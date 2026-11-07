TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Güzellik
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:56

Yıllardır yanlış kullanmışız! Gül suyunun cilde etkisini artıran yöntem

Cilt bakımında sürekli kullanılan gül suyunun sürülme şeklini yıllardır yanlış kullanmışız. Sadece bir pamuğa dökerek yüzümüzü temizlediğimiz gül suyunun kullanım şekillerinden bir yöntem varmış ki gül suyunun cilde etkisini artıran yöntem olarak karşımıza çıkıyor. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yıllardır yanlış kullanmışız! Gül suyunun cilde etkisini artıran yöntem
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:56

Çoğu zaman bir tonik olarak kullandığımız ama kullanırken kesinlikle yanlış sürdüğümüz , yıllar sonra doğru kullanım şekliyle tekrardan gündeme geldi. Hemen hemen her evde bulunan gül suyunun doğru kullanım şeklide cilt üzerinde etkisini artıran yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sadece pamuğa döküp yüzümüze sürmemize gerek olmadan kolay bir şekilde cilt bakımında kullanabildiğimizi öğrendim. Sizin içinde araştırdığım bilgilerle birlikte gül suyunun cilde etkisini artıran yöntemi sizinle paylaşıyorum.

YILLARDIR YANLIŞ KULLANMIŞIZ!

Yıllardır yanlış kullanmışız. Cilt bakımında sürekli elimizin gitti ve doğal olmasıyla da daha bir artı puan kazanan gül suları, tonik olarak hemen hemen her evde kullanılmasıyla ön plana çıkıyor. Öyle ki sadece bir pamuğa döküp yüzümüze sürdüğümüz bu yöntem tamamen yanlışmış. Gül suyunun bütün özellikleri bu yüzden cilde etki etmeden direkt kaybolduğu belirtiliyor.

Yıllardır yanlış kullanmışız! Gül suyunun cilde etkisini artıran yöntem

Oysa doğru ürünle eşleştirildiğinde ya da doğru zamanda uygulandığında klasik bir tonik olmaktan çıkıyor. rutininde çok daha fazlasını yapılıyor. Gözenek görünümüne, ton eşitsizliğine ve gece bakımına kadar pek çok alanda gül suyunun etkisini artıran yöntemler sayesinde cilt bakımında gül suyu önemsiz kalmayacak.

Yıllardır yanlış kullanmışız! Gül suyunun cilde etkisini artıran yöntem

GÜL SUYUNUN CİLDE ETKİSİNİ ARTIRAN YÖNTEM

Gül suyunun ciltte tonik olarak işe yaradığını hepimiz biliyoruz. Ancak doğru bir şekilde yapılmadığında ortaya çıkan durum çoğu zaman yanlış bir bakıma neden olabiliyor. Bu sebeple de yüzünüze gül suyunu sıkarak uygulama yöntemini kullanın. Çünkü gül suyunun cilde en belirgin katkısı nem yapmasıdır. Bu yüzden cildiniz nemliyken gül suyunu bolca sıkın.

Yıllardır yanlış kullanmışız! Gül suyunun cilde etkisini artıran yöntem

Daha sonra yüzünüze uyguladığınız herhangi bir serumu ıslak olan yüzünüze hemen uygulayın. Düzenli kullanırsanız cilt daha dolgun görünür oluyor.

Yıllardır yanlış kullanmışız! Gül suyunun cilde etkisini artıran yöntem

Diğer bir uygulama şekli olan buz kalıplarının içerisine gül suyunuzu koyun ve içerisine arzu ederseniz kaynatıp onu da buz kaplarına dökerek buz dolabına atabilirsiniz. Sabah kalktığınız da uygularsanız kan dolaşımınız artar. Uykudan dolayı şiş olan yüzünüzün şişkinliğini alır. Ayrıca düzenli kullanımda gözeneklerin daha sıkı görünmesine yardımcı olur.

Yıllardır yanlış kullanmışız! Gül suyunun cilde etkisini artıran yöntem

Lekelerle dolu bir cildiniz varsa haftada bir uygulanacak olan pirinç unu ve gül suyu karışımı düzenli kullanıldığında adeta yüz üzerinde meydana gelen her türlü lekeleri yok eder. İçerisine kil koyarak da cildin arınmasına olanak verirsiniz. Böylelikle de gözenekleriniz zamanla küçülür ve cildinizin doğal bariyeri zarar görmez, tahriş ve kızarıklık riski de azalır.

Yıllardır yanlış kullanmışız! Gül suyunun cilde etkisini artıran yöntem

Cildinize yapacağınız masajlar da oldukça önemlidir. Çünkü cilt üzerinde bulunan kan akışını hareketlendiren yöntemler arasında yerini alır. Bunun için doğal gül suyunun yağından faydalanabilirsiniz. Ayrıca 2 ya da 3 damla kuşburnu çekirdeği yağını da sürerek sabahları daha cildinizin esnek olduğunu fark etmenize de olanak sağlar. 

Hatta yüzünüzde varsa ince çizgilerinizi bile yok eder. Bu da zamanla çizgelerin düzelmesine böylelikle de botoks yaptırma gibi durumlar meydana gelmeyecektir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kore kozmetiği Türkiye’yi sardı: Büyüme hızı pazar ortalamasını üçe katladı
Hametan krem kuru cilde sürülür mü? Hametan hangi kremlerle karıştırılıp sürülür? Hametan ne işe yarar?
ETİKETLER
#gül suyu
#cilt bakımı
#yeşil çay
#Pirinç unu
#Güzellik
#Kuşburnu Çekirdeği Yağı
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.