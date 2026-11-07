Yıllardır yanlış kullanmışız! Gül suyunun cilde etkisini artıran yöntem

Çoğu zaman bir tonik olarak kullandığımız ama kullanırken kesinlikle yanlış sürdüğümüz gül suyu, yıllar sonra doğru kullanım şekliyle tekrardan gündeme geldi. Hemen hemen her evde bulunan gül suyunun doğru kullanım şeklide cilt üzerinde etkisini artıran yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sadece pamuğa döküp yüzümüze sürmemize gerek olmadan kolay bir şekilde cilt bakımında kullanabildiğimizi öğrendim. Sizin içinde araştırdığım bilgilerle birlikte gül suyunun cilde etkisini artıran yöntemi sizinle paylaşıyorum.

YILLARDIR YANLIŞ KULLANMIŞIZ!

Yıllardır yanlış kullanmışız. Cilt bakımında sürekli elimizin gitti ve doğal olmasıyla da daha bir artı puan kazanan gül suları, tonik olarak hemen hemen her evde kullanılmasıyla ön plana çıkıyor. Öyle ki sadece bir pamuğa döküp yüzümüze sürdüğümüz bu yöntem tamamen yanlışmış. Gül suyunun bütün özellikleri bu yüzden cilde etki etmeden direkt kaybolduğu belirtiliyor.

Oysa doğru ürünle eşleştirildiğinde ya da doğru zamanda uygulandığında klasik bir tonik olmaktan çıkıyor. Cilt bakımı rutininde çok daha fazlasını yapılıyor. Gözenek görünümüne, ton eşitsizliğine ve gece bakımına kadar pek çok alanda gül suyunun etkisini artıran yöntemler sayesinde cilt bakımında gül suyu önemsiz kalmayacak.

GÜL SUYUNUN CİLDE ETKİSİNİ ARTIRAN YÖNTEM

Gül suyunun ciltte tonik olarak işe yaradığını hepimiz biliyoruz. Ancak doğru bir şekilde yapılmadığında ortaya çıkan durum çoğu zaman yanlış bir bakıma neden olabiliyor. Bu sebeple de yüzünüze gül suyunu sıkarak uygulama yöntemini kullanın. Çünkü gül suyunun cilde en belirgin katkısı nem yapmasıdır. Bu yüzden cildiniz nemliyken gül suyunu bolca sıkın.

Daha sonra yüzünüze uyguladığınız herhangi bir serumu ıslak olan yüzünüze hemen uygulayın. Düzenli kullanırsanız cilt daha dolgun görünür oluyor.

Diğer bir uygulama şekli olan buz kalıplarının içerisine gül suyunuzu koyun ve içerisine arzu ederseniz yeşil çay kaynatıp onu da buz kaplarına dökerek buz dolabına atabilirsiniz. Sabah kalktığınız da uygularsanız kan dolaşımınız artar. Uykudan dolayı şiş olan yüzünüzün şişkinliğini alır. Ayrıca düzenli kullanımda gözeneklerin daha sıkı görünmesine yardımcı olur.

Lekelerle dolu bir cildiniz varsa haftada bir uygulanacak olan pirinç unu ve gül suyu karışımı düzenli kullanıldığında adeta yüz üzerinde meydana gelen her türlü lekeleri yok eder. İçerisine kil koyarak da cildin arınmasına olanak verirsiniz. Böylelikle de gözenekleriniz zamanla küçülür ve cildinizin doğal bariyeri zarar görmez, tahriş ve kızarıklık riski de azalır.

Cildinize yapacağınız masajlar da oldukça önemlidir. Çünkü cilt üzerinde bulunan kan akışını hareketlendiren yöntemler arasında yerini alır. Bunun için doğal gül suyunun yağından faydalanabilirsiniz. Ayrıca 2 ya da 3 damla kuşburnu çekirdeği yağını da sürerek sabahları daha cildinizin esnek olduğunu fark etmenize de olanak sağlar.

Hatta yüzünüzde varsa ince çizgilerinizi bile yok eder. Bu da zamanla çizgelerin düzelmesine böylelikle de botoks yaptırma gibi durumlar meydana gelmeyecektir.