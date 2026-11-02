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Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:29

Annelerin yeni gözdesi oldu! Bebekler için en şirin baklava örgü modelleri 2026

Bebek örgülerinde 2026 yılının öne çıkan trendlerinden biri baklava desenli örgü modelleri oldu. Özellikle el emeği ürünlere ilgi duyan annelerin ve örgü severlerin dikkatini çeken bu modeller, zarif görünümü ve farklı tasarım seçenekleriyle bebek giyiminde kendine geniş bir yer buluyor. Bebek yeleklerinden hırkalara, battaniyelerden patiklere kadar pek çok üründe kullanılan baklava örgü tekniği, klasik örgü modellerine şık bir alternatif sunuyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Annelerin yeni gözdesi oldu! Bebekler için en şirin baklava örgü modelleri 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:29

Yumuşak renklerle hazırlanan, kabartmalı dokusuyla dikkat çeken ve farklı ip türleriyle uygulanabilen baklava desenleri, hem günlük kullanım hem de özel günler için tercih ediliyor. Özellikle yeni doğan bebekler için hazırlanan örgü takımlarında bu desenin giderek daha fazla ilgi görmesi, 2026 yılının dikkat çeken el işi trendleri arasında yer almasını sağlıyor.

2026 YILININ EN ÇOK BEĞENİLEN ÖRGÜ MODELLERİ ARASINDA!

Baklava örgü modellerinin bu kadar ilgi görmesinin en önemli nedenlerinden biri, sade bir örgüye hareketli ve gösterişli bir görünüm kazandırması. El örgüsünde kullanılan baklava dilimi desenleri, düzenli geometrik görünümü sayesinde özellikle bebek kıyafetlerinde oldukça şık duruyor.

Annelerin yeni gözdesi oldu! Bebekler için en şirin baklava örgü modelleri 2026

Anneler, bebekleri için hazırladıkları yelek ve hırkalarda bu deseni tercih ederken örgü severler de farklı renk ve motiflerle birbirinden güzel tasarımlar ortaya çıkarıyor. Tek renk iplerle hazırlanan modeller klasik bir görünüm sunarken iki veya daha fazla rengin kullanıldığı tasarımlar daha hareketli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Üstelik baklava deseni yalnızca deneyimli örgü ustalarına hitap etmiyor. Kullanılan tekniğe bağlı olarak başlangıç ve orta seviyedeki örgü severler de bu modelleri deneyebiliyor.

BAKLAVA DESENLİ BEBEK YELEKLERİNE YOĞUN İLGİ

Bebek örgülerinin vazgeçilmez parçalarından biri olan yelekler, baklava deseninin en çok yakıştığı ürünler arasında bulunuyor. Özellikle ön ve arka bölümlerde kullanılan kabartmalı baklava motifleri, yeleklere oldukça zarif bir görünüm kazandırıyor.

Annelerin yeni gözdesi oldu! Bebekler için en şirin baklava örgü modelleri 2026

Pudra pembesi, ekru, bebek mavisi ve açık bej gibi tonlarla hazırlanan yelekler, hem kız hem de erkek bebekler için farklı seçenekler sunuyor. Küçük düğmeler, sade yakalar ve uyumlu kenar detaylarıyla tamamlanan modeller, annelerin ilgisini çekiyor. El örgüsü bebek yeleklerini hediye olarak hazırlamak isteyenler de baklava desenli tasarımları tercih edebiliyor. Özellikle doğum hediyesi ve hastane çıkışı takımlarında bu modeller dikkat çekiyor.

BATTANİYELERDE KABARTMALI BAKLAVA DESENİ MODASI

yılında ilgi gören bir diğer tasarım ise baklava desenli bebek battaniyeleri. Geniş baklava dilimlerinden oluşan örgüler, battaniyelerin yüzeyinde düzenli ve estetik bir görünüm oluşturuyor.

Annelerin yeni gözdesi oldu! Bebekler için en şirin baklava örgü modelleri 2026

Ekru, krem, bej ve pastel pembe gibi renklerle hazırlanan battaniyeler, sade dekorasyon seven ailelerin de beğenisini kazanıyor. Bazı modellerde tüm yüzey baklava deseniyle örülürken bazı tasarımlarda düz örgü ve baklava motifleri bir arada kullanılıyor. Battaniyenin kenarlarına eklenen örgü bordürleri de modele ayrı bir görünüm kazandırıyor. Böylece hem günlük kullanımda hem de bebek odası dekorasyonunda değerlendirilebilecek ürünler ortaya çıkıyor.

HIRKA, BERE VE PATİK TAKIMLARI DA LİSTELERDE!

Baklava örgü modası yalnızca yelek ve battaniyelerle sınırlı değil. Bebek hırkaları, bereler ve patikler de bu desenin kullanıldığı ürünler arasında yer alıyor.

Annelerin yeni gözdesi oldu! Bebekler için en şirin baklava örgü modelleri 2026

Özellikle aynı desenin farklı parçalarda tekrarlandığı örgü takımları oldukça ilgi görüyor. Baklava desenli bir hırkanın aynı renkte bere ve patikle tamamlanması, bütünlük sağlayan şık bir görünüm sunuyor. Bebeklerin hassas ciltleri nedeniyle bu ürünlerde ip seçimi de büyük önem taşıyor. Yumuşak dokulu, bebek kullanımına uygun ve kolay temizlenebilen ipliklerin tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca düğme ve benzeri küçük parçaların sağlam şekilde sabitlenmesi gerekiyor.

2026'NIN GÖZDE RENKLERİ BELLİ OLDU

Bebek örgülerinde renk seçimi de modellerin görünümünü doğrudan etkiliyor. 2026 yılında özellikle pastel tonlar ve doğal renkler dikkat çekiyor.

Annelerin yeni gözdesi oldu! Bebekler için en şirin baklava örgü modelleri 2026

Pudra pembesi, lavanta, açık mavi, adaçayı yeşili, krem ve ekru tonları baklava desenli örgülerde sıkça tercih edilen renkler arasında bulunuyor. Daha klasik bir görünüm isteyenler tek renk modelleri seçerken farklı tasarımlardan hoşlananlar iki renkli örgülere yöneliyor. Özellikle ekru üzerine bej detaylar veya açık pembe üzerine beyaz motifler, bebek örgülerinde oldukça zarif bir görünüm oluşturuyor.

ÖRGÜ SEVERLER İÇİN HEM ŞIK HEM KULLANIŞLI BİR SEÇENEK

Baklava desenli bebek örgülerinin tercih edilmesinde görselliğin yanı sıra kullanım özellikleri de etkili oluyor. Farklı örgü teknikleriyle uygulanabilen bu desen, birçok ürüne uyarlanabiliyor. Aynı motifin yelekte, battaniyede veya hırkada kullanılması sayesinde birbiriyle uyumlu takımlar hazırlanabiliyor.

Annelerin yeni gözdesi oldu! Bebekler için en şirin baklava örgü modelleri 2026

Ancak bebek ürünlerinde estetik kadar güvenlik ve konfor da ön planda tutulmalı. Kullanılan ipin bebeğin cildine uygun olması, ürünün rahat hareket etmeyi engellememesi ve örgünün aşırı sıkı olmaması önem taşıyor. 2026 yılında bebek örgülerinde öne çıkan baklava deseni, geleneksel el işi modellerini seven anneler için dikkat çekici seçenekler sunuyor. Zarif görünümü, farklı renklere uyum sağlaması ve pek çok üründe kullanılabilmesi sayesinde bu örgü tekniğinin önümüzdeki dönemde de ilgi görmesi bekleniyor.
 

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ETİKETLER
#örgü modelleri
#2026
#Örgü & Hobi
#Baklava Deseni
#Bebek Yelekleri
#Bebek Battaniyeleri
#Mavi Kadin
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