlerinde vücudumuzun verdiği tepkinin en önemli nedenlerinden biri, havadaki alerjenlerin değişmesi. Polen, küf sporları ve bazı çevresel etkenler özellikle alerjiye yatkın kişilerde bağışıklık sisteminin tepki vermesine neden olabiliyor. Vücut bu maddeleri zararlı olarak algıladığında histamin gibi kimyasallar salgılanıyor. Bunun sonucunda hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve sulanma gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor.

Üstelik yalnızca alerjenler değil, sıcaklık ve nemdeki değişimler de burun yollarını hassaslaştırabiliyor. Bu nedenle bazı kişiler mevsim değiştiğinde alerjisi olmasa bile burun akıntısı ve tıkanıklık gibi benzer şikâyetler yaşayabiliyor. Özellikle havadaki polen yoğunluğunun arttığı dönemlerde alerjik belirtiler daha belirgin hale gelebiliyor.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE ALERJİDEN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

Mevsimsel alerjiyi tamamen önlemek her zaman mümkün olmayabilir. Ancak polen ve diğer alerjenlerle teması azaltmak, belirtilerin ortaya çıkma ihtimalini düşürmeye yardımcı olabilir. Özellikle polen yoğunluğunun arttığı günlerde mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmak, dışarıdan eve gelince kıyafetleri değiştirmek ve duş almak alınabilecek basit önlemler arasında yer alıyor.

UZMANINDAN MEVSİM GEÇİŞİ ALERJİSİNE KARŞI ÖNEMLİ UYARI

Prof. Dr. Şadan Soyyiğit, özellikle polen mevsimlerinde alerji şikâyetlerinin artabileceğine dikkat çekiyor. Polen alerjisinin yaşam kalitesini etkileyebildiğini belirten Soyyiğit, korunma yöntemlerinin yanı sıra kişiye uygun medikal tedavinin önemini vurguluyor. Şikâyetlerin kontrol altına alınamadığı durumlarda ise uzman değerlendirmesi ve gerekli hastalarda alerjene özgü immünoterapinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.