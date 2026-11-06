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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 20:33

Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık! Patatesli kaşarlı börek tadında tava böreği tarifi

Misafir geldiğinde, akşam yemeğinde ve kahvaltılarda tüketebileceğini dışı çıtır içi yumuşacık patatesli kaşarlı börek tadında tava böreği tarifi viral oldu. Tavada pişiyor, yapımı çok basit.

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Editor
 Gonca Işık
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Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık! Patatesli kaşarlı börek tadında tava böreği tarifi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 20:33

Börek sevenlerin bayılarak tükettiği patatesli kaşarlı börek tadında tava böreği tarifini deneyen tüm misafirlerim, yapılışını istedi. Dışı çıtır çıtır, kokusu enfes.

PATATESLİ KAŞARLI BÖREK TADINDA TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Patatesli kaşarlı tava böreğinin yapılışı çok basit, tadı efsane. Akşam yemeğinde de sabah kahvaltılarında da tüketmeye çok uygun.

Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık! Patatesli kaşarlı börek tadında tava böreği tarifi
  • İlk olarak patatesleri soyun ve rendeleyin. Fazla suyunu aldıktan sonra geniş bir kaba alınız. Un, yumurta ve sütü ekleyiniz.
  • Rendelenmiş kaşar peynirini, taze soğanı ve baharatları ekleyiniz.
  • Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra yapışmaz tavaya sıvı yağ ekleyin.
  • Harcı tavaya yaydıktan sonra kısık ateşte 8 dakika pişiriniz.

  • Altı kzıardığında ters çevirin ve 6 dakika daha pişirin.

    Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık! Patatesli kaşarlı börek tadında tava böreği tarifi

PATATESLİ TAVA BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

  • 3 adet orta boy patates
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı süt
  • 2 dal taze soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık! Patatesli kaşarlı börek tadında tava böreği tarifi

PATATESLİ TAVA BÖREĞİNİN YANINA NE GİDER?

Akşam ve sabah tüketebileceğiniz tava böreğinin yanında çay, domates, salatalık, peynir ve zeytin koyarak servis edebilirsiniz. Çıtır dışı kahvaltıların vazgeçilmezi olurken akşamları da çay yanında oldukça beğeniliyor.

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ETİKETLER
#Tava Böreği
#Taze soğan
#Kaşar Peyniri
#Yemek Tarifleri
#Patatesli Kaşarlı Börek
#Patatesli Tava Böreği
#Mavi Kadin
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