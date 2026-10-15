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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 12:16

İçinizi ısıtacak kemik suyuna havuç çorbası tarifi! Yüzyıllık Osmanlı lezzeti

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak ve kokusuyla sizleri kendine çekecek olan kemik suyuna havuç çorbası tarifi, geleneksel mutfakların vazgeçilmezi oluyor. Öyle ki yüzyıllık Osmanlı lezzeti olan kemik suyuna havuç çorbası hem şifasıyla hem de tadıyla herkesin favorisi haline geliyor. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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İçinizi ısıtacak kemik suyuna havuç çorbası tarifi! Yüzyıllık Osmanlı lezzeti
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 12:16

Yüzyıllık lezzeti olan kemik suyuna havuç çorbası, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtmaya geliyor. Kemik suyunun yoğun aromasıyla birlikte havucun hafif tatlı lezzeti hem günlük akşam yemeklerinin hem de misafir sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Üstelik de şifa deposu olan bu sayesinde hastalıklardan da kurtulmanız olağan oluyor. İşte detaylar…

İÇİNİZİ ISITACAK KEMİK SUYUNA HAVUÇ ÇORBASI TARİFİ!

Soğuk kış günlerinin artık kendini iyice göstermesinin ardından sofralar da hem şifasıyla hem de lezzetiyle boy gösteren kemik suyuna havuç çorbası, damak çatlatmaya geliyor. Üstelik de geleneksel olan bu lezzet, yoğun aroması ve yumuşak kıvamıyla herkesin favorisi haline geliyor.

İçinizi ısıtacak kemik suyuna havuç çorbası tarifi! Yüzyıllık Osmanlı lezzeti

Havucun tatlı olması, kemik suyunun kendine özgü lezzetiyle bir araya gelen bu çorba, isteğe bağlı olarak bağlayıcı bileşenlerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Evde kolayca yapılabilen tarifiyle birlikte geleneksel anlayışını da evlerinize getiriyor.

İçinizi ısıtacak kemik suyuna havuç çorbası tarifi! Yüzyıllık Osmanlı lezzeti

Kemik Suyuna Havuç Çorbası Tarif

Malzemeler;

  • 1 büyük boy kuru soğan
  • 1 orta boy patates
  • 700 gram havuç (6-7 adet)
  • 4 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı kimyon tohumu
  • 1 tatlı kaşığı tane kişniş
  • 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
  • 1 portakal kabuğu rendesi ve suyu
  • 2 yemek kaşığı kemik suyu
  • 1 litre içme suyu
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber
İçinizi ısıtacak kemik suyuna havuç çorbası tarifi! Yüzyıllık Osmanlı lezzeti

Servis için;

  • Acı zeytinyağı
  • 1 dal taze soğan (yeşil kısmı)
  • 1 dilim ekşi maya ekmek
  • 2 dilim dil peyniri
İçinizi ısıtacak kemik suyuna havuç çorbası tarifi! Yüzyıllık Osmanlı lezzeti

Hazırlanışı:

Soğanı ve patatesi büyük küpler şeklinde doğrayın. Havuçların kabuklarını soyup, birer cm boyutunda dilimleyin. Sarımsakları da ince kıyın. Tencereye tereyağı ve zeytinyağını aktarın; içerisine kişniş ve kimyonu ekleyip, 2-3 dakika kısık ateşte soteleyin, aromaları yağa geçsin. Eğer toz kimyon ve kişniş kullanacaksanız baharatları bu aşamada değil, en son ekleyin ki çorbanın tadını acılaştırmasın.

Soğanı ve patatesi ilave edin, birkaç dakika birlikte kavurun. Üzerine havuçları ve sarımsağı ekleyin, karıştırın. Karabiber, zerdeçal ve tuzunu ekleyin. Portakal suyu ve kabuğunu ilave edip, kemik suyunu ve içme suyunu ekleyin. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar kapak kapalı pişirin.

El blenderi ile pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın. Bu aşamada kıvamını kontrol edin, gerekiyorsa su ilavesi yapıp birkaç dakika daha kaynatın. Servis aşamasında üzerine acı yağ gezdirin ve kıyılmış taze soğan ile süsleyin. Yanına dil peynirli bir tost yapıp çorbanın keyfini çıkartın.

İçinizi ısıtacak kemik suyuna havuç çorbası tarifi! Yüzyıllık Osmanlı lezzeti

YÜZYILLIK OSMANLI LEZZETİ

Yüzyıllık Osmanlı mutfağının en sevilen tariflerinden biri olan Kemik suyuna havuç çorbası, şifası ve lezzetiyle Padişahların bile en sevdiği yemeklerden biri oluyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif sayesinde hem günlük akşam yemeklerinizi hem de özel akşam yemeklerinizi farklı bir lezzetle çeşitlendirebilirsiniz.

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ETİKETLER
#tarif
#osmanlı
#mutfak
#Padişah
#Yemek Tarifleri
#Kemik Suyuna Havuç Çorbası
#Mavi Kadin
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