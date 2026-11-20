Show TV’nin yeni dizisi Cevher, sıra dışı zekaya sahip üç çocuk annesi Cevher’in hikayesini ekrana taşımaya hazırlanıyor. Elçin Sangu’nun Cevher, Ertan Saban’ın ise Komiser Mert karakterine hayat verdiği dizide mizah, gizem ve duygu bir araya geliyor. İlk tanıtımı yayınlanan yapımın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Peki, Cevher dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

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HABERİN ÖZETİ Cevher dizisi ne zaman başlıyor? Cevher hangi kanalda yayınlanacak? Show TV'nin yeni dizisi Cevher, 160 IQ'ya sahip üç çocuk annesi Cevher ile komiser Mert Kara'nın birlikte suç dosyalarını çözme sürecini ekrana taşımaya hazırlanıyor. Dizinin başrollerini Elçin Sangu (Cevher) ve Ertan Saban (Komiser Mert Kara) paylaşıyor. Kadrosunda Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın ve Berna Cındıl gibi isimler de yer alıyor. Dizi, Fabrika Yapım tarafından hazırlanıyor ve Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Show TV'nin 19 Kasım 2026'da ilk tanıtımını yayınladığı yapımın yayın tarihi henüz kesinleşmedi.

CEVHER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Show TV'nin yeni dizisi Cevher, 160 IQ'ya sahip üç çocuk annesi Cevher'in sıra dışı hikayesini konu alıyor. Bir cinayet dosyasında herkesin gözden kaçırdığı kritik bir ayrıntıyı fark eden Cevher'in hayatı, bu olayın ardından değişiyor. Üstün zekası ve farklı bakış açısıyla dikkat çeken Cevher, disiplinli komiser Mert Kara ile birlikte karmaşık suç dosyalarını çözmeye başlıyor. Ancak bu süreçte yalnızca soruşturmalarla değil, kendi geçmişinin sırlarıyla da yüzleşiyor.

CEVHER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Cevher dizisinin başrollerini Elçin Sangu ve Ertan Saban paylaşıyor. Elçin Sangu, üstün zekasıyla çevresindeki olaylara farklı bir açıdan yaklaşan Cevher karakterine hayat veriyor. Ertan Saban ise başarılı, disiplinli ve gözü kara komiser Mert Kara rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda bu iki ismin yanı sıra Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli de yer alıyor.

CEVHER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cevher dizisinin ilk bölüm yayın tarihi henüz açıklanmadı. Show TV, 19 Kasım 2026'da yayınladığı ilk tanıtımda dizinin çok yakında ekrana geleceğini duyurdu. Ancak yapımın hangi gün ve saatte yayınlanacağına ilişkin henüz kesin bir takvim paylaşılmadı. İzleyiciler, ilk bölüm tarihine ilişkin açıklamayı Show TV'nin duyurularından takip edebilecek.

CEVHER DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Cevher dizisi, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Fabrika Yapım tarafından hazırlanan dizinin tanıtımları da kanalın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. İlk bölümün yayınlanmasının ardından diziye ilişkin yeni bölüm ve tanıtım bilgilerine Show TV'nin yayın kanallarından ulaşılabilecek.

Cevher dizisi, sıra dışı zekası ve farklı kişiliğiyle dikkat çeken üç çocuk annesi Cevher'in polisiye olayların içine uzanan hikâyesini ekrana taşımaya hazırlanıyor. Elçin Sangu ve Ertan Saban'ı başrollerinde buluşturan yapım, mizahı, gizemi ve duygusal sahneleri bir araya getirecek. İlk tanıtımıyla izleyicilerin merakını artıran dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi. Cevher'in Show TV ekranlarında ne zaman izleyiciyle buluşacağı şimdiden merak konusu oldu.