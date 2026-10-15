Brokoliyle yapılan enfes şifa deposu çorba! Adeta kemikleri dolduruyor

Havaların soğumasının ardından akşam sofralarınızdan eksik olmayacak olan brokoli çorbası tarifi ve malzemelerini sizler için derledik. Hem şifalı hem lezzetli brokoli çorbası...

BROKOLİ İLE YAPILAN ŞİFA DEPOSU ÇORBA

İçerdiği enzimler ile vücut için adeta şifa deposu olan Brokoli ile yapılan çorbayı hem çocuklar hem yetişkinler bayılarak içiyor. Brokoli sevmeyenin bile bayıla bayıla içeceği brokoli çorbası, kış aylarının vazgeçilmezi oluyor.

BROKOLİ ÇORBASI MALZEMELERİ: İÇİNDE NE VAR?

Şifa deposu olan brokoli çorbası için gerekli olan malzemeler şöyle:

500 gram brokoli

1 adet orta boy soğan

1 diş sarımsak

1 adet küçük boy patates

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

4 su bardağı su veya sebze suyu

Yarım su bardağı süt

Tuz

Karabiber

BROKOLİ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle sebzeleri hazırlayınız. Brokoliyi küçük parçaya ayırın ve bol bol yıkayınız. Soğan ve sarımsağı ince ince doğrayınız. Patatesin kabuğunu soyun ve küp küp doğrayın.

Soğanı zeytinyağı ile kavurun ve aromalarının çıkmasını bekleyin.

Ardından sebzeleri ekleyiniz. Üzerine suyu ekleyin ve 20 dakika pişirin

Çorbanın pürüzsüz hale gelmesinin ardından ocaktan alınız.

Kıvamı oturduktan sonra sütü ekleyiniz ve kısık ateşte pişiriniz.

BROKOLİ ÇORBASI FAYDALARI