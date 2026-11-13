Evde gül suyu toniği nasıl hazırlanır? Evde tonik hazırlanır mı?

En çok sevilen cilt bakımı ürünlerinden biri olan gül suyu, evde hazırlanabilme süreçleriyle gündemdeki yerini almaya başladı. Uzun yıllardır kullanılan gül suyu ev yapımı tonik tariflerinin başında geliyor.

Cilt bakımında kullanılacak gül suyu kaliteli bir tercih edilmesi gerekiyor.

Tonik hazırlarken temiz bir şişe kullanılması gerekiyor.

Gül suyu tek başına ya da uygun bir orantı da seyreltilerek kullanılabilir.

Ev yapımı ürünlerde limon, sirke gibi asitli ürünler kullanılmamalıdır.

Hazırlanan karışım serin ya da kuru bir yerde saklanmalıdır.

İlk kullanım öncesinde küçük bölge de test yapın.

EVDE GÜL SUYU TONİĞİ NASIL HAZIRLANIR?

Evde gül suyu hazırlamak mümkündür. Evde gül suyu bazlı bir tonik hazırlanabilir. Ancak burada önemli olanlardan biri de kullanılan gül suyunun niteliği oluyor. Yani cilt bakımında kullanılacak gül suyunun içme amaçlı aromalı ürünlerden ya da parfüm içeren esanslar kullanılmaması gerekiyor.

Genellikle de evde hazırlanabilecek en pratik yöntemlerden biri de katkısız ve kozmetik kullanıma uygun olan gül suları daha ön planda olur. Böylece de ürün doğrudan kontrollü bir şekilde olur ve yüzünüzde meydana gelen akne sorunları da gider.

Gül suyunun yapılması kolay yöntemler arasında yerini alırken diğer bir yandan sürekli almaya da son verdirecek yöntemler arasında yerini alıyor. Bu sebeple de doğru bir gül suyu ortaya çıkartmak isterseniz damıtılmış ya da seyreltilmiş bir tonik yapabilirsiniz.

Evde gül toniği hazırlamak aslında oldukça kolaydır. Çünkü öncelikle temiz bir sprey şişesini almalısınız. Daha sonrasında şişenin kullanımdan önce güzelce temizlenmesi gerekiyor. Çünkü günlük olarak kullanacağınız tonikler bu şişelerin içerisinde yer alacak.

Gül suyu hazırlamak için;

100 ml katkısız gül suyu

50 ml kaynatılıp soğutulmuş su

Öncelikle katkısız gül suyu bulamazsanız güllü kaynayan suya atarak da katıksız gül suyunuzu yapabilirsiniz. Daha sonrasında temiz şişeye hafif soğuyan gül suyu dökülür. Hazırlanan gül sularını bir pamuk tarafından kolayca kullanılabiliyor.

Ancak burada önemli bir nokta var. Ev yapımı gül sularında katkısı olmadığından uzun süre bekletilme kötü olabilir. Özellikle de su içerek karışımlarda mikroorganizmaların çoğalması mümkün olduğundan daha kolay olur ve çabuk büyüyebilirler.

GÜL SUYU CİLDE NE SAĞLAR?

Gül suyu özellikle de ferahlatıcı ve hoş kokulu bir bakım ürünü olarak tercih edilen gül suyu, cilde aslında tazelenmiş bir hissin oluşmasına ve gözenekleri üzerinde küçülmelerin olmasına yardımcı oluyor.

Gül suyu toniği cilt bakımının en çok sevilen bakım ürünlerinden biri oluyor. Özellikle de cilt bakımının temek tedavisini destekleyici ve ferahlatıcı bakım olarak yapılarak cilt bakımında sıklıkla görülebiliyor.

EVDE TONİK HAZIRLANIR MI?

Evde tonik hazırlanır. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı küçük detaylar da bulunur. Özellikle de evde tonik hazırlarken yer alan tariflerde genellikle limon gibi asitli ürünler yer alabiliyor. Bu yüzden de sizler tonik kullanırken kesinlikle asit içeren ürünleri kullanılmaması gerekiyor.

Cilt toniğini hazırlarken kolayca yapılmasıyla hemen yapılabilir. Ayrıca ev yapımı olan toniklerde bekletmek doğru değil. Bekletilerek yapılan tonikler de zamanla koruyucu olmadığında bozulabilir.

Özellikle de hassas ciltliler için oldukça tehlikeli bir durum meydana gelebilir. Bu sebeple de kullanılan ürünler evde çok bekletilmemesi gerekiyor. Eğer siz de evde hazırladığınız tonikle aslında içinde neyin yer aldığını biliyorsunuz.

UZMANLAR NE DİYOR?

Evde gül suyu hazırlığında Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek gül suyunun yüzde yüz katıksız olması gerektiğini vurguluyor. Gül suyunun cildi nemlendirme ve temizlemesine yardımcı olduğunu söyleyen Ertek, kullanılacak ürünün içeriğinin de temiz olmasına önem verilmesi gerektiğini belirtiyor.