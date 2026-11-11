7 farklı et marine sosu: Etin tadı bambaşka oluyor! Çeşit çeşit et marine sos fikirleri

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İstanbul
Et yemeklerinin daha yumuşak, sulu ve lezzetli olmasını istiyorsanız doğru marine sosunu kullanmak oldukça önemli oluyor. İşte en güzel 7 farklı et marine sosu!
Et pişirmeden önce çeşitli tarifler kullanarak marine edebilirsiniz. Etinizin aromatik veya daha yumuşak olmasını istiyorsanız tercih edebileceğiniz birçok marine yöntemi bulunuyor.
Gereken malzemeler:
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş ezilmiş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı hardal
- Tuz
Zeytinyağını kaseye aldıktan sonra ezilmiş sarımsak, kekik, karabiber ve hardalı ekleyiniz. Eti buladıktan sonra 2 saat buzdolabında dinlendiriniz.
Malzemeler:
Yoğurt ve zeytinyağını karıştırın. Ezilmiş sarımsağı ve baharatları ekleyerek pürüzsüz bir sos elde ediniz.
Gereken malzemeler:
- 3 yemek kaşığı soya sosu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı bal
- 1 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı susam
Soya sosu, zeytinyağı ve balı bir kâsede karıştırın. Sarımsak, zencefil ve karabiberi ekleyiniz.
Malzemeler:
Domates ve biber salçasını zeytinyağıyla açın. Sarımsak ve baharatları ekleyiniz. Ete sürdükten sonra dinlenmeye bırakınız.
Gereken malzemeler:
Zeytinyağı ve sütü karıştırınız. Ardından sarımsak, kekik, karabiber ve biberiyeyi ekleyin.
Malzemeler:
Hardal, bal ve zeytinyağını iyice karıştırın. Sarımsak ve baharatları ekleyiniz. Ete buladıktan sonra dinlendirmeyi unutmayınız.
Malzemeler:
Öncelikle zeytinyağına limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyiniz. İnce doğranmış biberiye, sarımsak ve karabiberle karıştırınız.