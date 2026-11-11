Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 21:13

7 farklı et marine sosu: Etin tadı bambaşka oluyor! Çeşit çeşit et marine sos fikirleri

Et yaparken birçok yolla marine edilebiliyor. Herkesin tercih ettiği et marine sosu farklı olurken, şeflerden aldığımız tariflerle 7 farklı et marine sosunu ve yapılışını sizler için derledik.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
7 farklı et marine sosu: Etin tadı bambaşka oluyor! Çeşit çeşit et marine sos fikirleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 21:13

Et yemeklerinin daha yumuşak, sulu ve lezzetli olmasını istiyorsanız doğru marine sosunu kullanmak oldukça önemli oluyor. İşte en güzel 7 farklı et marine sosu!

7 FARKLI ET MARİNA SOSU

Et pişirmeden önce çeşitli tarifler kullanarak marine edebilirsiniz. Etinizin aromatik veya daha yumuşak olmasını istiyorsanız tercih edebileceğiniz birçok marine yöntemi bulunuyor.

7 farklı et marine sosu: Etin tadı bambaşka oluyor! Çeşit çeşit et marine sos fikirleri

ET MARİNE SOSU TARİFLERİ VE YAPILIŞI

  • Klasik zeytinyağlı et marine sosu

Gereken malzemeler:

- 4 yemek kaşığı
- 2 diş ezilmiş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı hardal
- Tuz

Zeytinyağını kaseye aldıktan sonra ezilmiş sarımsak, kekik, karabiber ve hardalı ekleyiniz. Eti buladıktan sonra 2 saat buzdolabında dinlendiriniz.

7 farklı et marine sosu: Etin tadı bambaşka oluyor! Çeşit çeşit et marine sos fikirleri
  • Yoğurtlu yumuşatıcı et marine sosu

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • Karabiber
  • Tuz

ve zeytinyağını karıştırın. Ezilmiş sarımsağı ve baharatları ekleyerek pürüzsüz bir sos elde ediniz. 

7 farklı et marine sosu: Etin tadı bambaşka oluyor! Çeşit çeşit et marine sos fikirleri
  • Soya soslu Uzak Doğu usulü et marine sosu

Gereken malzemeler:

- 3 yemek kaşığı soya sosu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı bal
- 1 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı susam

Soya sosu, zeytinyağı ve balı bir kâsede karıştırın. Sarımsak, zencefil ve karabiberi ekleyiniz.

7 farklı et marine sosu: Etin tadı bambaşka oluyor! Çeşit çeşit et marine sos fikirleri
  • Salçalı ve baharatlı et marine sosu

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • Karabiber

Domates ve biber salçasını zeytinyağıyla açın. Sarımsak ve baharatları ekleyiniz. Ete sürdükten sonra dinlenmeye bırakınız.

7 farklı et marine sosu: Etin tadı bambaşka oluyor! Çeşit çeşit et marine sos fikirleri
  • Sütlü et marine sosu

Gereken malzemeler:

  • Yarım su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 küçük dal biberiye

Zeytinyağı ve sütü karıştırınız. Ardından sarımsak, kekik, karabiber ve biberiyeyi ekleyin.

7 farklı et marine sosu: Etin tadı bambaşka oluyor! Çeşit çeşit et marine sos fikirleri
  • Hardallı ve ballı et marine sosu

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı hardal
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı kekik

Hardal, bal ve zeytinyağını iyice karıştırın. Sarımsak ve baharatları ekleyiniz. Ete buladıktan sonra dinlendirmeyi unutmayınız.

7 farklı et marine sosu: Etin tadı bambaşka oluyor! Çeşit çeşit et marine sos fikirleri
  • Limonlu ve biberiyeli et marine sosu

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi
  • 1 dal taze biberiye
  • 2 diş sarımsak
  • Karabiber
  • Tuz

Öncelikle zeytinyağına limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyiniz. İnce doğranmış biberiye, sarımsak ve karabiberle karıştırınız.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En değişik en yöresel ve en lezzetli 5 çayı tarifleri! Ağız sulandıran tabaklar
ETİKETLER
#yoğurt
#zeytinyağı
#salça
#Yemek Tarifleri
#Soya Sosu
#Et Marine Sosu
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.