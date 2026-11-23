Sonbahar ve kış aylarının sevilen meyvelerinden nar, içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidan bileşenlerle dikkat çekiyor. Çocukların beslenmesine de eklenebilen bu meyvenin tüketiminde yaş ve porsiyon miktarı kadar hazırlanma şekli de önem taşıyor. Özellikle küçük çocuklarda nar tanelerinin boğulma riski oluşturabileceği unutulmamalı. Peki, çocuklara nar ne zaman verilmeli ve narın çocuklara faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çocuklara nar ne zaman verilmeli? Narın çocuklara faydaları nelerdir? Çocukların beslenmesine yaklaşık 6. aydan itibaren eklenebilen nar, zengin besin içeriğiyle sağlığa katkı sağlarken boğulma riski nedeniyle hazırlanma şekline ve tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Nar, ek gıdaya geçiş sürecinde yaklaşık 6. aydan itibaren ezilmiş veya püre halinde yoğurt gibi yumuşak besinlere karıştırılarak verilebilir. Küçük, yuvarlak ve kaygan taneleri özellikle bebeklerde boğulma riski oluşturduğundan bütün halde verilmemeli ve mutlaka yetişkin gözetiminde tüketilmelidir. İçerdiği C vitamini, lif, antioksidanlar, K vitamini, potasyum ve folat sayesinde bağışıklık, sindirim ve kemik sağlığı gibi alanlarda fayda sağlar. İlk denemede küçük miktarlarla başlanarak alerjik reaksiyonlar gözlemlenmeli ve çocuk oturur pozisyonda olmalıdır. Özellikle 1 yaşından küçük bebeklerde nar suyu yerine uygun kıvamda hazırlanmış meyvenin kendisi tercih edilmelidir. Tüketilmesi gereken porsiyon miktarı çocuğun yaşına, günlük beslenmesine ve enerji ihtiyacına göre değişir.

ÇOCUKLARA NAR KAÇINCI AYDAN İTİBAREN VERİLEBİLİR?

Nar, ek gıdaya geçiş sürecinde olan bebeklerin beslenmesine yaklaşık 6. aydan itibaren uygun şekilde eklenebilir. Ancak bebeğin ek gıdaya hazır olması ve başını kontrol edebilmesi gibi gelişimsel özellikleri dikkate alınmalıdır. İlk denemelerde narın ezilmiş veya püre haline getirilmiş şekilde yoğurt gibi yumuşak besinlere karıştırılması tercih edilebilir.

Nar taneleri küçük, yuvarlak ve kaygan yapıları nedeniyle özellikle bebeklerde boğulma riski oluşturabilir. Bu nedenle bütün nar taneleri küçük çocuklara gelişigüzel verilmemelidir. Meyve, çocuğun çiğneme ve yutma becerisine uygun şekilde hazırlanmalı ve yemek sırasında mutlaka gözetim sağlanmalıdır.

NARIN ÇOCUKLARA FAYDALARI NELERDİR?

Nar, çocukların dengeli beslenmesine katkı sağlayabilecek çeşitli besin öğeleri içerir. Özellikle vitamin, mineral, lif ve antioksidan bileşenleriyle öne çıkar.

Narın çocuklara sağlayabileceği başlıca faydalar şunlardır:

Bağışıklık sistemini destekler: İçerdiği C vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur.

Sindirim sistemine katkı sağlar: Lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olur: Polifenoller ve diğer antioksidan bileşenler içerir.

Kemik sağlığını destekler: İçerdiği K vitamini, kemiklerin normal yapısının korunmasında rol oynar.

Genel beslenmeye katkı sağlar: Potasyum ve folat gibi önemli besin öğelerini içerir.

Narın bu özellikleri, onu çocukların çeşitli meyvelerle desteklenen dengeli beslenmesinde değerlendirilebilecek seçeneklerden biri haline getirir.

ÇOCUKLARA NAR VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Narın besleyici özelliklerinden yararlanırken çocukların yaşına ve gelişim düzeyine uygun tüketim şekli belirlenmelidir. Özellikle küçük yaştaki çocuklarda nar tanelerinin bütün halde verilmesi boğulma tehlikesi oluşturabilir.

Nar ilk kez verilecekse küçük miktarla başlanmalı ve olası alerjik reaksiyonlar gözlemlenmelidir. Çocuk yemek yerken oturur pozisyonda olmalı ve mutlaka bir yetişkin tarafından takip edilmelidir.

Ayrıca nar suyu, meyvenin kendisinin yerine geçmemelidir. Özellikle 1 yaşından küçük bebeklerde meyve suyu önerilmez. Bunun yerine uygun kıvamda hazırlanmış meyvenin kendisi tercih edilmelidir.

ÇOCUKLAR NE KADAR NAR TÜKETMELİ?

Çocukların tüketmesi gereken nar miktarı yaşlarına, günlük beslenmelerine ve enerji ihtiyaçlarına göre değişir. Bu nedenle her çocuk için geçerli tek bir porsiyon miktarı bulunmaz.

Nar, içerdiği vitamin, mineral, lif ve antioksidan bileşenlerle çocukların sağlıklı beslenme düzenine katkı sağlayabilecek meyveler arasında yer alıyor. Ancak tüketiminde çocuğun yaşı, gelişimi ve boğulma riski mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Uygun miktarda ve doğru şekilde sunulan nar, çocukların çeşitli ve dengeli beslenmesine eşlik edebiliyor.