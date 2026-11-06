Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık! Patatesli kaşarlı börek tadında tava böreği tarifi

Börek sevenlerin bayılarak tükettiği patatesli kaşarlı börek tadında tava böreği tarifini deneyen tüm misafirlerim, yapılışını istedi. Dışı çıtır çıtır, kokusu enfes.

PATATESLİ KAŞARLI BÖREK TADINDA TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Patatesli kaşarlı tava böreğinin yapılışı çok basit, tadı efsane. Akşam yemeğinde de sabah kahvaltılarında da tüketmeye çok uygun.

İlk olarak patatesleri soyun ve rendeleyin. Fazla suyunu aldıktan sonra geniş bir kaba alınız. Un, yumurta ve sütü ekleyiniz.

Rendelenmiş kaşar peynirini, taze soğanı ve baharatları ekleyiniz.

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra yapışmaz tavaya sıvı yağ ekleyin.

Harcı tavaya yaydıktan sonra kısık ateşte 8 dakika pişiriniz.

Altı kzıardığında ters çevirin ve 6 dakika daha pişirin.

PATATESLİ TAVA BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

3 adet orta boy patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı süt

2 dal taze soğan

Tuz

Karabiber

Pul biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

PATATESLİ TAVA BÖREĞİNİN YANINA NE GİDER?

Akşam ve sabah tüketebileceğiniz tava böreğinin yanında çay, domates, salatalık, peynir ve zeytin koyarak servis edebilirsiniz. Çıtır dışı kahvaltıların vazgeçilmezi olurken akşamları da çay yanında oldukça beğeniliyor.