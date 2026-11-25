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İstanbul
Televizyon ekranlarının sevilen oyuncularından Ayça Bingöl, yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak Aşk ve Taht dizisinde rol alan ancak projesi erken final yapan oyuncu, Medyapım imzalı Yasak Elma dizisinin kadrosuna dâhil oldu. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu yazdığı yapımda Fatoş karakterine hayat verecek olan Bingöl'ün rolünün ayrıntıları da netleşti.
Ayça Bingöl'ün yeni dizideki rolü de belli oldu. Başarılı oyuncu, Yasak Elma dizisinde Fatoş karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Bingöl, Birce Akalay'ın hayat verdiği Peri karakterinin ablası olarak hikâyede yer alacak. Fatoş, iki kızıyla birlikte fakir bir semtte yaşayan bir kadın olarak izleyiciyle buluşacak.
Ayça Bingöl, son olarak Aşk ve Taht dizisiyle ekranlara gelmişti. Ancak oyuncunun rol aldığı yapım uzun soluklu olmamış ve 5. bölümüyle final yapmıştı.
Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman ki, Benim Adım Gültepe, Kirli Sepeti, Piyasa ve Kıskanmak gibi projelerde de yer alan Bingöl, yeni dizisiyle televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Medyapım imzası taşıyan Yasak Elma dizisinin senaryosu, Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınıyor. İkilinin daha önce Yasak Elma dizisinin senaryosunda da imzası bulunuyor. Ayça Bingöl ve Birce Akalay gibi isimleri bir araya getiren yapımın oyuncu kadrosu ve hikâyesi şimdiden merak konusu oldu.
Yasak Elma dizisi, Birce Akalay ve Ayça Bingöl'ü aynı hikâyede buluşturacak. Dizide Birce Akalay, yalıda yaşayan Peri karakterine hayat verecek. Ayça Bingöl ise Peri'nin Fatoş isimli ablası olarak izleyici karşısına çıkacak. İki kız çocuğuyla birlikte fakir bir semtte yaşayan Fatoş ile Peri'nin birbirinden farklı hayatları, dizinin dikkat çeken hikâye ayrıntıları arasında yer alacak.
Ayça Bingöl'ün Yasak Elma dizisiyle ekranlara dönecek olması, projenin merak edilen ayrıntıları arasına girdi. Birce Akalay ile aynı yapımda buluşacak olan oyuncunun, Fatoş karakteriyle hikâyeye nasıl bir yön vereceği şimdiden merak ediliyor. İki başarılı oyuncuyu kardeş olarak bir araya getirecek dizinin çekim ve yayın takviminin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.