Eski kazak iplerini sakın çöpe atmayın! Tığ işi örgü minder modelleri 2026!

Yeni bir kazak aldığımızda ya da modasının geçtiğini düşündüğümüz kazaklar olduğunda onları hemen baza altlarına koyuyoruz. Onlar orada dura dura zamanla küfleniyor, kullanılmayacak hale geliyor. Bu sebeple de eskimiş kazakların yeni yeri çöpler oluyor. Ancak son zamanlarda yapılan ve sosyal medyada da oldukça popüler hale gelen eski kazaklardan örgü minder modelleri eskiyen bir ürünü tekrardan kullanılmasıyla geri dönüşümün de oluşmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle sakın eski kazak iplerini çöpe atmayın. Onlardan tığ işi örgü minder modelleri yapabilirsiniz. İşte detaylar…

ESKİ KAZAK İPLERİNİ SAKIN ÇÖPE ATMAYIN!

Evde kullanılmayan sökülmüş ya da artık giyilmeyen kazaklar, ipleri sayesinde yeni bir dekorasyona dönüşüyor. El işi yapmayı sevenlerin severek yapacağı tığ işi örgü minderlere dönüşüyor. Son dönemde eski ipleri kullanarak yapılan tığ işi örgü minderler aslında hem ekonomik hem de dekoratif ürünler arasında kendine yer buluyor.

Özellikle de 2026 yılında oldukça popüler bir hal alan örgü modeller eski kazakların iplerinden yapılarak da dikkatleri üzerine çekiyor. Hep iplerin tekrardan kullanılması hem de evde kullanılacak olan bir dekoratif ürünün yapılması el işi sevenlerin yeni gözdesi haline geliyor.

Eski kazaklardan çıkan iplerle birlikte yapılan bu örgü çeşidi yeni moda dünyasının da sevdiği ürünlerde birisi oluyor. Evinde bohem tarzı benimseyen ya da nostaljik bir hava isteyenlerin bu tığ işi örgü minder modellerini yapması gerekiyor. Eski iplerle yapılacak olan örgü modellerinde aslında pek çok model ve seçenek de bulunur.

Ancak son zamanlarda sevilen eski kazaklardan yapılan örgü minderler hem eskilerinde yenilenmesi açısından oldukça pratik bir seçenek sunmaya da devam ediyor. Bizde sizin için eski kazaklardan örgü minder yapacaklar için tığ işi minder örgü modellerini araştırdık.

Eski Kazaklardan Yuvarlak Tığ İşi Minder Modeli

Bilinenin aksine eski kazakların ipinden yapılacak olan yuvarlak tığ işi minder modeli, ilk bakışta zor gibi anlaşılsa da yapım aşamasındaki pratikliğiyle sizleri kendine çekecek. Burada tek renk ipte kullanabilir, merkezden dışa doğru renk değiştiren bir model de yapabilirsiniz. İstediğiniz renkte daha enerjik bir dekorasyon isteyenler istedikleri renklerle de örgü yapabilirler.

Çiçek Motifli Örgü Minder Modelleri

El işi örgülerinde en çok yapılan örgülerden biri de çiçek motifleri oluyor. Çünkü kolay yapımı sayesinde herkesin sevdiği örgü işlerinden biri oluyor. Burada yapılan ise çiçek motiflerinin tek tek örülerek bir araya getirilmesiyle oluşuyor. Çiçek motifinde belki de en kolay yöntem minderi baz alarak minder üzerinde yapılan örgü modelleridir.

Eski kazak iplerini kullanırken dikkat etmeniz gerekenler:

Eski kazak iplerini kullanırken dikkat edilmesi gerekenler arasında iplerin düz durması gerektiği oluyor. Hatta çok yıpranmış, kopmuş ya da aşırı tüylenmiş kazakların iplerin istediğiniz sonuçları vermediğini de söyleyebiliriz. Bu sebeple de örgü kazaklarını yaparken bu ayrıntılara dikkat edilmesi gerekiyor. Eskiyen kazaklarınızı atmak yerine onlardan elde edilecek olan dekoratif ürünlerde evinize yenilik katabilirsiniz.