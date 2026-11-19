Show TV’nin yeni dizisi Cevher, kısa sürede gündemdeki yerini almayı başardı. Elçin Sangu ve Ertan Saban’ı buluşturan Cevher, heyecanla ekranlara gelmesi beklenirken yayınlanan tanıtım videosunun ardından dikkatleri üzerine çekti. Özellikle de Cevher dizisi konusuyla oldukça merak edilirken arama motorlarında da Cevher dizisinin uyarlama olup olmadığı merak edildi. Peki, Cevher hangi dizinin uyarlaması? Cevher dizisi gerçek hikaye mi? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

CEVHER HANGİ DİZİNİN UYARLAMASI?

Ekranların yeni dizisi Cevher, Show TV’de izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Ertan Saban’ın paylaştığı Cevher, yayınlanan tanıtımının ardından hangi yapımdan uyarlama olduğuyla gündemdeki yerini aldı. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Cevher dizisi, Fransız- Belçika yapımının uyarlaması olarak ekranlara geliyor.

Fransız-Belçika ortak yapımı olan Haut Potentiel Intellectuel (HPI) dizisinden uyarlamadır. Uluslararası alanda oldukça fazla izlenen Haut Potentiel Intellectuel (HPI) daha önce de Amerikan uyarlaması olarak High Potential’ da farklı bir versiyonu izleyici karşısına çıkmıştı.

Polisiye-komedi alanını temele alan Cevher dizisi Fabrika Yapım tarafından Show TV’de izleyiciyle buluşurken hikâyede, sıra dışı zekasıyla bir cinayet dosyasının çözülmesine yardımcı oluyor. Üç çocuk annesi bir kadının polisle çalışması ele alınıyor. 2021 yılında Fransa’da yayın hayatına başlayan dizi de üstün zekası olan bir bekar annenin polis soruşturmasına dahil olmasıyla ortaya çıkan olayalar ekranlara gelecek.

CEVHER DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Cevher dizisi gerçek değildir. Sadece Türk televizyonlarına uyarlama olarak gelmiştir. Üç çocuk annesi olan bir kadının polis merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışırken bir cinayet dosyasında önemli bir ayrıntıyı yakalamasıyla soruşturmanın seyrini değiştiriyor.

Ancak kurallara uymakta zorlanan ve alışılmışın dışında kişiliği ve disiplinli polislerle arasında zaman zaman anlaşmazlık yaşansa da orijinal yapım Haut Potentiel Intellectuel (HPI)’da her bölümde farklı suç dosyalarını ele alırken aile hayatı ve kişisel sorunlarını işler.

Show TV’de Elçin Sangu ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştıkları Cevher dizisi, Ocak 2027 yılında yayınlanması planlanıyor. Şimdilerde heyecanla beklenen yapımlar arasında yer alan Cevher dizisi, yayınlanan tanıtımıyla sosyal medya da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Diziseverlerin heyecanla beklediği yapım da başrollerin dışında Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, İlay Karataş ve Rügar Eser Düzenli yer alıyor.

Cevher başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken heyecanla beklenen yapımlar arasında yerini alıyor. Show TV’nin diziseverleriyle buluşturacağı Cevher dizisi sezonun en çok konuşulan dizisi olacak gibi görünüyor.