Erzurum denince akla gelen ilk lezzetlerden biri hiç şüphesiz cağ kebabı oluyor. İyi hazırlanmış bir cağ kebabında etin dışı güzelce kızarırken içi yumuşak ve sulu kalıyor. MasterChef cağ kebabı tarifi arayanlar için bu yöresel lezzetin en önemli sırrı ise etin doğru şekilde marine edilmesi ve yeterince dinlendirilmesi. Kuzu eti, soğan, tuz ve karabiberle hazırlanan marinasyon, ete kendine özgü aromasını kazandırıyor. Geleneksel Erzurum cağ kebabı yatay şişte, odun ateşinde pişiriliyor ve ince dilimler halinde servis ediliyor. Peki, cağ kebabı evde nasıl yapılır? İşte malzemeleri, hazırlama aşamaları ve lezzetli sonuç için dikkat edilmesi gereken püf noktaları.

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HABERİN ÖZETİ Erzurum'un meşhur cağ kebabı MasterChef'te! Yumuşacık etin lezzet sırrını merak edenler buraya Bu haber, MasterChef'te cağ kebabının nasıl yapılacağını anlatıyor ve bu yöresel lezzetin sırlarını paylaşıyor. Cağ kebabı için kuzu eti, soğan, tuz ve karabiberle marine edilmeli ve en az 6 saat dinlendirilmelidir. Geleneksel Erzurum cağ kebabı yatay şişte, odun ateşinde pişirilir ve ince dilimler halinde servis edilir. Evde cağ kebabı yapmak için döküm tava yüksek ateşte ısıtılıp hafifçe yağlanır, etler pişirildikten sonra şişlere geçirilip ince dilimlenir. Etin benzer kalınlıkta kesilmesi ve piştikten hemen sonra servis edilmesi lezzeti korumak için önemlidir.

MASTERCHEF’TE CAĞ KEBABI TARİFİ

Gerekli malzeme

1 kilogram kuzu eti (but veya sırt)

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Servis için:

Lavaş ekmeği

MASTERCHEF’TE CAĞ KEBABI NASIL YAPILIR?

Erzurum’un meşhur lezzetlerinden cağ kebabını evde hazırlamak için birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. İşte adım adım cağ kebabı tarifi:

Soğanları ince ince doğrayıp geniş bir kaba alın. Üzerine tuz ve karabiber ekleyerek elinizle ovun.

İnce dilimlenmiş kuzu etlerini soğanlı karışıma ekleyin. Etlerin baharatlarla iyice harmanlanmasını sağlayın.

Kabın üzerini kapatıp etleri buzdolabında en az 6 saat, tercihen bir gece dinlendirin.

Döküm tavayı yüksek ateşte ısıtıp hafifçe yağlayın. Etleri yerleştirerek arada çevirin ve tamamen pişirin.

Pişen etleri şişlere geçirin ve ince dilimler halinde kesin.

Cağ kebabını sıcak lavaş ekmeğiyle birlikte servis edin.

CAĞ KEBABI YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Cağ kebabı için kuzu eti tercih edilmeli. Etin yağ oranı, pişerken yumuşak kalması açısından önemlidir.

Et, soğan, tuz ve karabiberle hazırlanarak lezzetini alması için yeterince dinlendirilmelidir.

Etin benzer kalınlıkta kesilmesi, daha dengeli pişmesini sağlar.

Geleneksel yöntemde etler yatay şişe sıkıca dizilmelidir.