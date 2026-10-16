Çayın yanına tuzlu minik kurabiyelerin tarifini herkes istedi! Dışı çıtır içi yumuşacık tuzlu kurabiye tarifi

Çay saatinin ve misafir servislerinin vazgeçilmezli tuzlu mini kurabiyelerin yapması sadece 20 dakika. Dışı çıtır içi yumuşak olan kurabiye nasıl yapılır sizler için hazırladık.

ÇAYIN YANINA TUZLU MİNİK KURABİYE NASIL YAPILIR?

Tereyağı, sıvı yağ, yumurta akı, sirke, şeker ve tuzu bir kaba ekleyin ve karıştırın. Kabartma tozu ve unu azar azar ekleyin ve yumuşak kıvam elde edin. Hamurları küçük parçalar haline getirin ve şekil verin

Ardından kurabiyeleri yağlı kağıt sererek tepsiye yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam ekleyin. Daha önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

TUZLU MİNİK KURABİYE TARİFİ

Tuzlu mini kurabiyeler yapmak için gereken malzemeler şöyle:

- 125 gram tereyağı veya margarin

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı sirke

- 1 yumurta akı (sarısı üzerine)

- 1 tatlı kaşığı şeker

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 paket kabartma tozu

- 3-3,5 su bardağı un

Üzeri için:

- 1 yumurta sarısı

- 2 yemek kaşığı susam

- 1 yemek kaşığı çörek otu

SUSAMLI TUZLU MİNİ KURABİYE TARİFİ BEĞENİLDİ

Tuzlu mini kurabiye yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalar: