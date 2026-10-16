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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:55

Çayın yanına tuzlu minik kurabiyelerin tarifini herkes istedi! Dışı çıtır içi yumuşacık tuzlu kurabiye tarifi

Hem çayın yanına hem kahvaltıda yiyebileceğiniz tuzlu minik kurabiyeleri deneyen tarifini istiyor. Hem çocukların hem büyüklerin bayılarak yediği tuzlu minik kurabiyeler tam lokmalık. Üstelik yapılışı da çok kolay.

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Editor
 Gonca Işık
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Çayın yanına tuzlu minik kurabiyelerin tarifini herkes istedi! Dışı çıtır içi yumuşacık tuzlu kurabiye tarifi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:55

Çay saatinin ve misafir servislerinin vazgeçilmezli tuzlu mini kurabiyelerin yapması sadece 20 dakika. Dışı çıtır içi yumuşak olan kurabiye nasıl yapılır sizler için hazırladık.

ÇAYIN YANINA TUZLU MİNİK KURABİYE NASIL YAPILIR?

, sıvı yağ, yumurta akı, , şeker ve tuzu bir kaba ekleyin ve karıştırın. Kabartma tozu ve unu azar azar ekleyin ve yumuşak kıvam elde edin. Hamurları küçük parçalar haline getirin ve şekil verin

Çayın yanına tuzlu minik kurabiyelerin tarifini herkes istedi! Dışı çıtır içi yumuşacık tuzlu kurabiye tarifi

Ardından kurabiyeleri yağlı kağıt sererek tepsiye yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam ekleyin. Daha önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Çayın yanına tuzlu minik kurabiyelerin tarifini herkes istedi! Dışı çıtır içi yumuşacık tuzlu kurabiye tarifi

TUZLU MİNİK KURABİYE TARİFİ

Tuzlu mini kurabiyeler yapmak için gereken malzemeler şöyle:

 - 125 gram tereyağı veya margarin 
- 1 çay bardağı sıvı yağ

Çayın yanına tuzlu minik kurabiyelerin tarifini herkes istedi! Dışı çıtır içi yumuşacık tuzlu kurabiye tarifi

- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 yumurta akı (sarısı üzerine)
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
- 3-3,5 su bardağı un
Üzeri için:
- 1 yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı susam
- 1 yemek kaşığı çörek otu

Çayın yanına tuzlu minik kurabiyelerin tarifini herkes istedi! Dışı çıtır içi yumuşacık tuzlu kurabiye tarifi

SUSAMLI TUZLU MİNİ KURABİYE TARİFİ BEĞENİLDİ

Tuzlu mini kurabiye yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalar:

  • Sirke, kurabiyenin kıtır olmasını sağlar bu nedenle dikkatli kullanmalısınız.
  • Unu bir anda eklemeyin.
  • Şekilleri eşit ve minik olarak ayarlayın.
  • Tamamen soğuduktan sonra kavanozda saklayınız.
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ETİKETLER
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#Tereyağı
#susam
#Yemek Tarifleri
#Tuzlu Mini Kurabiye
#Mavi Kadin
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