Krem karamel tatlısı tarifi, yapılışı ve malzemeleri! Orijinal krem karamel tarifinde püf noktalar

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de bugün yarışmacılar krem karamel tatlısı yapıyor. Yakından takip edilen programda yapılan krem karamel tarifini ve yapılışını sizler için derledik.

MASTERCHEF KREM KARAMEL TARİFİ VE MALZEMELERİ

Birçok kişinin bayılarak yediği krem karamel yapmak için malzemeleri hazırladıktan sonra tarife başlayalım!

İşte malzemeler:

Karamel için

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı su

Kreması için

5 adet yumurta

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi, isteğe bağlı

KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlının karamelini hazırlayınız. Şeker ve suyu tavaya aldıktan sonra şekerin eriyip renginin değişmesini bekleyiniz. Çok fazla karıştırmadan karamel haline gelmesini beklemelisiniz.

Ardından karameli sıcakken fırın kaplarının tabanına dökünüz. Daha sonra sütü bir tencereye alın ve ısıtın. Ayrı bir kapta ise yumurta ve şekeri çırpıp vanilini ekleyin. Dilerseniz ince bir süzgeçten de geçirebilirsiniz.

Kapları fırın tepsisine yerleştirin ve yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılan 160 derecelik fırında 45 dakika pişiriniz. Fırından çıkarınca oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve ardından buzdolabına bırakın. 5 saat sonra ise servis edebilirsiniz.