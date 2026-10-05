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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 22:18
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 22:18

Canınız tatlı çektiğinde fırını açmayın! Tavada yapılan pratik tarif

Canınız tatlı çektiğinde uzun uzun mutfakta vakit geçirmenize ya da fırını çalıştırmanıza gerek yok. Tavada kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu pratik tarif, az malzemesiyle çayın ve kahvenin yanına nefis bir alternatif oluyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Canınız tatlı çektiğinde fırını açmayın! Tavada yapılan pratik tarif
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 22:18
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 22:18

Tatlı krizleri bazen hiç beklemediğimiz anda geliyor. Böyle zamanlarda fırını açmadan, mutfakta saatler geçirmeden hazırlayabileceğiniz pratik tarifler imdada yetişiyor. Tavada hazırlanan bu lezzet, hem kolay yapımı hem de yumuşacık dokusuyla tatlı sevenlerin favorisi olabilir. Peki tavada pratik tatlı nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekiyor? İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz nefis tarif...

HABERİN ÖZETİ

Canınız tatlı çektiğinde fırını açmayın! Tavada yapılan pratik tarif

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Fırın kullanmadan kısa sürede ve az malzemeyle tavada hazırlanabilen pratik bir tatlı tarifi ile püf noktaları paylaşıldı.
Tarif için yumurta, süt, toz şeker, kakao, un, kabartma tozu, vanilin ve sıvı yağ gibi temel malzemeler kullanılıyor.
Karışım, hafif yağlanmış yapışmaz tavaya dökülüp kapağı kapalı olarak kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişiriliyor.
Tatlının içinin pişmesi ve kabarması için kapağın sık sık açılmaması ve kürdan testiyle kontrol edilmesi gerekiyor.
Pişen tatlı birkaç dakika dinlendirildikten sonra pudra şekeri, çikolata sosu, meyve veya dondurma eşliğinde servis edilebiliyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

TAVADA PRATİK TATLI İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKİYOR?

Bu kolay tatlıyı hazırlamak için mutfakta bulunan temel malzemeler yeterli oluyor. İşte ihtiyacınız olanlar:

  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için isteğe göre pudra şekeri, çikolata sosu veya meyve de kullanılabilir.

Canınız tatlı çektiğinde fırını açmayın! Tavada yapılan pratik tarif

TAVADA PRATİK TATLI NASIL HAZIRLANIR?

ve toz şekeri derin bir kaba alın ve şeker tamamen dağılana kadar birkaç dakika çırpın. Karışımın daha yumuşak ve kabarık olması için bu aşamayı aceleye getirmemek önemli. Ardından sütü ve sıvı yağı ekleyerek tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Canınız tatlı çektiğinde fırını açmayın! Tavada yapılan pratik tarif

Ayrı bir kapta , kakao, kabartma tozu ve vanilini karıştırın. Kuru malzemeleri sıvı karışıma azar azar ekleyin. Bir yandan da çırpmaya devam ederek pürüzsüz, akışkan ama çok cıvık olmayan bir kıvam elde edin. Hamurun içerisinde un topakları kalmamasına dikkat edin.

Canınız tatlı çektiğinde fırını açmayın! Tavada yapılan pratik tarif

Hazırladığınız karışımı tabanını çok hafif yağladığınız yapışmaz tavaya dökün. Tavayı ocağa almadan önce harcın yüzeyini spatulayla düzleştirin. Ardından tavanın kapağını kapatın ve tatlıyı kısık ateşte pişirmeye bırakın. Yaklaşık 15-20 dakika sonra tatlının kenarları toparlanıp üzeri de pişmeye başladığında kürdan testi yapabilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa tatlınız hazır demektir. Ocaktan aldıktan sonra birkaç dakika dinlendirin ve ardından dilimleyerek servis edin.

Canınız tatlı çektiğinde fırını açmayın! Tavada yapılan pratik tarif

TAVADA TATLI YAPARKEN BU PÜF NOKTALARINA DİKKAT EDİN!

Tatlının güzel kabarması ve içinin yumuşak kalması için pişirme aşamasında birkaç küçük detaya dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle ocağın altını yüksek ateşte açmayın. Kısık ateşte ve kapağı kapalı şekilde pişirmek, tatlının içinin de kontrollü şekilde pişmesini sağlar.

Tavayı ocağa koymadan önce hafifçe yağlamak yeterli olacaktır. Fazla yağ kullanmak tatlının tabanının ağırlaşmasına neden olabilir. Pişirme sırasında kapağı sık sık açmamak da önemli. Kapağın açılması içeride oluşan sıcaklığın düşmesine ve tatlının yeterince kabarmamasına yol açabilir.

Hamuru hazırlarken unu bir anda eklemek yerine kontrollü şekilde ilave edin. Çok fazla un kullanmak tatlının sertleşmesine neden olabilir. Pişip pişmediğini anlamak için ortasına kürdan batırabilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa tatlıyı ocaktan alabilirsiniz.

Canınız tatlı çektiğinde fırını açmayın! Tavada yapılan pratik tarif

TAVADA HAZIRLANAN TATLI NASIL SERVİS EDİLİR?

Tavada hazırlanan tatlıyı ocaktan aldıktan sonra birkaç dakika dinlendirmek, dilimlerken dağılmaması için iyi bir fikir. Ilık ya da tamamen soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Üzerine pudra şekeri serperek daha sade bir sunum hazırlayabilir, çikolata sosu gezdirerek tatlıyı daha yoğun hale getirebilirsiniz.

Dilerseniz üzerine muz, çilek veya mevsim meyveleri ekleyerek de servis edebilirsiniz. Bir top vanilyalı dondurma da özellikle tatlı henüz ılıkken güzel bir eşlikçi olur. Çayın veya kahvenin yanında servis ederek pratik tatlınızı kısa sürede keyifli bir ikrama dönüştürebilirsiniz.

Canınız tatlı çektiğinde fırını açmayın! Tavada yapılan pratik tarif

Canınız tatlı çektiğinde fırını çalıştırmadan da kısa sürede nefis bir lezzet hazırlayabilirsiniz. Az malzemeyle yapılan bu tavada tatlı, özellikle çayın ve kahvenin yanında kurtarıcı olabilir. Siz de mutfakta fazla vakit geçirmek istemediğiniz günlerde bu pratik tarifi deneyebilirsiniz.

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#yumurta
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