Çorba deyip geçmeyin! Bağırsakları çalıştıran şifa deposu

Bağırsak hareketlerinde yeterince düzgün bir beslenme yapılmadığı zaman ya da sağlıklı bir yaşam kalitesi geçirilmediği zaman günlük yaşam oldukça büyük etkilenebiliyor. Hal böyle olunca da insanlar sağlıklarına kavuşmak için kendilerine iyi gelen ve bağırsaklarını çalıştıran şifa deposu yemekleri araştırırken çorba deyip geçilmemesi gereken şifa deposu tekrardan gündeme geliyor.

ÇORBA DEYİP GEÇMEYİN!

Bağırsak sağlığında bilindiği üzere yemeklerinde büyük bir etkisi bulunuyor. Çorbalar da sadece soğuk havalarla içimizi ısıtan bir yemek olarak değil de beslenmenin de önemli bir parçası oluyor. Sebze, baklagil ve tam tahıllı gibi ürünlerle hazırlanan çorbalar, vücudun ihtiyaç duyduğu lifin alınmasına katkıda bulunuyor. Çünkü lif, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olurken dışkının da dışarıya kolay çıkılmasında önemli rol oynar.

Çorbanın içerisinde bulunan sebzelerle birlikte bağırsak hareketlerinde birtakım değişimler meydana gelebilir. Bilindiği üzere bağırsakların rahat bir hareket edebilmesi demek düzenli biri sindirim sisteminin olması gerekiyor. Hatta krema, fazla yağ ve tuz içeren tarifler yerine sebze ağırlıklı, besleyici ve doğal besinlere yönelmesi gerekmektedir.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN ŞİFA DEPOSU

Bağırsakları çalıştıran şifa deposu çorba birçok başarılı çorbaların da yer aldığı bir yemek. Ancak çorbaların içlerinden biri var ki adeta tek bir tabakta bağırsakları eski haline getirip tuvalet konusunda da yardımcı oluyor. Üstelik kış aylarında da sevilerek yapılan bu çorba tarifi, bağırsakları çalıştırırken diğer bir yandan da hastalıklarla savaşıyor.

Malzemeler:

Yarım soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet kabak

Bir tutam semizotu

1 tutam maydanoz

Kıyma et

1 adet küçük patates

2 su bardağı et suyu

1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Öncelikle soğanı yağda kavuruyoruz.

Ardından eti patatesi, kabağı, semiz otunu sırayla soteliyoruz.

Et suyu ve su ile yumuşak olana kadar pişiriyoruz.

Birkaç damla limon sıkıp servis ediyoruz.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMESİ LAZIM?

Bağırsak sağlığını korumak için sadece tek bir yemek ya da çorba üzerinden geçmesini beklemek pek de doğru değildir. Çünkü gün boyu sıvı tüketilmesi lazım. Meyve ve sebzelere de beslenme kısmında hayata geçirilmesi lazım.

Lif tüketimini bir anda artırmak kimi zaman gaz şişkinliğine neden olabilir, eğer bağırsak sorunlarınızı çözmek istiyorsanız buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kademeli bir şekilde bağırsak temizliği yaparsanız hatta düzenli bir yürüyüş yapmak karında meydana gelen şişkinliği kolay bir şekilde atılmasına yardımcı olur.

Düzenli spor ve düzenli dengeli beslenme gibi konuların dışında kesinlikle tuvaletin de tutulmaması lazım. Tuvaletinizi tutuyorsanız bu bağırsak hareketlerinin azalması demek olur. Azalan bağırsak hareketleri ise gaz ve şişkinlik, kabızlık gibi durumları ortaya çıkartabilir. Eğer ki kabızlığınız uzun süreli devam ediyorsa ya da sık sık tekrarlanıyorsa sağlık kuruluşlarına bakılması gerekiyor.