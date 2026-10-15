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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:00

Brokoliyle yapılan enfes şifa deposu çorba! Adeta kemikleri dolduruyor

Çocukların da bayılarak tüketeceği brokoli çorbasını bu tarifle deneyen, her hafta menüsüne eklemek istiyor. Kış aylarında adeta şifa deposu olan brokoli çorbası kemikleri dolduruyor, soğuk algınlığına karşı koruyor.

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Editor
 Gonca Işık
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Brokoliyle yapılan enfes şifa deposu çorba! Adeta kemikleri dolduruyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:00

Havaların soğumasının ardından akşam sofralarınızdan eksik olmayacak olan brokoli çorbası tarifi ve malzemelerini sizler için derledik. Hem şifalı hem lezzetli brokoli çorbası...

BROKOLİ İLE YAPILAN ŞİFA DEPOSU ÇORBA

İçerdiği enzimler ile vücut için adeta şifa deposu olan Brokoli ile yapılan çorbayı hem çocuklar hem yetişkinler bayılarak içiyor. Brokoli sevmeyenin bile bayıla bayıla içeceği brokoli çorbası, kış aylarının vazgeçilmezi oluyor.

Brokoliyle yapılan enfes şifa deposu çorba! Adeta kemikleri dolduruyor

BROKOLİ ÇORBASI MALZEMELERİ: İÇİNDE NE VAR?

Şifa deposu olan brokoli çorbası için gerekli olan malzemeler şöyle:

500 gram brokoli

1 adet orta boy

1 diş

Brokoliyle yapılan enfes şifa deposu çorba! Adeta kemikleri dolduruyor

1 adet küçük boy

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

4 su bardağı su veya sebze suyu

Yarım su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Brokoliyle yapılan enfes şifa deposu çorba! Adeta kemikleri dolduruyor

BROKOLİ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle sebzeleri hazırlayınız. Brokoliyi küçük parçaya ayırın ve bol bol yıkayınız. Soğan ve sarımsağı ince ince doğrayınız. Patatesin kabuğunu soyun ve küp küp doğrayın.
  • Soğanı zeytinyağı ile kavurun ve aromalarının çıkmasını bekleyin.
  • Ardından sebzeleri ekleyiniz. Üzerine suyu ekleyin ve 20 dakika pişirin
  • Çorbanın pürüzsüz hale gelmesinin ardından ocaktan alınız.
  • Kıvamı oturduktan sonra sütü ekleyiniz ve kısık ateşte pişiriniz.
Brokoliyle yapılan enfes şifa deposu çorba! Adeta kemikleri dolduruyor

BROKOLİ ÇORBASI FAYDALARI

  • K vitamini içermesinden dolayı kemiklerin sağlığını korur.
  • C vitamini olduğundan dolayı kolajen oluşumuna yardımcı olur.
  • Lif içermesinden kaynaklı sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasına yardım eder.
  • Sebze tüketiminin artması, vücudun gerekli olan vitaminleri almasına yardım eder.
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ETİKETLER
#sarımsak
#brokoli
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