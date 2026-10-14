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Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:22

Çocuklar için ev yapımı tuzlu atıştırmalık! Hazırını aratmayan lezzet

Siz de çocukların severek tükettiği tuzlu atıştırmalıkları evde hazırlamak istiyorsanız, vereceğim bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Beyaz peynir, kaşar peyniri, mısır unu ve tereyağıyla hazırlanan ev yapımı bu atıştırmalığa çocuklarınız bayılacak! Dışardan hazırını almaya gerek yok! İşte ev yapımı tuzlu atıştırmalık için yapmanız gerekenler...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Çocuklar için ev yapımı tuzlu atıştırmalık! Hazırını aratmayan lezzet
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:22

Çocuğunuzun paketli gıdalar tüketmesini istemiyor ve sağlıklı beslenmesine dikkat ediyorsanız, nefis bir tarif önerisiyle geldim. Benim de son zamanlarda sıklıkla uyguladığım tarifler arasında yer alan ev yapımı tuzlu atıştırmalığı püf noktalarıyla anlatıyorum. Siz de çocukların severek tükettiği tuzlu atıştırmalıkları evde hazırlamak istiyorsanız, vereceğim bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Üstelik , , mısır unu ve gibi basit malzemelerle elde edilen bu tarif, az malzemeyle kısa sürede hazırlanabiliyor. Peki, çocuklar için ev yapımı tuzlu atıştırmalık nasıl hazırlanır? İşte hazırını aratmayacak ev yapımı tuzlu atıştırmalık tarifi...

ÇOCUKLAR İÇİN EV YAPIMI TUZLU ATIŞTIRMALIK TARİFİ!

Siz de çocuklarınız için marketlerde satılan paketli atıştırmalıklara alternatif bir lezzet arıyorsanız, araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim ev yapımı tuzlu atıştırmalık tarifini kesinlikle denemelisiniz. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, hazırını aratmayacak. Özellikle benim gibi çocuğunuzun paketli gıdalar tüketmesini istemiyor ve sağlıklı beslenmesine özen gösteriyorsanız, bu tarif tam size göre! Benim de son zamanlarda sıklıkla uyguladığım tarifler arasında yer alan ev yapımı tuzlu atıştırmalığı püf noktalarıyla anlatıyorum.

Çocuklar için ev yapımı tuzlu atıştırmalık! Hazırını aratmayan lezzet

Paketli atıştırmalıkların çocuklara olası zararları göz önünde bulundurulduğunda ev yapımı atıştırmalıklar annelerin son zamanlarda sıklıkla tercih ettiği alternatifler arasında yer alıyor. Her paketli ürün zararlı olmasa da birçok paketli ürün içeriğindeki tuz, ilave şeker ve doymuş yağ oranı yüksek olduğundan çocukların dengeli beslenmesini olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Çocuklar için ev yapımı tuzlu atıştırmalık! Hazırını aratmayan lezzet

İşte tam da bu noktada ev yapımı doğal atıştırmalıklar ön plana çıkıyor. Siz de çocukların severek tükettiği tuzlu atıştırmalıkları evde hazırlamak istiyorsanız, vereceğim bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Üstelik beyaz peynir, kaşar peyniri, mısır unu ve tereyağı gibi basit malzemelerle elde edilen bu tarif, az malzemeyle kısa sürede hazırlanabiliyor. Peki, çocuklar için ev yapımı tuzlu atıştırmalık nasıl hazırlanır? İşte hazırını aratmayacak ev yapımı tuzlu atıştırmalık tarifi...

Çocuklar için ev yapımı tuzlu atıştırmalık! Hazırını aratmayan lezzet

Malzemeler;

  • 3 yemek kaşığı ufalanmış beyaz peynir
  • 1 yemek kaşığı kaşar peyniri rendesi
  • 4 yemek kaşığı mısır unu
  • 1 yemek kaşığı soğuk tereyağı

Hazırlanışı;

  • Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.
  • Malzemeleriniz kum gibi olunca ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.
  • Hamuru yuvarlayıp iki yağlı kağıt arasında açın.
  • Bıçak ile kesip bisküvi şekli verin.
  • Fırın tepsisine aldığınız hamurlarınızı üzerlerini kürdan ile nokta şekli verin.
  • En son biraz kaya tuzu serpip 180 derecede kontrollü olarak pişirin.
  • Yaklaşık 10-15 dakika arasında kontrollü pişirmeye dikkat edin.
  • Afiyet, şifa olsun.
Çocuklar için ev yapımı tuzlu atıştırmalık! Hazırını aratmayan lezzet

PAKETLİ ATIŞTIRMALIKLAR ÇOCUKLARIN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLER?

Çocukların bayılarak tükettiği kraker, bisküvi, cips ve benzeri paketli atıştırmalıkların içeriğine büyük ölçüde dikkat etmek gerekiyor. Tuz, serbest şeker ve sağlıksız yağların yer aldığı gıdaların sık tüketilmesi, çocukların dengeli beslenme alışkanlıklarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle bu noktada tuz oranı yüksek atıştırmalıklar, çocukların günlük sodyum alımını artırabiliyor.

Çocuklar için ev yapımı tuzlu atıştırmalık! Hazırını aratmayan lezzet

Aynı zamanda şekerli ürünlerin sık tüketilmesi ise diş çürüğü riskini yükseltebiliyor. İşte bu noktada enerji bakımından zengin, besin değeri ise düşük ürünlerin fazla tüketilmesi sağlıksız kilo alımını da beraberinde getiriyor. Bundan dolayı çocuklara servis edilen atıştırmalıkların içeriğinin kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Evde hazırlanan tarifler, kullanılan doğal malzemeler ve tuz miktarının kontrol edilmesi çocuklarda sağlıklı atıştırmalıkların tüketilmesini destekliyor.

Çocuklar için ev yapımı tuzlu atıştırmalık! Hazırını aratmayan lezzet

Peki, paketli atıştırmalıkların çocuklar üzerindeki zararları neler? İşte paketli atıştırmalıkların çocuk sağlığı üzerinde zararlı etkileri...

Risk FaktörüSağlık Üzerindeki Etkileri
Fazla tuz tüketimiTuz oranı yüksek atıştırmalıklar, çocukların günlük sodyum alımını artırarak sağlığı olumsuz yönde etkiliyor.
İlave şekerÇocuklarda şekerli paketli ürünlerin sık tüketilmesi diş çürüğü riskini artırarak, gereksiz enerji alımına yol açabiliyor.
Yüksek enerji yoğunluğuYağ ve şeker bakımından zengin ürünler, sık ve büyük porsiyonlarda tüketildiğinde çocuklarda sağlıklı kilo kontrolünü zorlaştırabiliyor.
Besleyici gıdaların yerini almasıAtıştırmalıklar sık sık ana öğünlerin yerine geçtiğinde çocukların protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin besinleri yeterince tüketmesi zorlaşabiliyor.

 

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#kaya tuzu
#Tereyağı
#Kaşar Peyniri
#Beyaz Peynir
#Anne Çocuk
#Mısır Unu
#Mavi Kadin
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