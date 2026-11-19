Taner Tunç ve Nuh Şen'in yönetmenliğini yaptığı Asiye dizisi, Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da gündeme yerleşti.

ASİYE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Asiye dizisi çocuğundan koparılan bir annenin oğluna kavuşmak için verdiği mücadeleyi ve bu mücadele esnasında karşısına çıkan imkânsız aşkı anlatıyor. Sosyal medyada da dikkat çeken dizi haftanın iki günü seyirci karşısına çıkıyor.

ASİYE DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Cumartesi ve Pazar günü ekranlara gelen dizi kısa sürede ilgi odağı olmayı başardı. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi sosyal medyada da gündeme yerleşti. Haftanın iki günü ekranlara gelen dizinin seyircisi bölümleri yakından takip ediyor.

ASİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler:

Esengül Aypek – Asiye

Ferhat Işıktaş – İlyas

Mehmet Güler

Berrak Kuş

Yağmur Uzunoğlu

Gizem Denizci

Uzay Gökhan Irmak