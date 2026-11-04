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Mavi Kadin Güzellik
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 20:51

Maya ve pirinç maskesini duyanlar tarifi araştırıyor! Şems Arslan’dan evde güzellik önerisi

Şems Arslan’ın maya ve pirinçle hazırlanan doğal güzellik maskesi, evde cilt bakımı yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Daha canlı, pürüzsüz ve aydınlık bir cilt görünümü arayanlar, mutfakta bulunan malzemelerle hazırlanan bakım önerilerini araştırıyor. Peki, Şems Arslan’ın maya ve pirinç maskesi nasıl hazırlanıyor, cilde uygulanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Maya ve pirinç maskesini duyanlar tarifi araştırıyor! Şems Arslan’dan evde güzellik önerisi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 20:51

ve maskesi, evde kolayca hazırlanabilirsiniz. Basit formülde öne çıkan iki malzeme, doğal rutinlerine ilgi duyanların merakını artırıyor. Şems Arslan’ın önerisiyle gündeme gelen maya ve pirinç maskesi, daha aydınlık ve pürüzsüz bir cilt görünümü isteyenler tarafından araştırılıyor. Doğal içerikli olması, maskenin her cilt tipine uygun olduğu anlamına gelmiyor. Hassas ciltlerde kızarıklık veya tahriş görülebileceğinden uygulamadan önce küçük bir bölgede deneme yapılması gerekiyor.

MAYA VE PİRİNÇ CİLT BAKIMINDA ETKİLİ Mİ? CİLDE FAYDALARI NELER?

Maya ve pirinç, evde doğal yapmak isteyenlerin son dönemde merak ettiği malzemeler arasında yer alıyor. Pirinç suyu ve maya maskesi, cildin daha aydınlık, canlı ve pürüzsüz görünmesini isteyenlerin ilgisini çekiyor. Pirinç, içerdiği bazı bileşenler sayesinde cilt bakım ürünlerinde de kullanılırken maya ise kozmetik formüllerde farklı amaçlarla değerlendirilebiliyor.

Maya ve pirinç maskesini duyanlar tarifi araştırıyor! Şems Arslan’dan evde güzellik önerisi

Bu iki malzemenin birlikte kullanıldığında cilt lekelerini giderdiği, kırışıklıkları azalttığı veya cildi gençleştirdiği yönündeki iddiaları destekleyen güçlü bilimsel kanıtlar bulunmuyor. 

Maya ve pirinç maskesini duyanlar tarifi araştırıyor! Şems Arslan’dan evde güzellik önerisi

Evde hazırlanan maskeler her cilt tipinde aynı sonucu vermeyebilir. Özellikle hassas ciltlerde kızarıklık, kaşıntı ve tahriş görülebilir. Karışımı yüzün tamamına uygulamadan önce küçük bir bölgede denemek önem taşıyor.

ŞEMS ARSLAN’DAN MAYAVE PİRİNÇ MASKESİ TARİFİ

Gerekli Malzemeler:

  • 1 su bardağı ılık kefir veya ılık süt
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 10 gram kuru maya
  • Yarım muz
  • Pirinç unu (krema kıvamına gelene kadar)

Hazırlanışı:

Önce kefir veya sütü çırpıcıya alın. Kabartma tozu, kuru maya ve yarım muzu ilave edin. İyice çırpın. Homojen kıvama geldikten sonra pirinç ununu yavaş yavaş ekleyerek krema kıvamına getirin. Ağzını tam kapatmadan folyo ile üzerini kapatarak, buzdolabında 10 dakika bekletin. 10 dakika sonra çok köpürdüyse tekrardan karıştır. Folyo tekrar kapat lakin üzerine kürdan yardımı ile birkaç delik aç. Bu maskeyi 10 gün boyunca sabah ve akşam olmak üzere 10 ya da 15 dakika kullanıyorsun.

Maya ve pirinç maskesini duyanlar tarifi araştırıyor! Şems Arslan’dan evde güzellik önerisi

Uygulama:

Temiz cilde, göz çevresinden uzak tutarak boyun ve dekolte bölgesine uygulayın. 10-15 dakika bekletin ve ılık suyla nazikçe durulayın.

Güzellik sırrı: Muzun yumuşatıcı, sütün nemlendirici özellikleriyle cildin daha bakımlı ve aydınlık görünmesine yardımcı olan bir ev bakımı maskesidir.

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ETİKETLER
#pirinç
#cilt bakımı
#maya
#Güzellik
#Şems Arslan
#Ev Maskesi
#Mavi Kadin
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