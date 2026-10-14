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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:39

Adana Ayazı dizisi konusu ne? Adana Ayazı dizisi oyuncuları kim? Adana Ayazı dizisi ne zaman başlayacak?

NOW TV ekranları için hazırlanan Adana Ayazı dizisinin detayları izleyici tarafından araştırılıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yapımın konusu, oyuncuları ve ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Adana Ayazı dizisi konusu ne? Adana Ayazı dizisi oyuncuları kim? Adana Ayazı dizisi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Adana Ayazı dizisi konusu ne? Adana Ayazı dizisi oyuncuları kim? Adana Ayazı dizisi ne zaman başlayacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:39

NTC Medya imzası taşıyan Adana Ayazı dizisinin detayları seyirci tarafından merak edildi. Ekranlarda yöresel projelere olan ilginin bir hayli artış gösterdiği son zamanlarda başrollerini Uğur Güneş ve Ebru Şahin'in üstleneceği Adana Ayazı dizisi araştırılmaya başlandı. İlk adı 'Aşk ve Kader' olan iddialı projenin adı 'Adana Ayazı' olarak değişmişti. Şimdilerde hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilen projenin detayları merak uyandırdı. Her geçen gün oyuncu kadrosunu büyütmeye devam eden dizinin konusu, oyuncuları ve ne zaman yayınlanacağı ise izleyiciyi merakta bıraktı. Fırat'ın ailesinden gelen bir haberle geçmişiyle yüzleşmesini konu alan Adana Ayazı dizisi için geri sayım başladı. Peki, Adana Ayazı dizisi konusu ne? Adana Ayazı dizisi oyuncuları kim? Adana Ayazı dizisi ne zaman başlayacak? Adana Ayazı dizisi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Adana Ayazı dizisine dair bilinmeyenler...

ADANA AYAZI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yapımını NTC Medya'nın üstlendiği Adana Ayazı dizisi büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ses getiren dizinin detayları ise merak edildi. Adana Ayazı, güçlü aile bağları, geçmiş hesaplaşmaları ve imkansız bir aşk etrafında şekillenen etkileyici bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Adana Ayazı dizisi konusu ne? Adana Ayazı dizisi oyuncuları kim? Adana Ayazı dizisi ne zaman başlayacak?

Başrollerini Uğur Güneş ve Ebru Şahin'in üstlendiği iddialı yapımda Güneş Fırat, Şallı ise Elif rolüyle kamera karşısına geçecek. Adana'da geçecek olan hikayede; aile ilişkileri, adalet arayışı ve aşk temaları ön plana çıkacak. Dizinin hikayesinde ise Avukat Fırat ve başarılı Şef Elif'in kesişen hayatları yer alacak. İki karakterin geçmişleriyle yüzleşmeleri, aileleriyle yaşadıkları sorunlar ve karşılaştıkları zorluklar dizinin temelini oluşturacak.

Adana Ayazı dizisi konusu ne? Adana Ayazı dizisi oyuncuları kim? Adana Ayazı dizisi ne zaman başlayacak?

İstanbul’da evlilik hazırlığı yapan avukat Fırat ile şef aşçı Elif’in hayatı, Fırat’ın uzun süredir görüşmediği Adana’daki ailesinden gelen beklenmedik bir haberle değişecek. İstanbul'dan Adana’ya uzanan bu yolculuk, Fırat’ı geçmişiyle ve ailesiyle yüzleşmek zorunda bırakacak. Fırat ise evlenmek üzereyken yıllardır uzak durduğu Adana'daki ailesinden gelen bir haberle adeta sarsılacak. Üstünü örttüğü geçmişle hesaplaşmak zorunda kalan Fırat, aile ilişkileri ve aşkıyla sınanacak.

Adana Ayazı dizisi konusu ne? Adana Ayazı dizisi oyuncuları kim? Adana Ayazı dizisi ne zaman başlayacak?

ADANA AYAZI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Mehmet Yiğit Alp’in patronu olduğu NTC Medya’nın 'Altı Üstü İstanbul' ve 'Anne Yarısı' dizilerinin ardından hazırladığı yeni iddialı proje 'Adana Ayazı'nın başrolünde Uğur Güneş ve Ebru Şahin bulunuyor. Hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilen ve oyuncu görüşmeleri süren dizide birbirinden başarılı birçok isim yer alıyor. İzleyicinin büyük bir ilgiyle araştırdığı dizinin oyuncu kadrosu da merak ediliyor.

Adana Ayazı dizisi konusu ne? Adana Ayazı dizisi oyuncuları kim? Adana Ayazı dizisi ne zaman başlayacak?

Uğur Güneş'in Fırat, Ebru Şahin'in Elif, Levent Ülgen'in Hamza, Mustafa Mert Koç'un Serhat ve Asena Girişken'in Leyla karakterini oynayacağı dizinin kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Güneş Adana Ayazı'nda avukat rolüyle, Şahin ise başarılı bir şef rolüyle izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Adana Ayazı dizisi konusu ne? Adana Ayazı dizisi oyuncuları kim? Adana Ayazı dizisi ne zaman başlayacak?

Hamza karakterini üstlenen Ülgen Fırat'ın babası, Serhat karakterini oynayacak olan Koç ise Fırat'ın kardeşi olarak seyirci karşısına çıkıyor. Diziye son olarak dahil olan Girişken ise Fırat’ın ailesi Gürsoy’ların gelin kızımız diye ağırladığı ve kendini bildi bileli Fırat'a aşık olan Leyla'yı oynamaya geliyor.

Adana Ayazı dizisi konusu ne? Adana Ayazı dizisi oyuncuları kim? Adana Ayazı dizisi ne zaman başlayacak?

ADANA AYAZI DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hikayesi İstanbul'da başlayıp Adana'ya kadar uzanan Adana Ayazı dizisi, NOW TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Yapımını NTC Medya'nın üstlendiği iddialı proje yeni yıl dizileri arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu, Onur Uğraş'ın senaryosunu üstlendiği ve başrollerinde Uğur Güneş ve Ebru Şahin'in bulunduğu Adana Ayazı dizisinin ne zaman yayınlanacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Adana Ayazı dizisi konusu ne? Adana Ayazı dizisi oyuncuları kim? Adana Ayazı dizisi ne zaman başlayacak?

Hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilen ve oyuncu görüşmeleri süren Adana Ayazı dizisi NOW TV'nin yeni yıl dizileri arasında yer alıyor. İzleyicinin  büyük bir heyecanla beklediği proje, hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla henüz yayınlanmadan ses getiriyor. 

 

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#Diziler
#Mavi Kadin
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