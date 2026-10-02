Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Güzellik
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 08:55

Çam sakızı yüze sürülür mü? Çam sakızı maskesi gençleştirir mi?

Cilt sağlığı noktasında son zamanlarda en sık sorduğum sorular arasında "Çam sakızı yüze sürülür mü?" ve "Çam sakızı maskesi gençleştirir mi?" yer alıyor. Çam sakızının yüze sürülüp sürülmeyeceğini ve çam sakızı maskesinin gençleştirip gençleştirmeyeceğini sizlere adım adım açıklıyorum. Peki, çam sakızı yüze sürülür mü? Çam sakızı maskesi gençleştirir mi? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Çam sakızı yüze sürülür mü? Çam sakızı maskesi gençleştirir mi?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 08:55

Benim gibi birçok kadının büyük bir merakla araştırdığı konular arasında çam sakızının yüze sürülüp sürülmeyeceği yer alıyor. Özellikle sosyal medyada çam sakızının cilde sürüldüğünde kırışıklıkları azalttığı ve daha genç bir görünüm sağladığı yönünde paylaşımlar dikkat çekiyor.

Son zamanlarda benim de sosyal medyada sıklıkla karşılaştığım rutinler arasında yer alan çam sakızının yüze sürülüp sürülmeyeceği noktasında araştırma yapamadan geçemedim. İşte tam da bu noktada en çok merak ettiğim sorular arasında "Çam sakızı yüze sürülür mü?" ve "Çam sakızı maskesi gençleştirir mi?" yer aldı. Bu soruların karşılığını araştırdım. Çam sakızının cilt sağlığına etkileri konusunda:

Doğal denildiğinde çam sakızının geleneksel yöntemlerden biri olduğunu,

Özellikle sosyal medyada çam sakızının cilde uygulandığını,

Çam sakızının yüze sürüldüğünde kırışıklıkları azalttığını ve genç bir görünüm sağladığını,

Çam sakızının doğal olmasının her cilt tipine uygun olduğu anlamına gelmediğini öğrendim.

ÇAM SAKIZI YÜZE SÜRÜLÜR MÜ?

Özellikle son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla karşılaştığım cilt bakım rutinleri arasında yer alan çam sakızının yüze sürülüp sürülmeyeceğini araştırmadan geçemedim. Çam sakızının yüze sürülüp sürülmeyeceği noktasında edindiğim bilgileri sizlerle de paylaşmak istedim:

Çam sakızı yüze sürülür mü? Çam sakızı maskesi gençleştirir mi?

Çam sakızının doğrudan yüze sürülmesinin genel olarak önerilen bir cilt bakım yöntemi olmadığını öğrendim.

Özellikle çam reçinesinin ciltte tahriş, kızarıklık ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini fark ettim.

Hassas, egzama eğilimli ve alerjiye yatkın ciltlerde çam sakızı kullanımında oldukça dikkatli olunması gerektiğini deneyimledim.

Sert ve yapışkan bir yapıya sahip olan çam sakızının yüz derisine doğrudan uygulandığında cildin tahriş olmasına yol açabileceğini öğrendim.

Çam sakızının sırf doğal ürün düşüncesiyle yüz bölgesine gelişigüzel şekilde uygulanmaması gerektiğini fark ettim.

Çam sakızı yüze sürülür mü? Çam sakızı maskesi gençleştirir mi?

ÇAM SAKIZI MASKESİ GENÇLEŞTİRİR Mİ?

Çam sakızının yüze sürülüp sürülmeyeceğini araştırdıktan sonra gerçekten çam sakızı maskesinin cildi gençleştirip gençleştirmediğini merak ettim. Çam sakızı maskesinin cildi gençleştirip gençleştirmeyeceği hakkında edindiğim bilgileri sizlerle de paylaşmak istedim:

Çam sakızı yüze sürülür mü? Çam sakızı maskesi gençleştirir mi?

Çam sakızı maskesinin cildi gençleştirdiğini, kırışıklıkları giderdiğini ve yaşlanma belirtilerini kalıcı olarak azalttığını gösteren klinik bir kanıt bulunmadığını öğrendim.

Çam sakızının özellikle kullanıcıları tarafından sıklıkla kullanıldığını fark ettim.

Tek başına çam sakızının cildi gençleştiremeyeceğini deneyimledim.

Çam sakızının oldukça faydalı bir ürün olduğunu fakat cilt üzerinde kullanımıyla ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntemin bulunmadığını keşfettim.

Çam sakızı yüze sürülür mü? Çam sakızı maskesi gençleştirir mi?

Çam sakızının cilde faydalı olup olmadığı noktasında uzmanların desteklediği herhangi bir görüşün bulunmadığını gördüm.

Çam sakızının doğrudan saf haliyle yüze sürülmemesi gerektiğini öğrendim.

Çam sakızının doğrudan yüze sürülmesinin ciltte tahriş ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini fark ettim.

Çam sakızı maskesinin cildi gençleştirdiğine ve kırışıklıkları azalttığına dair yeterli bir bilginin bulunmadığını gördüm.

Çam sakızı yüze sürülür mü? Çam sakızı maskesi gençleştirir mi?

UZMANLAR ÇAM SAKIZININ CİLDE UYGULANMASI HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

Çam sakızının ya da reçinesinin kırışıklıkları giderdiğine, cildi gençleştirdiğine ve yaşlanmayı durdurduğuna ilişkin bilimsel ve tıbbi bir veri bulunmuyor.

Çam sakızı yüze sürülür mü? Çam sakızı maskesi gençleştirir mi?

Özellikle internette ve sosyal medya kullanıcıları arasında yaygın olarak uygulanan çam sakızının cildi gençleştirip güzelleştirdiği iddialardan ibaret kalıyor. Uzmanlar, saf reçinenin cilt bariyerine zarar verebileceğini belirtiyor.

Prof. Dr. Meltem Önder tarafından Türk Dermatoloji Dergisi'nde yayımlanan 'Kolofoni Alerjisi' başlıklı olgu yazısı, çam sakızının cilde uygulanması noktasında önemli bilgiler veriyor. Önder, yazısında kolofoni; 'siyah çam sakızı' ve 'reçine' olarak tanımlıyor. Çamdan elde edilen kolofoninin temasla alerjik kontakt dermatite neden olabileceği belirtiliyor. Ayrıca çam ağacı reçinesi ve ladin reçinesinin de benzer alerjik reaksiyonlara yol açabileceği aktarılıyor.

Çam sakızı yüze sürülür mü? Çam sakızı maskesi gençleştirir mi?

Uzman görüşlerin bilgileri de ortaya konulduğunda çam sakızının cilde doğrudan iyi geldiği yönünde herhangi bir bilgi yer almıyor. Aynı zamanda çam sakızının, ciltte alerjik reaksiyonlara da sebebiyet verebileceği dile getiriliyor. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bitter çikolata yiyenler bunu bilmiyor! Kakao ve cilt arasındaki şaşırtan ilişki
Sivilceyi sıkmadan nasıl yok edilir? İbn-i Sina kitaplarındaki cilt bakım sırrı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#sosyal medya
#cilt bakımı
#Çam Sakızı
#Güzellik
#Prof Dr Meltem Önder
#Türk Dermatoloji Dergisi
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.