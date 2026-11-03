Her 4 anneden 1'i doğum travması yaşıyor! Türkiye'deki oranlar şaşırttı

Kadınlarda doğum sonrası yaşanan travma sanılanın aksine çok daha yaygın bir hal alıyor. Her 4 anneden yaklaşık 1'i doğum deneyimini travmatik buluyor. 31 ülkede 11 bin 302 anneyle gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, doğum sonrası yaşanan psikolojik travmanın sanılandan daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalar sonucunda annelerin yüzde 23,3'ü doğum deneyimini travmatik olarak değerlendiriyor. Türkiye'de ise oranlar bir hayli şaşırtıyor. Peki, doğum travması nedir? Türkiye'de doğum travması oranları nasıl? Doğum sonrası travma hakkında merak edilenleri sizlerle paylaşıyorum. İşte doğum sonrası travma hakkında bilmeniz gerekenler...

DOĞUM SONRASI TRAVMA YAŞAYAN ANNELERİN ORANI DİKKAT ÇEKİYOR!

Annelik duygusu ve doğum, birçok kadın için hayatının en özel deneyimlerinden biri oluyor. Fakat her anne bu süreci aynı şekilde yaşayamıyor. Her 4 anneden yaklaşık 1'i doğum deneyimini travmatik buluyor. Benim de son zamanlarda merakla araştırdığım konular arasında yer alan doğum sonrası travma hakkında araştırdığım bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz de doğum sonrası travmaya dair detayların neler olduğunu merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

Annelerin doğum sırasında yaşadıkları korku, kontrol kaybı, çaresizlik ve beklenmedik gelişmeler bazı kadınlar için doğum deneyimini travmatik hale getirebiliyor. Yapılan araştırmalarda bu durumun sadece doğum sırasında yaşanan fiziksel bir zorlukla sınırlı olmadığı, annelerin psikolojik olarak da önemli derecede etkilendikleri söyleniyor. Doğum sonrası yaşanan travmalar yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik sağlığı da olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Bu noktada doğum sonrası travma yaşayan annelerin oranı dikkat çekiyor. 31 farklı ülkeden 11 bin 302 kadının katıldığı araştırmada, annelerin yüzde 23,3'ü doğum deneyimini travmatik olarak tanımlıyor. Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 6,7'sinin ise travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) kriterlerini karşıladığı söyleniyor.

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri travma sonrası stres bozukluğu kriterlerini karşılamayan kadınların da doğum sonrasında travma belirtileri yaşaması oluyor. Dikkat çeken bu sonuçlar, doğum sonrası psikolojik desteğin sadece klinik tanı alan annelerle sınırlandırılmaması gerektiğini gözler önüne seriyor. Bu noktada kadınlarda doğum sonrası yaşanan travma sanılanın aksine çok daha yaygın bir hal alıyor. Böylece her 4 anneden yaklaşık 1'i doğum deneyimini travmatik buluyor.

TÜRKİYE'DE DOĞUM TRAVMASI ORANI YÜZDE 35'E ULAŞTI!

31 ülkede 11 bin 302 anneyle gerçekleştirilen araştırma, doğumun ardından yaşanan psikolojik sorunlara dikkat çekti. Bu noktada birçok annenin, travma sonrası stres bozukluğu tanısı alacak düzeyde olmasa bile doğumun ardından travma belirtileriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Türkiye'de ise bu oranlar daha yüksek olduğu tespit edildi.

Kadınlarda doğum travmasının Türkiye'deki oranı da bir hayli şaşırttı. Türkiye'deki katılımcı annelerin yüzde 35'i doğum deneyimini travmatik olarak değerlendirdi. Travma sonrası stres bozukluğu kriterlerini karşılayan annelerin oranı ise yüzde 14 olarak kaydedildi. Her ne kadar Türkiye'deki doğum oranları düşüş gösterse de doğum sonrası travmalarında artış gösterdiği gözlemlendi.

Araştırmalar sonucunda Türkiye'de doğum sonrası psikolojik iyilik halinin daha fazla önemsenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Özellikle doğum sırasında kendisini güvende hissetmeyen, doğum deneyimi nedeniyle uzun süre olumsuz duygularla mücadele eden ve yoğun korku yaşayan annelerin desteklenmesinin büyük önem taşıdığının altı çizildi.

Doğum sonrasında kadınlar için uzman desteği; kişinin psikolojik açıdan toparlanması ve yaşanan deneyimin anlaşılması için önemli bir rol oynuyor. Araştırmaya göre annelerin yüzde 23,3'ü doğum deneyimini travmatik olarak değerlendiriyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 35'e kadar yükseliyor. Bu noktada araştırmacılar, doğum sonrası psikolojik desteğin yalnızca tanı almış annelere değil, travma belirtileri yaşayan tüm kadınlara sunulması gerektiğini vurguluyor.