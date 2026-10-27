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Mavi Kadin Örgü & Hobi
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 13:38

Bebek patiği yapılışı resimli anlatım! Bebek patik modelleri 2026

Bebekler için hem sıcak tutan hem de yumuşak dokusuyla rahatlık sağlayan patikler, el işi sevenlerin en çok tercih ettiği örgü modelleri arasında yer alıyor. Özellikle yeni doğan bebekler için hazırlanan bağcıklı, fiyonklu, çiçekli ve hayvan figürlü patikler, hem günlük kullanımda hem de bebek hediyesi olarak ilgi görüyor. 2026 yılında ise sade tasarımların yanı sıra renkli iplerle hazırlanan ve farklı örgü teknikleriyle öne çıkan bebek patikleri dikkat çekiyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Bebek patiği yapılışı resimli anlatım! Bebek patik modelleri 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 13:38

Evde kendi ellerinizle bebek patiği örmek istiyorsanız doğru iplik seçimi ve temel teknikleriyle işe başlayabilirsiniz. Şişle veya tığla hazırlanabilen modeller, örgüye yeni başlayanların da deneyebileceği seçenekler sunuyor. Peki, bebek patiği nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir ve 2026'nın öne çıkan bebek patik modelleri nelerdir?

BEBEK PATİĞİ ÖRMEK İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKİR?

Bebek patiği örmeye başlamadan önce kullanılacak malzemeleri hazırlamak, örgünün daha düzenli ilerlemesini sağlar. Modelin şişle mi yoksa tığla mı yapılacağına karar verdikten sonra iplik ve yardımcı malzemeleri seçebilirsiniz.

MalzemeAçıklama
Bebek örgü ipiYumuşak dokulu, ciltle temasa uygun ve bebek giysilerinde kullanıma elverişli iplikler tercih edilmelidir.
Örgü şişi veya tığİpliğin etiketinde belirtilen ölçülere uygun araçlar kullanılmalıdır.
Yün iğnesiÖrgünün uçlarını gizlemek ve parçaları birleştirmek için gereklidir.
MezuraBebeğin ayak ölçüsünü kontrol etmek için kullanılabilir.
Makasİpliği kesmek için gerekir.
Süsleme malzemeleriKurdele, düğme veya küçük aksesuarlar kullanılabilir.

ADIM ADIM BEBEK PATİĞİ YAPILIŞI

Örgüye yeni başlayanlar için düz örgüyle hazırlanan temel bebek patiği modelleri iyi bir başlangıç olabilir. Aşağıdaki tarif, şişle örülen basit bir patik formunu anlatıyor. İlmek sayısı ve sıra sayısı, kullanılan ipliğe ve bebeğin ayak ölçüsüne göre değişebilir.

1. ADIM: TABAN ÖLÇÜSÜNÜ BELİRLEYİN

İlk olarak patiğin hangi yaş grubu için hazırlanacağını belirleyin. Bebeğin ayağını ölçebiliyorsanız ayak uzunluğunu ve genişliğini dikkate alın. 

Bebek patiği yapılışı resimli anlatım! Bebek patik modelleri 2026

2. ADIM: İLMEKLERİ ŞİŞE ATIN

Seçtiğiniz ipliğe uygun şişle patiğin taban genişliğini karşılayacak sayıda ilmek atın. 

3. ADIM: TABANI ÖRÜN

Patiğin tabanını oluşturmak için düz örgü tekniğini kullanabilirsiniz. Tabanın uzunluğu hedeflediğiniz ayak ölçüsüne yaklaşana kadar sıraları örmeye devam edin. 

4. ADIM: YAN KISIMLARI OLUŞTURUN

Taban yeterli uzunluğa ulaştığında yan kısımları örerek patiğe yükseklik kazandırın. 

Bebek patiği yapılışı resimli anlatım! Bebek patik modelleri 2026

5. ADIM: BURUN KISMINI ŞEKİLLENDİRİN

Patiğin ön bölümünü oluşturmak için ilmekleri modele uygun biçimde azaltarak burun kısmını daraltabilirsiniz. 

6. ADIM: TOPUK VE BİRLEŞTİRME İŞLEMİNİ TAMAMLAYIN

Modelin yapısına göre topuk bölümünü oluşturun ve örgünün açık kenarlarını yün iğnesiyle birleştirin. 

7. ADIM: SON KONTROLLERİ YAPIN

Patiğin içinde sert iplik uçları, rahatsız edici dikişler veya kopabilecek süslemeler kalmadığından emin olun. 

RESİMLİ ANLATIMLA BEBEK PATİĞİ MODELLERİ

Bebek patiği örerken görsel örneklerden yararlanmak, modelin biçimini ve süsleme ayrıntılarını anlamayı kolaylaştırabilir. Özellikle ilk kez patik örenler için taban, burun ve bilek kısımlarının nasıl şekillendirildiğini gösteren fotoğraflar yol gösterici olabilir.

Bebek patiği yapılışı resimli anlatım! Bebek patik modelleri 2026

DÜZ ÖRGÜ BEBEK PATİĞİ

Sade ve kullanışlı bir model arayanlar için düz örgü patikler öne çıkıyor. Tek renk iplikle hazırlanabilen bu modeller, farklı renklerde hırka ve tulumlarla kolayca eşleştirilebilir.

BAĞCIKLI BEBEK PATİĞİ

Bilek bölümüne eklenen örgü bağcıklar, patiğin görünümünü tamamlar. Ancak bağcıkların bebeğin boynuna dolanma veya takılma riski oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Özellikle uyku sırasında bebeğin üzerinde uzun bağcıklı ürünler bırakılmamalıdır.

Bebek patiği yapılışı resimli anlatım! Bebek patik modelleri 2026

FİYONKLU VE ÇİÇEKLİ MODELLER

Pastel tonlarda örülen patiklere küçük örgü çiçekler veya fiyonk biçiminde detaylar eklenebilir. Bu modeller özellikle hediye hazırlamak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Süslemelerin sağlamlığı ve bebeğin güvenliği öncelikli olmalıdır.

2026 BEBEK PATİK MODELLERİNDE HANGİ RENKLER ÖNE ÇIKIYOR?

Bebek örgülerinde beyaz, krem, bej, pudra pembesi ve açık mavi gibi klasik renkler tercih edilmeye devam ediyor. Bunun yanında adaçayı yeşili, lila, açık sarı ve toprak tonları da farklı kombinler hazırlamak isteyenlere seçenek sunuyor.

Bebek patiği yapılışı resimli anlatım! Bebek patik modelleri 2026

BEBEK PATİĞİ ÖRERKEN BU HATALARA DİKKAT!

Bebek patiğinin güzel görünmesi kadar rahat ve güvenli olması da önem taşıyor. Örgü sırasında yapılan bazı hatalar, ürünün bebeğin ayağına uygun olmamasına neden olabilir.

•    Çok sert iplik kullanmayın: Bebeğin cildini tahriş edebilecek veya sertleşebilecek ipliklerden kaçının.
•    Ölçüyü kontrol edin: Çok dar patikler ayağı sıkabilir, çok geniş olanlar ise kolayca çıkabilir.
•    Dikişleri kalın bırakmayın: İç kısımdaki sert dikişler bebeğin ayağında baskı oluşturabilir.
•    Süslemeleri güvenli seçin: Kolay kopabilecek boncuk, düğme ve benzeri küçük parçalar boğulma riski oluşturabilir.
•    Uyku güvenliğini unutmayın: Özellikle yenidoğanlarda uyku sırasında gevşek bağcıklı veya çıkabilecek süslemeleri bulunan ürünler kullanılmamalıdır.

 

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ETİKETLER
#Örgü
#Sis
#tığ
#Örgü & Hobi
#Bebek Patiği
#Bebek Örgü Ipi
#Mavi Kadin
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