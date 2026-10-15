Brokoliyle yapılan enfes şifa deposu çorba! Adeta kemikleri dolduruyor

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İstanbul
Havaların soğumasının ardından akşam sofralarınızdan eksik olmayacak olan brokoli çorbası tarifi ve malzemelerini sizler için derledik. Hem şifalı hem lezzetli brokoli çorbası...
İçerdiği enzimler ile vücut için adeta şifa deposu olan Brokoli ile yapılan çorbayı hem çocuklar hem yetişkinler bayılarak içiyor. Brokoli sevmeyenin bile bayıla bayıla içeceği brokoli çorbası, kış aylarının vazgeçilmezi oluyor.
Şifa deposu olan brokoli çorbası için gerekli olan malzemeler şöyle:
500 gram brokoli
1 adet orta boy soğan
1 diş sarımsak
1 adet küçük boy patates
1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
4 su bardağı su veya sebze suyu
Yarım su bardağı süt
Tuz
Karabiber