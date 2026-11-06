Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık! Patatesli kaşarlı börek tadında tava böreği tarifi

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İstanbul
Börek sevenlerin bayılarak tükettiği patatesli kaşarlı börek tadında tava böreği tarifini deneyen tüm misafirlerim, yapılışını istedi. Dışı çıtır çıtır, kokusu enfes.
Patatesli kaşarlı tava böreğinin yapılışı çok basit, tadı efsane. Akşam yemeğinde de sabah kahvaltılarında da tüketmeye çok uygun.
Altı kzıardığında ters çevirin ve 6 dakika daha pişirin.
Akşam ve sabah tüketebileceğiniz tava böreğinin yanında çay, domates, salatalık, peynir ve zeytin koyarak servis edebilirsiniz. Çıtır dışı kahvaltıların vazgeçilmezi olurken akşamları da çay yanında oldukça beğeniliyor.