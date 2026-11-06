Kore kozmetiği Türkiye’yi sardı: Büyüme hızı pazar ortalamasını üçe katladı

Güney Kore’nin güzellik ve cilt bakımındaki yenilikçi yaklaşımı, Türkiye’de giderek daha fazla tüketicinin ilgisini çekiyor. K-Pop ile dünya çapında popülerlik kazanan Kore kültürünün ardından K-Beauty akımı da güzellik sektöründe etkisini artırıyor. LG H&H bünyesinde faaliyet gösteren cilt bakım markası belif, PureKo distribütörlüğünde Türkiye pazarına adım attı. Markanın 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerine göre, yaklaşık 4 milyar dolar büyüklüğündeki Türkiye güzellik pazarı yıllık yüzde 15 büyürken Kore güzellik ürünleri bu oranın yaklaşık üç katı hızla gelişiyor. Farklı cilt ihtiyaçlarına yönelik 20’den fazla ürünü bulunan belif, Türkiye’de Beymen Beauty Studio’larda, seçili Beymen mağazalarında sitesi üzerinden tüketicilerle buluşuyor.

AR-GE ÇALIŞMALARININ MERKEZİNDE CİLT NEMLENDİRMESİ YER ALIYOR

“Believe in Truth” (Gerçeğe İnan) yaklaşımını benimseyen belif, temiz içerik anlayışını temel alan “Clean Beauty” felsefesi doğrultusunda ürünlerinde mineral yağ, sentetik parfüm, sentetik boya, sentetik koruyucu ve hayvansal kökenli bileşenlere yer vermiyor. Özellikle cilt nemlendirmesine odaklanan marka, ürün geliştirme sürecini bilimsel araştırmalarla destekliyor. Paylaşılan Ar-Ge verilerine göre şirketin nemlendirme alanında 408 patenti ve yayımlanmış 25 araştırma makalesi bulunuyor.

LG H&H Birleşik Krallık Pazarlama ve Ürün Direktörü Frannie Chen, markanın ürün geliştirme yaklaşımına ilişkin değerlendirmesinde, Güney Kore'deki Ar-Ge merkezinin çalışmalarına dikkat çekti.

Chen, “700 kişilik bir ekibin çalıştığı Güney Kore'deki Ar-Ge merkezimizde geliştirilen belif ürünlerinin temelinde biberiye, kekik, kuşburnu, okaliptüs, melisa ve elma nanesi olmak üzere altı bitkisel içerikten oluşan belif Original Formula™ bulunuyor. belif olarak cilt bakımında farklı ihtiyaçlara yönelik formüller de geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Markanın nemlendirme odaklı ürünlerinden The True Cream Aqua Bomb'u örnek gösteren Chen, geleneksel bitkisel bakım bilgisinin modern bilimsel yöntemlerle bir araya getirildiğini belirtti. Ürünün klinik test sonuçlarına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

“Yüzyıllara dayanan bitkisel bakım geleneğinden aldığımız ilhamı modern cilt bakım bilimiyle birleştiriyoruz. Ultra hafif jel dokusuna sahip ürünün klinik testlerinde, uygulamadan hemen sonra cildin nem seviyesinin yüzde 284,4 oranında arttığı görüldü.”

İKİ İKONİK NEMLENDİRİCİ 16 MİLYONDAN FAZLA SATILDI

Kore güzellik kültüründe nemli, dolgun ve ışıltılı cilt görünümünü ifade eden “Chok-Chok” anlayışı, belif'in ürün geliştirme yaklaşımının da temel unsurları arasında bulunuyor. Marka, cildin nem ihtiyacına ve bakımına yönelik geliştirdiği ürünlerin performansını klinik testlerle değerlendiriyor.

Dünya genelinde toplam 16 milyondan fazla satış rakamına ulaşan The True Cream Aqua Bomb Jel Nemlendirici ve The True Cream Moisturizing Bomb Krem, markanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Her iki ürün de Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sunulan koleksiyonda bulunuyor.

Markanın ürün portföyünde göz çevresine yönelik bakım seçenekleri de yer alıyor. Göz çevresine 48 saate kadar nem desteği sağlamayı hedefleyen Moisturizing Eye Bomb Yoğun Nemlendirici Göz Kremi ile göz çevresinin daha aydınlık görünmesine yardımcı olan Aqua Bomb Ultra Hafif Göz Jeli, koleksiyonun öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor. Nemlendiricilerin yanı sıra yüz temizliği, tonik ve gece bakımına yönelik farklı formüller de Türkiye'deki ürün seçkisinde tüketicilerle buluşuyor.

LG H&H'NİN GÜZELLİK SEKTÖRÜNDEKİ KÖKLÜ GEÇMİŞİ

LG H&H'nin güzellik sektöründeki geçmişi, 1947 yılında In-hwoi Koo tarafından kurulan Lucky Chemical Co. Ltd.'ye uzanıyor. Korecede “mutluluk yaymak” anlamına gelen Lak Hui kavramından ilham alan şirket, Kore'nin ilk yerli üretim cilt bakım kremlerinden Lucky Cream'i piyasaya sürdü. 1955 yılında kişisel bakım kategorisine de giren şirket, ilerleyen yıllarda faaliyet alanlarını genişleterek güzellik, cilt bakımı ve sağlıklı yaşam sektörlerinde uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir yapıya dönüştü.

Güzellik, kişisel bakım ve içecek olmak üzere üç ana iş kolunda faaliyet gösteren LG H&H, Women's Wear Daily (WWD) tarafından yayımlanan 2025 yılı küresel güzellik şirketleri sıralamasında 19. sırada yer aldı. Şirketin güzellik portföyündeki önemli markalardan belif ise 180 yıllık İskoç botanik mirasını modern Kore cilt bakım bilimiyle bir araya getiriyor. Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Avrupa pazarlarında faaliyet gösteren marka, bugün 39 ülkede tüketicilere ulaşıyor.