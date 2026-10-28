TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 16:54

Çocuğum neden sürekli inatlaşıyor? Annelerin yaptığı bu hata davranışı artırabilir

Çocuklarda sürekli itiraz etme, her şeye hayır deme ve isteklerinde ısrarcı olma davranışları, birçok ebeveynin günlük yaşamda karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Gelişim dönemine bağlı olarak ortaya çıkabilen inatçılık, anne babaların tepkileriyle daha da belirgin hâle gelebiliyor. Özellikle çocuğu zorlamak, onunla güç mücadelesine girmek veya her itirazında geri adım atmak, bu davranışların sürmesine zemin hazırlayabiliyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Çocuğum neden sürekli inatlaşıyor? Annelerin yaptığı bu hata davranışı artırabilir
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 16:54

Çocuğunun her isteğe karşı çıkması, basit bir giyinme veya yemek yeme sürecinin bile tartışmaya dönüşmesi anneleri zorlayabiliyor. Peki, çocuklar neden sürekli inatlaşır ve ebeveynler farkında olmadan hangi hatalarla bu davranışı artırabilir?

•    Güç mücadelesine girmeyin: Çocuğun her itirazını kazanılması gereken bir tartışma olarak görmek, gerginliği artırabilir. Sakin kalmak ve konuyu uzatmamak önemlidir.
•    Sürekli baskı yapmayın: Çocuğu günlük sorumlulukları konusunda devamlı zorlamak, kontrolü elinde tutma isteğini güçlendirebilir.
•    Sınırları tutarlı belirleyin: Kuralların sürekli değişmesi, çocuğun sınırları anlamasını zorlaştırabilir. Beklentilerin açık ve istikrarlı olması gerekir.
•    Her itirazda geri adım atmayın: ağladığında veya ısrar ettiğinde kararların sürekli değişmesi, aynı davranışı tekrarlamasına neden olabilir.

ÇOCUKLAR NEDEN SÜREKLİ İNATLAŞIR?

Çocuklarda inatçılığın nedenlerini anlamak, bu davranışla doğru şekilde başa çıkmanın ilk adımını oluşturuyor.

Özellikle okul öncesi dönemde çocuklar kendi tercihlerini yapmayı, sınırlarını keşfetmeyi ve bağımsız hareket etmeyi öğreniyor.

Çocuğum neden sürekli inatlaşıyor? Annelerin yaptığı bu hata davranışı artırabilir

Bu süreçte yetişkinlerin isteklerine karşı çıkmak, her zaman olumsuz bir davranışın veya şımarıklığın göstergesi olarak değerlendirilmemeli.

Çocuğun yaşı, duygusal gelişimi, içinde bulunduğu ortam ve günlük yaşamındaki değişiklikler de inatlaşma davranışını etkileyebiliyor.

ÇOCUĞUN İNATÇILIĞINI ARTIRABİLEN 5 EBEVEYN DAVRANIŞI

1. ÇOCUKLA SÜREKLİ GÜÇ MÜCADELESİNE GİRMEK

Çocuk bir isteğe karşı çıktığında ebeveynin de aynı sertlikle karşılık vermesi, tartışmanın büyümesine neden olabiliyor.

Çocuğum neden sürekli inatlaşıyor? Annelerin yaptığı bu hata davranışı artırabilir

Örneğin, çocuk giymek istemediği bir kıyafet için direniyorsa sesini yükseltmek veya kararını zorla kabul ettirmeye çalışmak gerginliği artırabilir. Bunun yerine sakin kalmak, gerekli sınırı korumak ve çocuğa iki uygun seçenek sunmak daha yapıcı bir yaklaşım olabilir.

2. HER İTİRAZ KARŞISINDA KARAR DEĞİŞTİRMEK

Çocuk istediği yapılmadığında ağlıyor, bağırıyor veya uzun süre ısrar ediyorsa ebeveynin sırf kriz sona ersin diye kararını değiştirmesi, davranışın sürmesine katkıda bulunabiliyor.

Çocuk, bazı durumlarda ısrar ettiğinde istediğine ulaşabildiğini öğrenebiliyor. Bu nedenle kuralların tutarlı biçimde uygulanması önem taşıyor. 

Çocuğum neden sürekli inatlaşıyor? Annelerin yaptığı bu hata davranışı artırabilir

Ancak tutarlılık, çocuğun her isteğini reddetmek anlamına gelmiyor. Koşullar değiştiğinde kararın neden değiştiğini açıklamak da sağlıklı iletişimin bir parçası.

3. ÇOCUĞUN DUYGULARINI YOK SAYMAK

Çocuğun öfkeli, üzgün veya hayal kırıklığına uğramış olması yetişkinlere önemsiz görünebilir. 

Ancak duygularını küçümsemek, çocuğun kendisini anlaşılmamış hissetmesine ve tepkisini yoğunlaştırmasına yol açabilir.

“Abartıyorsun”, “Bunda ağlayacak ne var?” veya “Sus artık” gibi ifadeler yerine, yaşadığı duyguyu tanımlamak ve sınırı açıkça belirtmek daha yararlı olabilir.

Çocuğum neden sürekli inatlaşıyor? Annelerin yaptığı bu hata davranışı artırabilir

Örneğin, “Oyuncağı istediğini biliyorum ama şu anda alamayız, üzülmen normal” demek hem duygusunu kabul eder hem de kararın değişmediğini gösterir.

4. SÜREKLİ ELEŞTİRMEK VE ETİKETLEMEK

Çocuğa sık sık “Sen çok inatçısın”, “Ne kadar huysuzsun” veya “Seninle hiç anlaşılmıyor” demek, sorunun çözülmesine yardımcı olmaz.

Bu ifadeler davranışı değerlendirmek yerine çocuğun kişiliğini hedef alır ve ebeveynle çocuk arasındaki iletişimi zorlaştırabilir. Bu nedenle çocuğu etiketlemek yerine, değiştirilmesi gereken davranışa odaklanmak gerekir.

5. ÇOCUĞUN YAŞINA UYGUN BEKLENTİLER BELİRLEMEMEK

Her çocuğun hızı ve duygularını yönetme becerisi aynı değildir. Özellikle küçük çocuklardan sabırlı olmalarını veya hayal kırıklıklarını yetişkinler gibi yönetmelerini beklemek gerçekçi olmayabilir.

Çocuğum neden sürekli inatlaşıyor? Annelerin yaptığı bu hata davranışı artırabilir

Uzun açıklamalar yapmak, çok sayıda kural koymak veya çocuğun gelişim düzeyinin üzerinde sorumluluklar vermek de günlük çatışmaları artırabilir.

İNATÇI ÇOCUĞA NASIL DAVRANILMALI?

Çocukla yaşanan anlaşmazlıklarda hem sınırların hem de duyguların dikkate alındığı bir iletişim kurmak önemlidir. Ebeveynler şu yöntemleri deneyebilir:

•    Seçenek sunun: “Montunu giyecek misin?” diye sormak yerine “Mavi montunu mu, kırmızı montunu mu giymek istersin?” diyerek sınırlı seçim hakkı tanıyın.
•    Kuralları önceden açıklayın: Oyun süresinin ne zaman biteceğini veya uyku saatinin ne zaman başlayacağını önceden söylemek, ani geçişlerden kaynaklanan itirazları azaltabilir.
•    Sakinliğinizi koruyun: Çocuğun bağırmasına bağırarak karşılık vermek yerine kısa, açık ve kararlı ifadeler kullanın.
•    Olumlu davranışları fark edin: Çocuğun iş birliği yaptığı veya isteğini uygun biçimde ifade ettiği durumları takdir edin.

Çocuğum neden sürekli inatlaşıyor? Annelerin yaptığı bu hata davranışı artırabilir

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

İnatlaşma davranışında anne-baba ve çocuk iletişiminin etkisinin çok büyük olduğuna dikkat çeken Psikolog Elvin Akı Konuk, “Yapılan çalışmalar, çocuklardaki bu davranışın temelinde aile içindeki olumsuzlukların etkisinin olduğunu gösteriyor. 

Stresli ev ortamı, ebeveynler arasındaki anlaşmazlıklar, çocuğa karşı tutarsız yaklaşımlar, aşırı otoriter veya aşırı koruyucu ebeveyn tutumları gibi durumlar çocuklarda inatlaşmanın görülmesine sebebiyet verir.” diyerek aileleri uyardı.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Market ortasında ağlama ve inatlaşma krizi yaşayan çocukla iletişim 2026! O an ne yapmalı, ne demeli?
ETİKETLER
#çocuk
#davranış
#ebeveyn
#Gelişim
#Anne Çocuk
#Inatçılık
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.