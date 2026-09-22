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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:44

Burun gözenekleri neden dolar? Gözenekleriniz sürekli doluyorsa nedeni bu olabilir!

Cilt sağlığı noktasında son zamanlarda en sık sorduğum sorular arasında "Burun gözenekleri neden dolar?" ve "Gözeneklerin sürekli dolmasının nedenleri nelerdir?" gibi sorular yer alıyor. Burun gözeneklerinin neden dolduğunu ve gözeneklerin sürekli dolmasının nedenlerini sizlere adım adım açıklıyorum. Peki, burun gözenekleri neden dolar? Gözeneklerin sürekli dolmasının nedenleri nelerdir? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Burun gözenekleri neden dolar? Gözenekleriniz sürekli doluyorsa nedeni bu olabilir!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:44

Benim gibi birçok kadının karşılaştığı cilt problemleri arasında burun gözeneklerinin neden dolduğu yer alıyor. Özellikle siyah noktalar, küçük pütürler ve gözeneklerin kısa sürede yeniden dolmasına neden oluyor. Burun gözeneklerinin dolmasında; cildin yağ üretimi, ölü deri hücreleri, kullanılan kozmetik ürünler ve yanlış temizlik alışkanlıkları etkili olarak görülüyor.

Burun gözeneklerimin her ne kadar cilt temizliğime dikkat de etsem çabucak dolduğunu fark ettim. İşte tam da bu noktada en çok sorduğum ve merak ettiklerim arasında "Burun gözenekleri neden dolar?" ve "Gözeneklerin sürekli dolmasının nedenleri nelerdir?" yerini aldı. Bu soruların karşılığını araştırdım. Son zamanlarda sıklıkla şikayet ettiğim burun gözeneklerinin dolması konusunda:

Siyah nokta ve küçük pütürlerin gözenekleri kısa sürede yeniden doldurduğunu,

Özellikle burun bölgesinde daha belirgin görülen gözeneklerin dolduğunu,

Cilt temizliğime ne kadar dikkat etsem de gözeneklerin dolduğunu,

Cildin yağ üretiminin, ölü deri hücrelerinin, yanlış temizleme alışkanlıklarının ve kullanılan kozmetik ürünlerin, gözenekleri ortaya çıkarmada etkili olduğunu, deneyimledim.

BURUN GÖZENEKLERİ NEDEN DOLAR?

Son zamanlarda cilt bakım rutinlerimde sıklıkla karşılaştığım problemler arasında yer alan "Burun gözenekleri neden dolar?" sorusunun cevabını araştırdım. Benim gibi birçok kadının bu problemle karşı karşıya kaldığını fark ettim. Burun gözeneklerinin dolmasının sadece temizlikle alakalı olmadığını deneyimledim. Burun gözeneklerinin neden dolduğuna ilişkin detayları sizlerle de paylaşmak istedim:

Burun gözenekleri neden dolar? Gözenekleriniz sürekli doluyorsa nedeni bu olabilir!

Ciltte bulunan gözeneklerin, yağ bezlerinin ürettiği sebumun cilt yüzeyine ulaşmasını sağladığını öğrendim.

Özellikle burun ve alın bölgelerinde yağ bezleri daha yoğun olduğu için gözeneklerin bu kısımlarda daha belirgin hale geldiğini fark ettim.

Gözenekler içerisinde ise fazla sebum ve ölü deri hücreleri biriktiğinde tıkanmanın meydana geldiğini deneyimledim.

Bu birikimlerin ise cilt yüzeyinde özellikle siyah nokta ve küçük pütürler şeklinde görüldüğünü fark ettim.

İşte bu noktada burnumdaki gözeneklerin sürekli dolmasının sebebinin sadece dışardan gelen kir ya olmadığını öğrendim.

Burun gözenekleri neden dolar? Gözenekleriniz sürekli doluyorsa nedeni bu olabilir!

GÖZENEKLERİN SÜREKLİ DOLMASININ NEDENLERİ NELER?

Özellikle burun ve çene kısmında gözeneklerimin daha fazla dolduğunu fark ettikten sonra gözeneklerin neden sürekli dolduğu hakkında araştırma yapmadan geçemedim. Gözeneklerimin sürekli dolmasından şikayet ettiğim şu dönemde gözeneklerin sürekli dolmasının nedenlerini de sizlerle paylaşmak istedim:

Burun gözenekleri neden dolar? Gözenekleriniz sürekli doluyorsa nedeni bu olabilir!

Cildin Fazla Yağ Üretmesi: Gözenekleriniz sürekli doluyorsa sebebi yağlı ve karma bir cilde sahip olmanız olabilir. Çünkü yağlı ve karma ciltlerde sebum üretimi daha fazla olur. Fazla yağ ise ölü deri hücreleriyle birleştiğinde gözeneklerin içerisinde birikerek dolmalara neden olur.

Ölü Deri Hücrelerinin Birikmesi: Cilt sürekli kendini yeniler. Yüzeydeki ölü hücrelerde cildin kendini yenilemesiyle dökülür. Fakat bu hücreler cildin yüzeyinde ve gözeneklerin içinde biriktiğinde gözeneklerinizin daha dolu gözükmesine sebep olur.

Burun gözenekleri neden dolar? Gözenekleriniz sürekli doluyorsa nedeni bu olabilir!

Makyaj ve Cilt Bakım Ürünleri: Güneş kremi, nemlendirici, fondöten ve yağ bazlı ürünler, ciltte uygun bir şekilde temizlenmediğinde gözeneklerin birikmesine neden olabilir.

Cildi Yeterince Temizlememek: Gün içerisinde ciltte sebum, makyaj kalıntıları, ter ve çevresel partiküller birikebilir. İşte tam da bu noktada cildin tipine uygun temizleyicilerle gözeneklerin belirgin bir şekilde temizlenmesi gerekir.

Cildi Gereğinden Fazla Temizlemek: Gözeneklerin dolması nedeniyle gereğinden çok daha fazla temizlenen cilt, zamanla tahriş olur ve bariyer bozulur. Bu noktada fazla yağı ve birikimi tahriş etmeden temizlemek önerilir.

Burun gözenekleri neden dolar? Gözenekleriniz sürekli doluyorsa nedeni bu olabilir!

BURUN GÖZENEKLERİ HAKKINDA UZMANLAR NELER SÖYLÜYOR?

Daha çok burun ve çene kısmında sıklıkla görülen gözeneklerin dolması problemini Dr. Melis Ülger şu şekilde açıklıyor:

Burun gözenekleri neden dolar? Gözenekleriniz sürekli doluyorsa nedeni bu olabilir!

"Gözenek şikayetiyle gelen danışanlarımın neredeyse tamamı aynı bölgeyi işaret ediyor: burun, burun kanatları ve alın ile çene hattını kapsayan T bölgesi.

Bunun anatomik bir açıklaması var. Yağ bezleri yüzün her yerinde eşit dağılmamıştır; bu bölgelerde hem sayıca daha fazla hem de daha büyüktürler. Daha çok sebum üretilen bir yerde gözenek ağzı doğal olarak daha geniştir, çünkü boşaltım kanalı daha fazla iş görür."

 

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ETİKETLER
#cilt temizliği
#burun gözenekleri
#Siyah nokta
#Güzellik
#Kozmetik Ürünler
#Dr Melis Ülger
#Mavi Kadin
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