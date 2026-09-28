Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 21:12

Krem karamel tatlısı tarifi, yapılışı ve malzemeleri! Orijinal krem karamel tarifinde püf noktalar

Bugün Masterchef programında yarışmacılardan krem karamel tatlısı istendi. Yarışmacılar tarifi hazırlarken, ekran başındakiler krem karamel nasıl yapılır fırınsız borcamda araştırmalarına başladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Krem karamel tatlısı tarifi, yapılışı ve malzemeleri! Orijinal krem karamel tarifinde püf noktalar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 21:12

ekranlarında yayınlanan 'de bugün yarışmacılar krem karamel tatlısı yapıyor. Yakından takip edilen programda yapılan krem karamel tarifini ve yapılışını sizler için derledik.

MASTERCHEF KREM KARAMEL TARİFİ VE MALZEMELERİ

Birçok kişinin bayılarak yediği krem karamel yapmak için malzemeleri hazırladıktan sonra tarife başlayalım! 

Krem karamel tatlısı tarifi, yapılışı ve malzemeleri! Orijinal krem karamel tarifinde püf noktalar

İşte malzemeler:

Karamel için
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı su
Kreması için
5 adet yumurta
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi, isteğe bağlı

Krem karamel tatlısı tarifi, yapılışı ve malzemeleri! Orijinal krem karamel tarifinde püf noktalar

KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlının karamelini hazırlayınız. Şeker ve suyu tavaya aldıktan sonra şekerin eriyip renginin değişmesini bekleyiniz. Çok fazla karıştırmadan karamel haline gelmesini beklemelisiniz.

Krem karamel tatlısı tarifi, yapılışı ve malzemeleri! Orijinal krem karamel tarifinde püf noktalar

Ardından karameli sıcakken fırın kaplarının tabanına dökünüz. Daha sonra sütü bir tencereye alın ve ısıtın. Ayrı bir kapta ise yumurta ve şekeri çırpıp vanilini ekleyin. Dilerseniz ince bir süzgeçten de geçirebilirsiniz. 

Krem karamel tatlısı tarifi, yapılışı ve malzemeleri! Orijinal krem karamel tarifinde püf noktalar

Kapları fırın tepsisine yerleştirin ve yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılan 160 derecelik fırında 45 dakika pişiriniz. Fırından çıkarınca oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve ardından buzdolabına bırakın. 5 saat sonra ise servis edebilirsiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dövmeç nedir, nasıl yapılır? Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de olay oldu! Kütahya, Adıyaman ve Elazığ usulü dövmeç tarifleri
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#masterchef türkiye
#tatlı tarifi
#TV8
#Krem karamel
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.