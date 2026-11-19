Tam kıvamında, bol soslu, içi nemli ve yumuşacık bir ıslak kek tarifini yıllar sonra buldum. Hep yaptığım ıslak kek tarifinde atladığım püf nokta, bol soslu olmasına engel oluyormuş.

BOL SOSLU ISLAK KEK TARİFİNDE BU DETAYI ATLIYORMUŞUM

Hem çayın yanında hem de gün tabaklarında en çok sevilen ürün olan bol soslu ıslak kek bir türlü ıslak kalmıyor diyorsanız unu fazla koyuyor olabilirsiniz. Unu fazla koymamak, fazla pişirmemek ve yeterli sürede dinlendirmemek ıslak kekin sosunu çekmemesine neden olabiliyor.

BOL SOSLU ISLAK KEK TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Bol soslu ıslak kek yapmak için gereken tüm malzemeler şöyle:

Kek için:

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1,5 su bardağı un

Sos için:

1,5 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı kakao

80 gram sütlü veya bitter çikolata

ISLAK KEK NASIL YAPILIR?

Islak kek için öncelikle 5 dakika yumurta ve şekeri çırpmak gerekiyor. Köpük haline geldiğinde süt ve sıvı yağı ekleyiniz. Kakao, vanilin, kabartma tozu ve unu eleyerek karışıma ekleyiniz. Unu ekledikten sonra düşük ayarda kısa süre daha karıştırınız.

Yağladığınız borcama kek karışımını döktükten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına atınız. Yaklaşık 25 dakika pişirdikten sonra sos malzemelerini hazırlayınız.

Sos malzemelerini tencereye alınız ve şeker eriyene kadar ısıtınız. Ocaktan alın ve çikolatayı ekleyip ertiniz. Ocaktan çıkan keki 5 dakika beklettikten sonra kürdan yardımı ile ufak delikler açınız. Ilıyan sosu kekin üzerinde gezdirin ve bir süre dinlendirmeye bırakın.

ISLAK KEK NEDEN ISLAK KALMIYOR?

Islak kek yaptığınızda istediğiniz gibi bol soslu olmuyorsa dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar bulunuyor. Öncelikle unu tariften fazla koymamalısınız. Fazla pişirme sonucunda da ıslaklığı azalabilir. En önemlisi ise en az 1 saat dinlendirmeden servis etmemelisiniz.

ISLAK KEK BUZDOLABINDA MI DİNLENDİRİLİR?

Hazırladığınız karışımın pişmesinin ardından hazır olan kekinizi en az 1-2 saat dinlendirmelisiniz. Dinlendirme sürecinde ise buzdolabını kullanabilirsiniz. Buzdolabında bekledikten sonra kıvamı tam olacaktır. Servis etmeden 15 dakika önce çıkartın ve oda sıcaklığına ulaşmasını sağlayınız.