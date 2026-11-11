7 farklı et marine sosu: Etin tadı bambaşka oluyor! Çeşit çeşit et marine sos fikirleri

Et yemeklerinin daha yumuşak, sulu ve lezzetli olmasını istiyorsanız doğru marine sosunu kullanmak oldukça önemli oluyor. İşte en güzel 7 farklı et marine sosu!

7 FARKLI ET MARİNA SOSU

Et pişirmeden önce çeşitli tarifler kullanarak marine edebilirsiniz. Etinizin aromatik veya daha yumuşak olmasını istiyorsanız tercih edebileceğiniz birçok marine yöntemi bulunuyor.

ET MARİNE SOSU TARİFLERİ VE YAPILIŞI

Klasik zeytinyağlı et marine sosu

Gereken malzemeler:

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 diş ezilmiş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı kekik

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı hardal

- Tuz

Zeytinyağını kaseye aldıktan sonra ezilmiş sarımsak, kekik, karabiber ve hardalı ekleyiniz. Eti buladıktan sonra 2 saat buzdolabında dinlendiriniz.

Yoğurtlu yumuşatıcı et marine sosu

Malzemeler:

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı kimyon

Karabiber

Tuz

Yoğurt ve zeytinyağını karıştırın. Ezilmiş sarımsağı ve baharatları ekleyerek pürüzsüz bir sos elde ediniz.

Soya soslu Uzak Doğu usulü et marine sosu

Gereken malzemeler:

- 3 yemek kaşığı soya sosu

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı bal

- 1 diş sarımsak

- 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

- Yarım çay kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı susam

Soya sosu, zeytinyağı ve balı bir kâsede karıştırın. Sarımsak, zencefil ve karabiberi ekleyiniz.

Salçalı ve baharatlı et marine sosu

Malzemeler:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı kimyon

Karabiber

Domates ve biber salçasını zeytinyağıyla açın. Sarımsak ve baharatları ekleyiniz. Ete sürdükten sonra dinlenmeye bırakınız.

Sütlü et marine sosu

Gereken malzemeler:

Yarım su bardağı süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 küçük dal biberiye

Zeytinyağı ve sütü karıştırınız. Ardından sarımsak, kekik, karabiber ve biberiyeyi ekleyin.

Hardallı ve ballı et marine sosu

Malzemeler:

2 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kekik

Hardal, bal ve zeytinyağını iyice karıştırın. Sarımsak ve baharatları ekleyiniz. Ete buladıktan sonra dinlendirmeyi unutmayınız.

Limonlu ve biberiyeli et marine sosu

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

1 dal taze biberiye

2 diş sarımsak

Karabiber

Tuz

Öncelikle zeytinyağına limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyiniz. İnce doğranmış biberiye, sarımsak ve karabiberle karıştırınız.