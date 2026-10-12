Erzurum'un meşhur cağ kebabı MasterChef'te! Yumuşacık etin lezzet sırrını merak edenler buraya
MasterChef cağ kebabı tarifi, Erzurum'un en meşhur yöresel lezzetlerinden birini evde hazırlamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Kuzu etinin özel bir marinasyonla dinlendirilmesi ve yatay şişte odun ateşinde pişirilmesiyle hazırlanan cağ kebabı, kendine özgü aromasıyla sofraların yıldızı oluyor. Peki, Erzurum cağ kebabı nasıl yapılır, etin yumuşacık olması için hangi malzemeler kullanılır?
Erzurum denince akla gelen ilk lezzetlerden biri hiç şüphesiz cağ kebabı oluyor. İyi hazırlanmış bir cağ kebabında etin dışı güzelce kızarırken içi yumuşak ve sulu kalıyor. MasterChef cağ kebabı tarifi arayanlar için bu yöresel lezzetin en önemli sırrı ise etin doğru şekilde marine edilmesi ve yeterince dinlendirilmesi. Kuzu eti, soğan, tuz ve karabiberle hazırlanan marinasyon, ete kendine özgü aromasını kazandırıyor. Geleneksel Erzurum cağ kebabı yatay şişte, odun ateşinde pişiriliyor ve ince dilimler halinde servis ediliyor. Peki, cağ kebabı evde nasıl yapılır? İşte malzemeleri, hazırlama aşamaları ve lezzetli sonuç için dikkat edilmesi gereken püf noktaları.
HABERİN ÖZETİ
Erzurum'un meşhur cağ kebabı MasterChef'te! Yumuşacık etin lezzet sırrını merak edenler buraya
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Bu haber, MasterChef'te cağ kebabının nasıl yapılacağını anlatıyor ve bu yöresel lezzetin sırlarını paylaşıyor.
Cağ kebabı için kuzu eti, soğan, tuz ve karabiberle marine edilmeli ve en az 6 saat dinlendirilmelidir.
Geleneksel Erzurum cağ kebabı yatay şişte, odun ateşinde pişirilir ve ince dilimler halinde servis edilir.
Evde cağ kebabı yapmak için döküm tava yüksek ateşte ısıtılıp hafifçe yağlanır, etler pişirildikten sonra şişlere geçirilip ince dilimlenir.
Etin benzer kalınlıkta kesilmesi ve piştikten hemen sonra servis edilmesi lezzeti korumak için önemlidir.