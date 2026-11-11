Sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, koyu sohbetlerin yanında birbirinden güzel lezzetlerin eşlik ettiği 5 çayı saatlerinin yeri hep ayrı. Kimi zaman sıcacık bir börek, kimi zaman yöresel bir hamur işi, kimi zaman da tatlı bir atıştırmalık… Çay saatinde sofraya konulan her tabak ayrı bir mutluluk sunuyor. Siz de alışılmış tariflerin dışına çıkmak ve misafirlerinize farklı lezzetler ikram etmek istiyorsanız, Anadolu'nun yöresel mutfağından seçilen bu tariflere mutlaka göz atın...

Özetle

HABERİN ÖZETİ En değişik en yöresel ve en lezzetli 5 çayı tarifleri! Ağız sulandıran tabaklar Çay saatleri için Anadolu'nun yöresel mutfaklarından Sinop nokulu, Erzurum ketesi ve Afyon'un haşhaşlı bükmesinin malzeme ve hazırlanış tarifleri paylaşılmaktadır. Sinop'un meşhur nokulu, içindeki ceviz ve kuru üzümle tatlı bir aromaya sahip olup 180 derece fırında pişirilir. Erzurum ketesi, tereyağlı ve kat kat dokusuyla dikkat çeken, iç harcı un ve tereyağı kavrularak hazırlanan tuzlu bir hamur işidir. Afyonkarahisar'ın haşhaşlı bükmesi; un, su, tuz ve sirkeli hamurun arasına sıvı yağla karıştırılmış haşhaş ezmesi sürülüp bükme şekli verilerek 180 derecede pişirilir.

SİNOP'UN MEŞHUR NOKULU: CEVİZLİ VE ÜZÜMLÜ LEZZET

Karadeniz mutfağının sevilen hamur işlerinden nokul, özellikle Sinop sofralarının öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor. İçindeki ceviz ve kuru üzümle tatlı bir aromaya sahip olan bu hamur işi, çayın yanında farklı bir alternatif arayanlar için oldukça güzel bir seçenek. Dışı hafif kızarmış, içi ise yumuşacık kalan nokul, kalabalık misafir sofralarında da kolayca ikram edilebiliyor.

Malzemeler:

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı şeker

Aldığı kadar un

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Yarım su bardağı kuru üzüm

2 yemek kaşığı şeker

Biraz tarçın

Hazırlanışı: Ilık süt, sıvı yağ, yumurta, maya ve şeker bir kapta karıştırılır. Kontrollü şekilde un eklenerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur ve mayalanmaya bırakılır. Dinlenen hamur ince şekilde açılır. Üzerine ceviz, kuru üzüm, şeker ve tarçın karışımı serpilir. Rulo hâline getirilen hamur dilimlenerek tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürülür ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

ERZURUM KETESİ: KAT KAT DÖKÜLEN YÖRESEL LEZZET

Erzurum mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan kete, özellikle tereyağlı ve kat kat dokusuyla dikkat çekiyor. İç harcı un ve tereyağıyla hazırlanan geleneksel kete, çayın yanında tuzlu bir lezzet arayanların favorisi olabilir. Fırından yeni çıktığında yayılan tereyağı kokusu ise bu tarifi daha da iştah açıcı hale getiriyor.

Malzemeler:

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

4-5 su bardağı un

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı un (iç harcı için)

Hazırlanışı: Süt, su, sıvı yağ, yumurta, maya ve tuz karıştırılır. Un azar azar eklenerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlanır. Hamur mayalanırken tereyağı tavada eritilir ve üzerine un eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur. Mayalanan hamur bezelere ayrılır ve ince açılır. Eritilmiş tereyağı sürülen hamurlar katlanarak içlerine kavrulmuş unlu harç yerleştirilir. Kapatılan keteler tepsiye dizilir, üzerlerine yumurta sarısı sürülür ve 180 derece fırında kızarana kadar pişirilir.

AFYON'UN HAŞHAŞLI BÜKMESİ: ÇAYIN YANINA ÇOK YAKIŞIYOR

Afyonkarahisar denildiğinde akla gelen yöresel lezzetlerden biri de haşhaşlı bükme. İncecik açılan hamurun arasına sürülen haşhaş ezmesi, bu tarife kendine özgü bir aroma kazandırıyor. Kat kat dokusu ve hafif yağlı yapısıyla öne çıkan bükme, özellikle tuzlu hamur işlerini sevenlerin çay sofralarında tercih edebileceği lezzetlerden biri.

Malzemeler:

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı haşhaş ezmesi

Yarım su bardağı sıvı yağ

İsteğe bağlı olarak ceviz

Hazırlanışı: Un, su, tuz ve sirke bir araya getirilerek yumuşak bir hamur yoğrulur. Hamur dinlendirildikten sonra bezelere ayrılır ve ince şekilde açılır. Haşhaş ezmesi sıvı yağla karıştırılarak hamurun üzerine sürülür. Hamur rulo şeklinde sarılır, kendi etrafında dolanarak bükme şekli verilir. Tepsiye yerleştirilen hamurların üzerine isteğe bağlı olarak yumurta sarısı sürülür. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirilir.

5 çayı sofralarını güzelleştirmek için her zaman gösterişli ve zahmetli tariflere ihtiyaç yok. Bazen yöresel bir börek, bazen sıcacık bir hamur işi, bazen de tatlı bir lezzet sofranın en sevilen tabağı hâline gelebiliyor. Anadolu'nun farklı mutfaklarından seçilen bu tariflerle siz de çay saatlerinize yeni tatlar ekleyebilir, sevdiklerinize hem samimi hem de lezzet dolu sofralar hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.