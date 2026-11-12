Ekmek banıp banıp yiyeceğiniz muhteşem menemen tarifi! Anneannem anneme öğretmiş o da bana, nesillerdir aktarılan lezzet

Menemeni soğanlı ve soğansız yemeyi tercih edenler ikiye ayrılırken, geleneksel orijinal tarifi deneyenler arada kalıyor. Yıllardır nesilden nesile aktarılan menemen tarifinin kokusu eve yayılıyor.

MEŞHUR 3 KİŞİLİK MENEMEN TARİFİ: DENEYEN BAYILIYOR

Anneannemin anneme öğrettiği tarifi ben de denedim. Evde deneyen herkes bayıldı.

Öyle bir tarif ki her sabah yemek istiyorum. İşte gereken malzemeler:

3 adet orta boy olgun domates

3 adet yeşil biber

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz

İsteğe göre karabiber

İsteğe göre pul biber

EVDE ORİJİNAL MENEMEN NASIL YAPILIR?

Öncelikle yeşil biberleri küçük küçük doğrayınız. Tavaya tereyağı ve sıvı yağını dökün. Biberleri tavaya koyduktan sonra orta ateşte yumuşayana kadar kavurunuz. Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Biberler yumuşadıktan sonra domatesleri ekleyiniz.

Baharatları ve tuzu ekledikten sonra bir süre karıştırınız. Yumurtaları kırdıktan sonra hafifçe karıştırınız. İstediğiniz kıvama geldikten sonra ocaktan alarak servis edebilirsiniz.

MENEMEN YAPMANIN PÜF NOKTASI NEDİR?

Menemen yaparken dikkat etmeniz gerekenler oldukça basit. En güzel menemeni yapmak için domatesi en olgun ve sulu olarak tercih etmelisiniz. Domateslerin yeterince piştiğinden emin olmadan yumurtları da eklememek gerekiyor.

Yumurtaların pişme süresi de lezzetini etkiliyor. Yumuşak ve sulu kalması için yumurtaları fazla pişirmemeye özen gösteriniz. Tereyağı kullanmak ise daha aromatik bir lezzet verir. En önemli püf nokta ise menemeni ne yüksek ne kısık ateşte pişirmek. En güzel lezzet için orta ateşte pişirmelisiniz.