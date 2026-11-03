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Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:07

Basit bir nezle sanmayın! Bebeklerde RSV virüsüne dikkat!

Bebeğinizin burnu akıyor, hafif öksürüyor ve eskisi kadar iştahlı değil mi? İlk bakışta sıradan bir soğuk algınlığı gibi görünen bu belirtilerin arkasında, özellikle küçük bebeklerde ciddi solunum sorunlarına neden olan RSV virüsü olabilir. RSV virüsü ile ilgili bilmeniz gerekenleri Atlas Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Özlem Erkan Işık anlattı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Basit bir nezle sanmayın! Bebeklerde RSV virüsüne dikkat!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:07

Sonbahar ve kış aylarında yani Ekim ve Mart ayları arasında daha sık görülen RSV, özellikle 6 aydan küçük bebekler, prematüre doğanlar ve bazı kronik hastalıkları bulunan çocuklar için önemli riskler taşıyor. Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV), solunum yollarını etkileyen ve oldukça kolay bulaşabilen bir virüstür. Yetişkinlerde ve büyük çocuklarda çoğunlukla hafif soğuk algınlığı belirtilerine neden olurken, bebeklerde bronşiolit ve gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına da yol açabilir. Özellikle yaşamın ilk aylarında bebeklerin hava yollarının dar olması ve bağışıklık sistemlerinin henüz gelişimini sürdürmesi, hastalığın daha ağır seyretmesine neden olabilir. RSV enfeksiyonu her bebekte ağır geçmez ancak bazı bebeklerde hastanede tedavi gerektirecek solunum sıkıntısı gelişebilir. 

HABERİN ÖZETİ

Basit bir nezle sanmayın! Bebeklerde RSV virüsüne dikkat!

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Ekim ve Mart ayları arasında sık görülen Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV), özellikle küçük bebeklerde ve kronik hastalığı olan çocuklarda bronşiolit ve zatürre gibi ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabiliyor.
RSV; öksürme, hapşırma, yakın temas ve virüslü yüzeylere dokunulması yoluyla kolayca bulaşabilir.
İlk günlerde burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve hafif öksürükle başlayan hastalık sıradan nezleyle karıştırılabilir.
Hızlı nefes alma, göğsün içeri çekilmesi, beslenme güçlüğü, morarma ve solunum duraklaması gibi belirtiler solunum sıkıntısına ve acil durumlara işaret eder.
Viral bir enfeksiyon olduğu için antibiyotiklerin doğrudan etkili olmadığı RSV'de, tedavi sıvı desteği, solunum takibi ve gerektiğinde hastane bakımına dayanır.
Korunmada el hijyeni, havalandırma, hasta kişilerden uzak durmanın yanı sıra koruyucu antikorlar ve gebelikte yapılan aşı seçenekler arasındadır.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
  • RSV, solunum yollarını etkileyen ve kolay bulaşabilen bir virüstür.
  • Özellikle 6 aydan küçük bebekler için ciddi risk oluşturabilir.
  • Prematüre doğan bebekler ve kronik hastalığı bulunan çocuklar daha fazla risk altındadır.
  • Yetişkinlerde ve büyük çocuklarda genellikle soğuk algınlığına benzer belirtiler görülür.
  • Bebeklerde bronşiolit ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir.
  • En sık sonbahar ve kış aylarında, özellikle ekim-mart döneminde görülür.
  • Bazı bebeklerde solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede tedavi gerekebilir. 

İLK BELİRTİLER NEZLEYLE KARIŞTIRILABİLİR!

RSV enfeksiyonu genellikle burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma ve hafif öksürük gibi belirtilerle başlar. Hastalığın ilk günlerinde sıradan bir nezleden ayırt edilmesi zordur. Ancak enfeksiyon ilerledikçe öksürük şiddetlenebilir, solunum hızlanabilir ve bebek beslenmekte zorlanabilir. Bazı bebeklerde hırıltılı solunum ve ateş görülebilir. Özellikle çok küçük bebeklerde ateş olmadan da ciddi enfeksiyon gelişebileceği unutulmamalıdır.

Basit bir nezle sanmayın! Bebeklerde RSV virüsüne dikkat!

BEBEĞİNİZ NEFES ALIRKEN BU İŞARETLERE DİKKAT!

RSV enfeksiyonunda ailelerin en fazla dikkat etmesi gereken konu, bebeğin solunum biçimindeki değişikliklerdir. Normalden hızlı nefes alma, nefes alırken kaburgaların arasının veya göğüs kafesinin altının içeri çekilmesi, burun kanatlarının açılıp kapanması ve belirgin hırıltı solunum sıkıntısının belirtileri olabilir. Morarma, nefes almada belirgin güçlük, solunumda duraklama ya da bebeğin zor uyandırılması ise acil müdahale gerektiren durumlardır.

Basit bir nezle sanmayın! Bebeklerde RSV virüsüne dikkat!

BEBEĞİNİZ EMMEK İSTEMİYORSA NEDENİ RSV OLABİLİR Mİ?

Bebeklerde RSV enfeksiyonunun önemli belirtilerinden biri de beslenme güçlüğüdür. Burun tıkanıklığı ve solunum sıkıntısı nedeniyle bebek anne sütünü veya mamayı almakta zorlanabilir. Normalden daha az emme, beslenme sırasında sık sık duraklama, belirgin halsizlik ve ıslak bez sayısında azalma, sıvı kaybının veya hastalığın ağırlaştığının habercisi olabilir. Özellikle üç aydan küçük bebeklerde 38 derece ve üzerindeki ateş, başka belirti bulunmasa bile gecikmeden tıbbi değerlendirme gerektirir. 

Basit bir nezle sanmayın! Bebeklerde RSV virüsüne dikkat!

RSV NASIL BULAŞIR? EVDEKİ BÜYÜKLER DE RİSK OLUŞTURABİLİR!

RSV; öksürme, hapşırma ve yakın temas yoluyla bulaşabilir. Virüsün bulaştığı yüzeylere dokunduktan sonra ağız, burun veya gözlere temas edilmesi de enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir. Okula veya kreşe giden kardeşler, hafif nezle geçiren yetişkinler ve kalabalık ortamlar bebekler açısından bulaş riskini artırabilir. Bu nedenle bebeğe dokunmadan önce ellerin yıkanması, hasta kişilerin bebekle yakın temastan kaçınması ve yaşam alanlarının düzenli havalandırılması önemlidir.

Basit bir nezle sanmayın! Bebeklerde RSV virüsüne dikkat!

RSV'DEN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

RSV'den korunmada hijyen önlemlerinin yanında, uygun bebeklere uygulanan koruyucu antikorlar ve gebelik döneminde yapılan RSV aşısı da önemli seçenekler arasındadır. RSV viral bir enfeksiyon olduğu için antibiyotikler doğrudan virüse karşı etkili değildir. Tedavide temel amaç bebeğin yeterli sıvı almasını sağlamak, solunumunu takip etmek ve gerektiğinde hastanede destek tedavisi uygulamaktır.

Basit bir nezle sanmayın! Bebeklerde RSV virüsüne dikkat!

RSV enfeksiyonu, özellikle küçük bebeklerde sıradan bir nezleden çok daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle ailelerin burun akıntısı ve öksürük gibi ilk belirtilerin yanı sıra bebeğin solunumunu ve beslenmesini de yakından takip etmesi gerekiyor. El hijyenine dikkat edilmesi, hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması ve yaşam alanlarının havalandırılması ise korunmada önem taşıyor. Uzmanlar, bebeklerde solunum güçlüğü, morarma ve beslenme sorunları gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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ETİKETLER
#zatürre
#rsv
#Nezle
#Anne Çocuk
#Respiratuvar Sinsityal Virüs
#Bronşiolit
#Mavi Kadin
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