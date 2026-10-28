Çocuğum neden sürekli inatlaşıyor? Annelerin yaptığı bu hata davranışı artırabilir

Çocuğunun her isteğe karşı çıkması, basit bir giyinme veya yemek yeme sürecinin bile tartışmaya dönüşmesi anneleri zorlayabiliyor. Peki, çocuklar neden sürekli inatlaşır ve ebeveynler farkında olmadan hangi hatalarla bu davranışı artırabilir?

• Güç mücadelesine girmeyin: Çocuğun her itirazını kazanılması gereken bir tartışma olarak görmek, gerginliği artırabilir. Sakin kalmak ve konuyu uzatmamak önemlidir.

• Sürekli baskı yapmayın: Çocuğu günlük sorumlulukları konusunda devamlı zorlamak, kontrolü elinde tutma isteğini güçlendirebilir.

• Sınırları tutarlı belirleyin: Kuralların sürekli değişmesi, çocuğun sınırları anlamasını zorlaştırabilir. Beklentilerin açık ve istikrarlı olması gerekir.

• Her itirazda geri adım atmayın: Çocuk ağladığında veya ısrar ettiğinde kararların sürekli değişmesi, aynı davranışı tekrarlamasına neden olabilir.

ÇOCUKLAR NEDEN SÜREKLİ İNATLAŞIR?

Çocuklarda inatçılığın nedenlerini anlamak, bu davranışla doğru şekilde başa çıkmanın ilk adımını oluşturuyor.

Özellikle okul öncesi dönemde çocuklar kendi tercihlerini yapmayı, sınırlarını keşfetmeyi ve bağımsız hareket etmeyi öğreniyor.

Bu süreçte yetişkinlerin isteklerine karşı çıkmak, her zaman olumsuz bir davranışın veya şımarıklığın göstergesi olarak değerlendirilmemeli.

Çocuğun yaşı, duygusal gelişimi, içinde bulunduğu ortam ve günlük yaşamındaki değişiklikler de inatlaşma davranışını etkileyebiliyor.

ÇOCUĞUN İNATÇILIĞINI ARTIRABİLEN 5 EBEVEYN DAVRANIŞI

1. ÇOCUKLA SÜREKLİ GÜÇ MÜCADELESİNE GİRMEK

Çocuk bir isteğe karşı çıktığında ebeveynin de aynı sertlikle karşılık vermesi, tartışmanın büyümesine neden olabiliyor.

Örneğin, çocuk giymek istemediği bir kıyafet için direniyorsa sesini yükseltmek veya kararını zorla kabul ettirmeye çalışmak gerginliği artırabilir. Bunun yerine sakin kalmak, gerekli sınırı korumak ve çocuğa iki uygun seçenek sunmak daha yapıcı bir yaklaşım olabilir.

2. HER İTİRAZ KARŞISINDA KARAR DEĞİŞTİRMEK

Çocuk istediği yapılmadığında ağlıyor, bağırıyor veya uzun süre ısrar ediyorsa ebeveynin sırf kriz sona ersin diye kararını değiştirmesi, davranışın sürmesine katkıda bulunabiliyor.

Çocuk, bazı durumlarda ısrar ettiğinde istediğine ulaşabildiğini öğrenebiliyor. Bu nedenle kuralların tutarlı biçimde uygulanması önem taşıyor.

Ancak tutarlılık, çocuğun her isteğini reddetmek anlamına gelmiyor. Koşullar değiştiğinde kararın neden değiştiğini açıklamak da sağlıklı iletişimin bir parçası.

3. ÇOCUĞUN DUYGULARINI YOK SAYMAK

Çocuğun öfkeli, üzgün veya hayal kırıklığına uğramış olması yetişkinlere önemsiz görünebilir.



Ancak duygularını küçümsemek, çocuğun kendisini anlaşılmamış hissetmesine ve tepkisini yoğunlaştırmasına yol açabilir.

“Abartıyorsun”, “Bunda ağlayacak ne var?” veya “Sus artık” gibi ifadeler yerine, yaşadığı duyguyu tanımlamak ve sınırı açıkça belirtmek daha yararlı olabilir.

Örneğin, “Oyuncağı istediğini biliyorum ama şu anda alamayız, üzülmen normal” demek hem duygusunu kabul eder hem de kararın değişmediğini gösterir.

4. SÜREKLİ ELEŞTİRMEK VE ETİKETLEMEK

Çocuğa sık sık “Sen çok inatçısın”, “Ne kadar huysuzsun” veya “Seninle hiç anlaşılmıyor” demek, sorunun çözülmesine yardımcı olmaz.

Bu ifadeler davranışı değerlendirmek yerine çocuğun kişiliğini hedef alır ve ebeveynle çocuk arasındaki iletişimi zorlaştırabilir. Bu nedenle çocuğu etiketlemek yerine, değiştirilmesi gereken davranışa odaklanmak gerekir.

5. ÇOCUĞUN YAŞINA UYGUN BEKLENTİLER BELİRLEMEMEK

Her çocuğun gelişim hızı ve duygularını yönetme becerisi aynı değildir. Özellikle küçük çocuklardan sabırlı olmalarını veya hayal kırıklıklarını yetişkinler gibi yönetmelerini beklemek gerçekçi olmayabilir.

Uzun açıklamalar yapmak, çok sayıda kural koymak veya çocuğun gelişim düzeyinin üzerinde sorumluluklar vermek de günlük çatışmaları artırabilir.

İNATÇI ÇOCUĞA NASIL DAVRANILMALI?

Çocukla yaşanan anlaşmazlıklarda hem sınırların hem de duyguların dikkate alındığı bir iletişim kurmak önemlidir. Ebeveynler şu yöntemleri deneyebilir:

• Seçenek sunun: “Montunu giyecek misin?” diye sormak yerine “Mavi montunu mu, kırmızı montunu mu giymek istersin?” diyerek sınırlı seçim hakkı tanıyın.

• Kuralları önceden açıklayın: Oyun süresinin ne zaman biteceğini veya uyku saatinin ne zaman başlayacağını önceden söylemek, ani geçişlerden kaynaklanan itirazları azaltabilir.

• Sakinliğinizi koruyun: Çocuğun bağırmasına bağırarak karşılık vermek yerine kısa, açık ve kararlı ifadeler kullanın.

• Olumlu davranışları fark edin: Çocuğun iş birliği yaptığı veya isteğini uygun biçimde ifade ettiği durumları takdir edin.

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

İnatlaşma davranışında anne-baba ve çocuk iletişiminin etkisinin çok büyük olduğuna dikkat çeken Psikolog Elvin Akı Konuk, “Yapılan çalışmalar, çocuklardaki bu davranışın temelinde aile içindeki olumsuzlukların etkisinin olduğunu gösteriyor.



Stresli ev ortamı, ebeveynler arasındaki anlaşmazlıklar, çocuğa karşı tutarsız yaklaşımlar, aşırı otoriter veya aşırı koruyucu ebeveyn tutumları gibi durumlar çocuklarda inatlaşmanın görülmesine sebebiyet verir.” diyerek aileleri uyardı.

