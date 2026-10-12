Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 20:49

Erzurum'un meşhur cağ kebabı MasterChef'te! Yumuşacık etin lezzet sırrını merak edenler buraya

MasterChef cağ kebabı tarifi, Erzurum'un en meşhur yöresel lezzetlerinden birini evde hazırlamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Kuzu etinin özel bir marinasyonla dinlendirilmesi ve yatay şişte odun ateşinde pişirilmesiyle hazırlanan cağ kebabı, kendine özgü aromasıyla sofraların yıldızı oluyor. Peki, Erzurum cağ kebabı nasıl yapılır, etin yumuşacık olması için hangi malzemeler kullanılır?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Erzurum'un meşhur cağ kebabı MasterChef'te! Yumuşacık etin lezzet sırrını merak edenler buraya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 20:49

Erzurum denince akla gelen ilk lezzetlerden biri hiç şüphesiz cağ kebabı oluyor. İyi hazırlanmış bir cağ kebabında etin dışı güzelce kızarırken içi yumuşak ve sulu kalıyor. MasterChef cağ kebabı tarifi arayanlar için bu yöresel lezzetin en önemli sırrı ise etin doğru şekilde marine edilmesi ve yeterince dinlendirilmesi. Kuzu eti, soğan, tuz ve karabiberle hazırlanan marinasyon, ete kendine özgü aromasını kazandırıyor. Geleneksel Erzurum cağ kebabı yatay şişte, odun ateşinde pişiriliyor ve ince dilimler halinde servis ediliyor. Peki, cağ kebabı evde nasıl yapılır? İşte malzemeleri, hazırlama aşamaları ve lezzetli sonuç için dikkat edilmesi gereken püf noktaları.

HABERİN ÖZETİ

Erzurum'un meşhur cağ kebabı MasterChef'te! Yumuşacık etin lezzet sırrını merak edenler buraya

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Bu haber, MasterChef'te cağ kebabının nasıl yapılacağını anlatıyor ve bu yöresel lezzetin sırlarını paylaşıyor.
Cağ kebabı için kuzu eti, soğan, tuz ve karabiberle marine edilmeli ve en az 6 saat dinlendirilmelidir.
Geleneksel Erzurum cağ kebabı yatay şişte, odun ateşinde pişirilir ve ince dilimler halinde servis edilir.
Evde cağ kebabı yapmak için döküm tava yüksek ateşte ısıtılıp hafifçe yağlanır, etler pişirildikten sonra şişlere geçirilip ince dilimlenir.
Etin benzer kalınlıkta kesilmesi ve piştikten hemen sonra servis edilmesi lezzeti korumak için önemlidir.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

MASTERCHEF’TE CAĞ KEBABI TARİFİ

Gerekli malzeme

  • 1 kilogram kuzu eti (but veya sırt)
  • 1 adet soğan
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Servis için:

  • Lavaş ekmeği
Erzurum'un meşhur cağ kebabı MasterChef'te! Yumuşacık etin lezzet sırrını merak edenler buraya

MASTERCHEF’TE CAĞ KEBABI NASIL YAPILIR?

Erzurum’un meşhur lezzetlerinden cağ kebabını evde hazırlamak için birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. İşte adım adım cağ kebabı tarifi:

  • Soğanları ince ince doğrayıp geniş bir kaba alın. Üzerine tuz ve karabiber ekleyerek elinizle ovun.
  • İnce dilimlenmiş kuzu etlerini soğanlı karışıma ekleyin. Etlerin baharatlarla iyice harmanlanmasını sağlayın.
  • Kabın üzerini kapatıp etleri buzdolabında en az 6 saat, tercihen bir gece dinlendirin.
  • Döküm tavayı yüksek ateşte ısıtıp hafifçe yağlayın. Etleri yerleştirerek arada çevirin ve tamamen pişirin.
  • Pişen etleri şişlere geçirin ve ince dilimler halinde kesin.
  • Cağ kebabını sıcak lavaş ekmeğiyle birlikte servis edin.
Erzurum'un meşhur cağ kebabı MasterChef'te! Yumuşacık etin lezzet sırrını merak edenler buraya

CAĞ KEBABI YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  • Cağ kebabı için kuzu eti tercih edilmeli. Etin yağ oranı, pişerken yumuşak kalması açısından önemlidir.
  • Et, soğan, tuz ve karabiberle hazırlanarak lezzetini alması için yeterince dinlendirilmelidir.
  • Etin benzer kalınlıkta kesilmesi, daha dengeli pişmesini sağlar.
  • Geleneksel yöntemde etler yatay şişe sıkıca dizilmelidir.
Erzurum'un meşhur cağ kebabı MasterChef'te! Yumuşacık etin lezzet sırrını merak edenler buraya
  • Odun ateşi kontrollü olmalı, etin dışı yanarken içinin çiğ kalmasına izin verilmemelidir.
  • Et, kızaran dış katmanlardan ince dilimler halinde kesilerek servis edilmelidir.
  • Cağ kebabı, lezzetini ve suyunu koruması için piştikten hemen sonra servis edilmelidir.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MasterChef Somer Şef'in Flying Noodles tarifi şaşırtıyor! Uçan noodle diğer makarnalara benzemiyor
ETİKETLER
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.