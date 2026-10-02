Burun kenarlarının soyulmasının en yaygın nedenleri arasında cilt kuruluğu ve tahriş bulunuyor. Soğuk ve kuru hava, sert temizleyiciler, bazı kozmetik ürünler ve cildi sık sık silmek burun çevresindeki cilt bariyerini zorlayabiliyor. Bunun yanında burun kenarlarında tekrarlayan pullanma, kızarıklık veya kaşıntı seboreik dermatit gibi bir cilt sorunuyla da ilişkili olabilir. Peki burun kenarları neden özellikle soyuluyor, hangi durumlarda dikkat etmek gerekiyor ve bu bölgedeki kuruluk nasıl azaltılabilir? Gelin, en sık görülen nedenlere birlikte bakalım.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Burun kenarları neden soyulur? En çok merak edilen sorunun cevabı Burun kenarlarının soyulması genellikle cilt kuruluğu ve tahrişten kaynaklansa da seboreik dermatit gibi cilt sorunlarıyla da ilişkili olabilmektedir. Soğuk ve kuru hava, sert temizleyiciler, cildi sık yıkamak ve nezle/grip döneminde burnu sık sık mendille silmek burun çevresindeki cilt bariyerini zorlayıp soyulmaya yol açabilir. Soyulmaya tekrarlayan pullanma, kızarıklık ve kaşıntı eşlik ediyorsa seboreik dermatit ihtimali değerlendirilebilir. Soyulma durumunda deriyi koparmaktan ve sert ovalamaktan kaçınılmalı, nazik bir temizleyici ile parfümsüz ve hassas ciltlere uygun bir nemlendirici kullanılmalıdır. Çok sıcak suyla yüz yıkamamak ve cildi tahriş eden etkenleri sınırlamak cilt bariyerini korumaya yardımcı olur. Şikayetler uzun süre devam eder, sık tekrarlar ya da belirgin kızarıklık, kaşıntı, yanma, ağrı ve kabuklanma eşlik ederse bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.

BURUN KENARLARI NEDEN SOYULUR?

Burun kenarlarının soyulmasının en yaygın nedenleri arasında cildin kuruması ve tahriş olması bulunuyor. Soğuk veya kuru hava, sık sık yüz yıkamak, sert temizleyiciler kullanmak ve burun çevresini sürekli silmek bu bölgedeki cilt bariyerini zorlayabiliyor. Özellikle nezle veya grip sırasında burnu sık sık mendille silmek de burun kenarlarında kuruluk, kızarıklık ve soyulmaya yol açabiliyor.

Bunun yanında burun çevresinde tekrarlayan pullanma ve kızarıklık varsa seboreik dermatit gibi cilt sorunları da değerlendirilebilir.

BURUN KENARLARININ SOYULMASINA HANGİ DURUMLAR NEDEN OLUR?

Burun kenarlarındaki soyulma yalnızca kuruluk nedeniyle ortaya çıkmayabilir. Özellikle kızarıklık, pullanma ve kaşıntı da eşlik ediyorsa seboreik dermatit gibi cilt sorunları söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra soğuk hava, kuru ortam, sık mendil kullanımı ve cildi tahriş eden bakım ürünleri de burun çevresinde soyulmayı artırabilir. Burun akıntısı sırasında bölgenin sürekli silinmesi de cildin hassaslaşmasına ve pul pul dökülmesine neden olabilir.

BURUN KENARLARI SOYULUNCA NE YAPILMALI?

Burun kenarlarında soyulma olduğunda ilk olarak cildi daha fazla tahriş edebilecek uygulamalardan kaçınmak gerekiyor. Bölgeyi sert şekilde ovalamak veya soyulan deriyi koparmak yerine nazik bir temizleyici kullanmak daha uygun olur. Cildin kurumasını azaltmak için parfümsüz ve hassas ciltlere uygun bir nemlendiriciyle bölge desteklenebilir. Özellikle burun akıntısı nedeniyle sık sık mendil kullanılıyorsa, cildi tahriş etmemek için daha nazik hareket etmek de önem taşıyor.

BURUN KENARLARININ SOYULMASI NASIL ÖNLENİR?

Burun kenarlarında soyulmayı azaltmak için öncelikle cildi kurutan ve tahriş eden etkenleri sınırlamak gerekiyor. Yüzü çok sıcak suyla yıkamamak, sert temizleyicilerden kaçınmak ve bölgeyi sık sık ovalamamak cilt bariyerinin korunmasına yardımcı olabilir. Düzenli olarak nazik bir nemlendirici kullanmak da kuruluğun ve buna bağlı pullanmanın azalmasına destek olabilir. Özellikle soğuk ve kuru havalarda burun çevresine ekstra bakım yapmak, cildin nemini korumak açısından önem taşıyor.

BURUN KENARLARI NE ZAMAN SOYULMASI NEDENİYLE DOKTORA BAŞVURULMALI?

Burun kenarlarındaki soyulma birkaç günlük basit bir kuruluk veya tahrişten kaynaklanabilir. Ancak şikâyet uzun süre devam ediyor, sık sık tekrarlıyor ya da belirgin kızarıklık, kaşıntı, yanma, ağrı ve kabuklanma gibi belirtilerle birlikte görülüyorsa dermatoloji uzmanına başvurmak gerekir. Özellikle kullanılan nemlendiricilere ve tahriş edici etkenlerden uzak durmaya rağmen ciltte düzelme olmuyorsa altta yatan nedenin değerlendirilmesi önemlidir.