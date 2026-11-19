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İstanbul
Taner Tunç ve Nuh Şen'in yönetmenliğini yaptığı Asiye dizisi, Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da gündeme yerleşti.
Asiye dizisi çocuğundan koparılan bir annenin oğluna kavuşmak için verdiği mücadeleyi ve bu mücadele esnasında karşısına çıkan imkânsız aşkı anlatıyor. Sosyal medyada da dikkat çeken dizi haftanın iki günü seyirci karşısına çıkıyor.
Cumartesi ve Pazar günü ekranlara gelen dizi kısa sürede ilgi odağı olmayı başardı. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi sosyal medyada da gündeme yerleşti. Haftanın iki günü ekranlara gelen dizinin seyircisi bölümleri yakından takip ediyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler: